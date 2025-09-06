Microbús y puntos de información para disfrutar de la berrea del ciervo en Monfragüe La Junta pone en marcha este sábado un dispositivo especial para disfrutar de este espectáculo sin aglomeraciones

Este sábado comienza un dispositivo especial para disfrutar, «de manera sostenible y sin aglomeraciones», del espectáculo de la berrea en el Parque Nacional de Monfragüe, que todos los años atrae a miles de visitantes para contemplarlo.

En este dispositivo se han establecido una serie de actuaciones que se realizarán los viernes, sábados y domingos, desde el 6 de septiembre hasta el 5 de octubre en horario de 19.00 a 23.00 horas, según recoge en nota de prensa la Junta de Extremadura

Habrá puntos informativos en Villarreal de San Carlos, mirador de la Tajadilla y mirador de la Báscula y otros dos puntos informativos en la carretera de la Bazagona, uno cerca del cruce de los Saltos de Torrejón y otro cerca del cruce con la carretera que va a Serrejón.

También pone a disposición del público el microbús del Parque Nacional para la realización de recorridos regulares entre los miradores de la carretera de la Bazagona, con la finalidad de evitar la saturación de vehículos, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Este dispositivo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible contará con la participación de agentes del medio natural y con la participación de agentes del Seprona de la Guardia Civil.

La Junta quiere hacer hincapié en que este dispositivo especial pretende «conseguir un disfrute sostenible de este recurso del Parque», por lo que se pondrá especial atención en mantener una distancia segura y respetuosa con los ciervos para no alterar su comportamiento natural, por lo que se recomienda el uso de prismáticos.

También hay guardar silencio ya que la berrea es un momento crucial para la supervivencia de los ciervos, donde los machos compiten por las hembras. Además, está prohibido el empleo de linternas y flashes, ya que la luz artificial desorienta y estresa a los animales.

Asimismo, se recuerda que es vital no dar de comer a los ciervos, ya que son animales silvestres que deben buscar alimento por sí mismos y además es una acción sancionable.

Este dispositivo se podrá suspender cuando las condiciones meteorológicas y la afluencia de visitantes así los aconsejen.

