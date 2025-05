Miguel Ángel Gallardo incomoda al PSOE «por no respetar los tiempos y dar alas al PP»

Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, ha tomado este viernes la palabra en la ... reunión de la Ejecutiva Regional, que el PSOE comenzó a las 12 horas en su sede de Mérida, para pedir disculpas por las declaraciones realizadas en la entrevista que HOY ha publicado en su edición de hoy, papel y web. Porque en ese momento ya era consciente de que habían corrido como la pólvora entre sus compañeros de partido y que habían generado mucho malestar.

En esa entrevista, Gallardo sostiene que el secretario general del PSOE y presidente de la Junta en funciones, Guillermo Fernández Vara, «debió dar un paso atrás» y no haber repetido como candidato en los pasados comicios del 28 de mayo.

Dice también que al PSOE «le falta ilusionar a la gente» y critica la campaña electoral que ha llevado a cabo, con la que los socialistas ganaron en las urnas, pero que el propio Fernández Vara interpretó como una derrota electoral, porque los 28 diputados logrados no le dan para gobernar. «Fue un error hacer una campaña nacional en Extremadura», opina Gallardo, y también pensar que «defendiendo los intereses de Extremadura en los despachos, sin hacer ruido, se hacía lealtad».

Sus declaraciones críticas sobre el comportamiento político de Fernández Vara han incomodado al PSOE. Incluso a los muchos que opinan y comparten con Gallardo que el candidato socialista se ha equivocado en la campaña y que debería haber marcado más distancias con Pedro Sánchez, para evitar que el castigo al 'sanchismo' en las elecciones le arrastrara.

Tampoco han gustado a los que creen que el político que suma seis mayorías absolutas en Villanueva cuenta con todo a favor para ser el nuevo líder de los socialistas extremeños. «Pero ahora no es el momento, sus declaraciones son extemporáneas y perjudiciales para el partido», opinan muchos de sus compañeros de filas. «Lo que ha hecho daña al PSOE y da alas al PP», añaden.

Un nuevo tiempo

Porque en un momento marcado por la convulsión política que vive la región, ante la falta de un acuerdo entre PP y Vox que haga posible la gobernabilidad de Extremadura, «cuando se trabaja por hacer ver que el PSOE es un partido cohesionado y dispuesto a seguir gobernando Extremadura, las palabras de Gallardo vienen a crear un problema donde no lo había», aseguran fuentes consultadas por este diario. Reduce la intensidad del foco mediático puesto en Vox, lo desvía de los problemas del PP para gobernar y distrae las críticas que desde muchos ángulos, incluso desde las filas populares extremeñas y nacionales, está recibiendo María Guardiola.

«Ahora no toca crear problemas donde no los había», insisten fuentes del PSOE y mucho menos ante el escenario probable de una repetición electoral. «Y, por eso, toca remar todos juntos y no cuestionar a quien sigue siendo nuestro secretario general». Algo en lo que a juicio de los consultados incurre Miguel Ángel Gallardo incluso cuando asegura que «Guillermo Fernández Vara ha sido un gran presidente para esta tierra».

Esta declaración tampoco ha resultado inadvertida para sus compañeros. «Es también un ataque porque viene a decir que el tiempo de Vara ha terminado. Tiene ganas de que llegue otro momento en el PSOE, tiene ganas de ser el sucesor», afirman.

El nombre del alcalde de Villanueva de la Serena está desde hace tiempo en todas las quinielas para suceder a Fernández Vara. Es cierto que no es el único, pero los resultados del 28-M le han dado un notable empujón a sus aspiraciones, avalado por el buen resultado electoral, como el de Antonio Rodríguez Osuna en Mérida.

Ha vuelto a ganar con mayoría absoluta y la propuesta de fusión con Don Benito no le ha pasado factura alguna como sí le ha sucedido a José Luis Quintana; repite además como presidente de la diputación pacense. «Una administración con muchos recursos e influencia directa en los pueblos que, sin duda, le sirve como catapulta», opinan algunos socialistas.

«Sabemos que quiere ser el secretario general del PSOE de Extremadura y el candidato a la Junta», aunque nunca lo haya dicho hasta el momento de manera pública, tampoco en la entrevista publicada este viernes, donde solo se pone a disposición del partido. «No pasa nada por tener ambición personal, pero no se pueden anteponer las ambiciones personas al interés del partido, no ahora cuando está en juego la gobernabilidad de la región». Mucho menos, dicen otros, cuando Guillermo Fernández Vara sigue siendo el secretario general y ha anunciado que se presentará para ello a la investidura.

Una decisión que dentro del PSOE no es compartida por todos. Entienden de forma general que el presidente en funciones está casi obligado a ello porque «ha liderado la lista más votada y no hay alternativa cuando PP y Vox no han llegado a un pacto de gobierno», pero también hay quienes piensan que «si no se suman los apoyos precisos, si ya se sabe que la investidura va a ser fallida, para qué».

Cabe recordar que los 28 diputados del PSOE, aun sumando los cuatro de Unidas por Extremadura, no alcanzan los 33 escaños en los que se sitúa la mayoría absoluta necesaria.

En el aire

Gallardo ha defendido en la entrevista de HOY que Vara debe presentarse a la investidura «sabiendo que tenemos más opciones de perder que de ganar», ha reconocido. Porque se trata, sobre todo, de que los tiempos empiecen a correr. «Hay que poner el reloj de dos meses y, para eso, es necesario que haya investidura, aunque sea fallida», ha declarado el presidente de la Diputación pacense.

Fuentes socialistas consideran que se trata de ir despejando el confuso escenario político de la región, el que afecta a todos los partidos, también al PSOE. Si PP y Vox hubieran alcanzado un acuerdo y María Guardiola fuera la presidenta de la Junta, «nosotros celebraríamos un congreso extraordinario en otoño para elegir al sucesor de Vara», como ha venido explicado en repetidas ocasiones el secretario general.

Sin embargo, la falta de acuerdo del bloque de derecha, unido a lo que ocurrió el pasado martes en la Asamblea, cuando contra todo pronóstico el PSOE se hizo con su control, «ha abierto claramente nuevas posibilidades». Ahora, si Vara logra gobernar, el congreso para llevar a cabo su transición ya no corre prisa, se produciría como estaba previsto, en el plazo de dos años y medio. Si no es así y hay repetición electoral, «está por ver si hay congreso, si da tiempo o no, si Vara vuelve a ser el candidato», explican desde el partido. Nuevas circunstancias que no jugarían a favor de Gallardo. «Todo esto le descoloca, porque esta situación puede truncar su hoja de ruta y hacerle perder otra oportunidad», opinan algunos socialistas.

El alcalde de Villanueva ha pedido este viernes disculpas por sus declaraciones en HOY en la Ejecutiva Regional. Ha dicho que se equivocó, que no debería haberlas hecho. También que «se habían descontextualizado». «Pero Gallardo no es nuevo y, por tanto, no habla de lo que no quiere y al revés», indican algunos presentes. En cualquier caso, la consigna socialista es ahora cerrar filas en torno a Guillermo Fernández Vara y buscar las fórmulas posibles para que siga al frente de la Junta de Extremadura.