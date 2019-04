Cada día que pasa estoy más lejos de creer en el hipotético éxito del proyecto de 'economía verde y circular' para Extremadura, tantas veces anunciado por Fernández Vara. No quiero que me interpreten mal. Estaría encantado de que nuestra región prosperase y se abrieran nuevas oportunidades para las futuras generaciones, desarrollando iniciativas que no sólo respetasen la naturaleza, sino que, además, mejorasen nuestro entorno y contribuyeran a la sostenibilidad del planeta. Dios lo quiera. Pero dudo mucho que esto pueda ocurrir en un plazo tan corto como el que marca la Junta de Extremadura: el 2030.

Pero lo que más me preocupa es que esta propuesta será inviable si no va acompañada de un gran esfuerzo para concienciar a toda la población de su imprescindible colaboración para mantener vivo el planeta Tierra, que no sólo Extremadura. Todos debemos darnos cuenta, desde ya, que nuestra participación activa en defensa del medioambiente es de extrema urgencia.

Desgraciadamente, me inclino a pensar que la gente no será consciente de que nuestros hábitos y costumbres tienen que cambiar -y no sólo el modelo productivo- hasta que no tengamos que estar día y noche con una mascarilla de gas en la cara y cargando una botella de oxígeno a las espaldas, cuando el sol nos despelleje la cara nada más abrir la persiana o cuando tengamos que importar el agua potable de algún manantial de la cuenca del Amazonas, si es que por allí todavía queda alguna gota de liquido elemento exento de contaminación. Hasta ese momento no nos daremos cuenta de que hemos estado quemando nuestra propia casa con nosotros dentro, y entonces ya será demasiado tarde.

No piensen que la marcada carga de pesimismo que contiene esta columna es producto de la astenia primaveral. Me encanta la primavera, y estos días de agua me suben la moral -a ver si sigue lloviendo y, aunque es difícil, que sea a gusto de todos-. Por lo que se me ha 'caído el moco' ha sido por la noticia que publica HOY sobre la basura que se acumula en la nueva vía que va desde el PIR 'Los Monjes' de Plasencia a Malpartida de Plasencia. La foto que acompaña al texto es patética: cajas de cartón, botellas de plástico -parecen de productos de limpieza- el tocho y el escurridor de lo que fue una fregona y otras porquerías irreconocibles, vertidas sobre el camino. ¡Y las jaras y retamas en flor! Seguro que quién dejó allí toda esa mierda presume de ser 'mu' limpio o 'mu' limpia. Desafortunadamente este tipo de hechos no son aislados. Son muchas las escombreras y vertidos incontrolados los que 'adornan' esta tierra que pretende ser 'verde y circular'.

Casualmente, junto a la noticia anterior aparecen unas declaraciones de Vara realizadas durante el XVI Encuentro Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, celebrado en Garrovillas de Alconétar, en las que asevera que «la educación es el mayor reto que tenemos como sociedad». Estoy totalmente de acuerdo. Pero el reto no es sólo la educación de nuestros hijos, sino el de toda la sociedad.