De Miguel: «Podemos va a empujar para que Yolanda Díaz sea presidenta»

La coordinadora de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, ha recordado este jueves que la candidata de Podemos es Yolanda Díaz, al frente del proyecto político ... Sumar, que concurrirá por primera vez a unas elecciones el 23 de julio.

Respecto a la confluencia que se está cerrando entre Podemos y Sumar, de Miguel apuesta por la unidad para volver a ilusionar a la gente. Preguntada por quién debe liderar esa búsqueda de la ilusión en los electores, De Miguel explicó ayer a HOY que «nosotras tenemos claro que nuestra candidata es Yolanda Díaz. Viene en nuestros documentos políticos, los de Vistalegre 3. Y Podemos va a empujar para que Yolanda Díaz sea presidenta. Esa es la hoja de ruta que nos ha mandatado la militancia de Podemos. Y Irene, Ione y todas las que estamos en Podemos tenemos que empujar por eso. Esto no es a quién quieres más, si a papá o a mamá, esto va de formar un proyecto político ganador y en nuestros documentos viene que nuestra candidata es ella, Yolanda Díaz, eso nadie lo pone en duda».

La negociación entre Podemos y Sumar para concurrir como coalición acaba este viernes, por lo que en estos momentos las dos fuerzas de izquierdas intentan concretar una lista de candidatos al Congreso que está generando tensiones internas pues los sondeos prevén menos escaños que en anteriores elecciones generales.

Para la extremeña De Miguel, ni Ione Belarra (secretaria general de Podemos) ni Irene Montero deben dar un paso a un lado. «No es el momento de dar un paso al lado sino encarar unas elecciones generales que deben volver a ilusionar al votante de izquierdas. Nadie debe abandonar el barco ahora», ha dicho De Miguel.

«Iglesias debe ser más discreto»

Sobre el papel de Pablo Iglesias tratando de influir en este proceso interno, Irene de Miguel opina que «hay que ser más discretos con una negociación en marcha, sobre todo él, que tiene la lupa encima, y si no eres discreto no ayuda porque a lo que diga se le va a sacar siempre punta. Lo que plantea Pablo sobre más pluralidad en los medios es un acierto, pero creo que él no debe hablar por todos porque no tiene cargo orgánico en Podemos. Podemos le debe mucho, pero él decidió dar un paso a un lado, somos una organización autónoma y quienes deben hablar son sus cargos», ha señalado.