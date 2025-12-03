Gallardo cree que Guardiola está «arrepentida» del adelanto electoral y remarca que él no es «culpable de nada»

R. H. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:31

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, considera que la 'popular' María Guardiola está «arrepentida» de haber convocado un adelanto electoral en Extremadura porque sabe que «a los extremeños no se les puede engañar con cantos de sirena» como los que ofrece el PP.

Así, tras reconocer que él se siente con «energía renovada» y con «fuerza» e «ilusión» para afrontar la campaña electoral, se ha mostrado «convencido» de que el 21 de diciembre será «un gran día» para el PSOE en Extremadura, porque después de que el Gobierno PP-Vox ha «apagado las ilusiones» de la región durante su etapa en el poder, ahora el PSOE se va a convertir en el «dique de contención de las derechas».

«Estoy convencido (de la victoria del PSOE en las elecciones) como hace 21 años cuando accedí a la Alcaldía y el candidato del PP se reía porque creían que tenían las elecciones hechas, que iban a seguir gobernando, y poco menos que les va a pasar lo que les va a pasar ahora, que no nos tenían en cuenta», ha reconocido.

Así, en un acto de precampaña celebrado esta tarde en Almendralejo (Badajoz) en el que se ha mostrado «convencido» de que María Guardiola se va a llevar «una sorpresa» en los comicios del 21D, y con la presencia también de la ministra María Jesús Montero, Gallardo ha augurado que el PSOE en Extremadura se va a convertir en el «dique de contención de las derechas» y en el «ejemplo en el que se mirará Andalucía para allá cuando Moreno Bonilla decida convocar elecciones».

En este marco, ha considerado que Guardiola evidencia que «no tiene motivos para defender su gestión» al decir «no» a su participación en un debate electoral en RTVE con los cuatro candidatos de los grupos con representación parlamentaria.

«Estoy convencido de que el 21 de diciembre se van a llevar una sorpresa. Yo creo que está hasta arrepentida... Pulsó el botón rojo y ya hay elecciones, pero resulta que ahora no quiere debatir, que sólo quiere debatir en Canal Extremadura y con 10 candidatos», ha lamentado sobre el «no» de Guardiola a debatir a cuatro en RTVE.

No es culpable

Por otra parte, y en alusión a su situación judicial por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, el candidato socialista ha defendido su inocencia, y ha espetado que María Guardiola sabe que él no es «culpable de nada».

«Ella sabe que a la cara no me puede levantar la mirada, no me puede decir que soy culpable de nada», ha remarcado Gallardo, quien ha reconocido que «es verdad» que lo ha pasado «mal, igual que lo ha pasado el presidente del Gobierno y las mujeres y hombres socialistas que se ven sometidos a una mentira de la que es difícil desprenderse», pero que en todo caso ha remarcado que ha decidido «luchar» para «devolver» a los ciudadanos --a través del «ascensor social» que propicia a el PSOE-- derechos arrebatados por el PP.

En este punto, ha apuntado que en su familia «confían pero tienen miedo» sobre su situación judicial, y ha recriminado que a la derecha «le da lo mismo» lo que puedan sufrir sus seres querido porque «siempre que no ganan en las urnas buscan hacerlo en los tribunales».

Recuperar derechos

Así, ha subrayado que él va a seguir trabajando para, si logra ser presidente de la Junta, «recuperar» derechos arrebatados por el Gobierno autonómico actual, entre ellos la Consejería de Igualdad y el regadío de Tierra de Barros.

«Siempre que la derecha gobierna apaga las ilusiones, intenta que aquellos proyectos que impulsan acaben en el cajón del olvido... Lo hicieron con la unión Don Benito-Villanueva, entró Guardiola y el PP de Don Benito que había defendido el sí gobernó con los que habían defendido el no», ha recordado.

«Y lo hicieron con el regadío de Tierra de Brros, que tenía informe de impacto ambiental, presupuesto, impulso, ilusión y fuerza de los agricultores y que les acompañaba el Gobierno de Fernández Vara, pero lo han cambiado (el PP) por un pozo ilegal de la consejera que le permite tener agua pero sólo para ella», ha añadido.

De igual modo, Gallardo ha indicado que desde el PSOE no van a «consentir» que en la región se «manipule» y se hable de la Central de Almaraz para decir desde el PP que «la defienden pero en el fondo la defienden beneficiando a los poderosos». «No vamos a permitir los 45 millones de euros que han decidido eliminar del impuesto a las eléctricas», ha remarcado.

Por otro lado, en otro momento de su intervención Gallardo ha vuelto a realizar una defensa de la sanidad pública, y ha rechazado un audio de un CEO, ha dicho, de un grupo de salud privado del país que decía «desandemos el camino andado, provoquemos el aumento de listas de esperas porque necesitamos tener cinco millones más de beneficio». «Eso no lo queremos para Extremadura, eso no lo vamos a permitir en Extremadura», ha espetado el candidato del PSOE.

Finalmente, Gallardo ha concluido su intervención, como está haciendo durante toda la precampaña, con la «invocación» a Guillermo Fernández Vara, a lo que «significó su legado» y a «levantar las banderas de la igualdad, los derechos sociales, la salud y la educación». «El mejor homenaje que le vamos a hacer (a Vara) el próximo 21 de diciembre es ver su PSOE gobernando para la gente», ha concluido.

Votar al PP es «votar a Vox»

Por su parte, el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha señalado que «votar al PP es votar a Vox», porque «aunque (el PP) se disfrace de centro el PP es de derechas».

En este sentido, ha recordado que en Extremadura desde el actual Gobierno regional «se han cargado el regadío, se han cargado la Ley de Memoria Histórica» y han «quitado» el impuesto al patrimonio, «el impuesto que pagan los ricos», algo por lo que a su juicio hay que tener «memoria» en las elecciones del 21 de diciembre.

«Creemos en la igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios públicos, y en que el progreso sirva para que prosperen todos y sobre todo los más humildes», ha defendido Ramírez sobre el PSOE, para el que ha pedido el apoyo el 21D. «Socialista será hasta la muerte», ha espetado.

«Incompetencia» del PP

De su lado, la secretaria general del PSOE de Almendralejo y presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha lamentado la «incompetencia» del PP y su «figurante al mando», María Guardiola, para convocar unas elecciones en Extremadura por las «indicaciones que le llegan desde Madrid» después de no haber hecho «nada de nada» durante su gobierno.

Así, tras considerar que se ha «demostrado» que en el PP «no saben gobernar», ha advertido de que Extremadura tendrá un «futuro negro» si vuelve al poder en la comunidad los 'populares', y ha remarcado que por el contrario el PSOE es la «única forma» de «recuperar» los derechos arrebatados, ha dicho, por Guardiola.

«No podemos permitirnos cuatro años más con el PP porque eso mata los servicios públicos y supone un caos cada día», ha subrayado Del Puerto, quien ha afirmado que por ello «Extremadura necesita al PSOE, a alguien que sepa gestionar y que devuelva derechos y dignidad a la gente, y que lleve a un futuro positivo a la región».