Miguel Ángel Gallardo: «Me gustaría conocer la opinión de María Guardiola sobre la fusión»

Tras las movilizaciones llevadas a cabo esta semana en Don Benito a favor de la unión con Villanueva de la Serena, el alcalde villanovense, ... Miguel Ángel Gallardo, insiste en pedir un posicionamiento María Guardiola, presidenta regional del Partido Popular que, a nivel local, mantiene una negociación por el Ayuntamiento dombenitense que puede condicionar el futuro de este proyecto.

«No voy a hablar más, ya he dado la opinión y es conocida; están en un proceso de negociación, pero es una situación difícil y lo que hay que buscar es la gobernabilidad del Ayuntamiento, pero eso es algo que a mí no me compete», ha expresado este jueves a preguntas de los medios. «Lo que me gustaría y desearía es conocer la opinión de quien tiene interés en gobernar esta tierra, porque estamos hablando del mejor, el mayor y el más importante proyecto económico social y político que se ha dado en esta región desde el inicio del Estatuto», añadía en referencia a Guardiola.

No es la primera vez que Gallardo pide a Guardiola que se pronuncie sobre la fusión. El alcalde electo de Villanueva de la Serena requirió el pasado 2 de junio a la presidenta del PP de Extremadura que se definiera sobre el futuro de la fusión con Don Benito, y añadió que debería «obligar» a su partido a cerrar un acuerdo con quien sí garantiza la continuidad del proceso de fusión, en este caso el PSOE.

Preguntado sobre la posibilidad de estudiar algún mecanismo legal que impida paralizar el proyecto, Gallardo niega esta opción. «Nunca hay que ir contra la voluntad de los ciudadanos, nunca hay que tenerle miedo a la democracia», responde el primer edil villanovense, «ningún alcalde puede poner en marcha mecanismo que impida nada que no tenga que ver con la conformación de mayoría en un ayuntamiento donde claramente las fuerzas que han apostado por el sí han calcado lo que decía la consulta popular».

En ese sentido, Gallardo cree que la agrupación Siempre Don Benito, contraria al proceso, «interpretó muy bien que para conseguir un 30%, aglutinado y conformar escaños tenía que ir como lo que realmente era en las elecciones, que eran un referéndum; y otros defendieron su posición de sí desde distintas opciones políticas y se ha dividido».

Sin embargo, se muestra convencido de que el proceso de unión entre Don Benito y Villanueva seguirá adelante. «Si los partidos políticos no somos capaces de canalizar ese caudal de ilusión que existe, nos presentaremos a otro referéndum en 2027 donde habrá un partido por el sí y otro por el no, ganará el sí», concluye.

Negociación PP-Vox

En una intervención en Orellana la Vieja, Gallardo ha sido también preguntado por las negociaciones iniciadas entre el Partido Popular y Vox para formar gobierno en la Junta de Extremadura. «Lo que hay que hacer en la vida es ser coherente y si vas a negociar, no decir que no vas a negociar», aseveraba sobre esta cuestión. «Yo sabía que Guardiola iba a hablar con Vox y, si quiere gobernar esta tierra, tiene que pactar con Vox y tendrá que ceder con Vox, pero eso no lo culpo, me parece lo lógico porque el bloque de la derecha es mayor», argumenta añadiendo que no existe la posibilidad de que María Guardiola presida la Junta sin Vox, «si pretende gobernar sola, no lo va a hacer y quien ha ganado las elecciones es el Partido Socialista».