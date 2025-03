Meter la pata en Portugal

Primavera, puentes, Portugal... Un clásico. Comienza la temporada de excursiones al otro lado de la frontera. En ese viaje, podemos emplear el castellano porque nuestros ... vecinos lo entienden, pero hay que estar avisados para no meter la pata. Los falsos amigos, esas palabras con significados muy diferentes, pero fonética semejante, están al acecho de los españoles y en Portugal más que en ningún otro país.

Casi todos conocemos el juego de malentendidos que provocan los adjetivos 'esquisito' y 'espantoso'. Ya saben, comen ustedes un bacalhau con natas y, al acabar, exclaman satisfechos que está exquisito y se lo comunican al camarero, que, si tiene experiencia con españoles, entenderá que usted alaba el bacalao, pero si es novato o el restaurante está alejado de la frontera, se preocupará y comunicará al chef que en esa mesa califican su bacalao de raro y excéntrico. Así que si les gusta ese bacalao, mejor empleen el adjetivo espantoso. Sus compañeros de mesa se sorprenderán, pero el camarero entenderá que es un bacalao genial, asombroso... Por cierto, el bacalao con natas no lleva nata, sino bechamel.

Hay una palabra, constipado, que en francés y portugués significa estreñido, nunca resfriado. Es difícil que nos equivoquemos en francés pues se dice 'constipé', pero si entra en una farmacia portuguesa, tenga cuidado con los constipados no le vayan a recetar un laxante. Y si entra en una óptica, no hable de lentillas porque lo mandarán al ultramarinos. Allí, las 'lentilhas' son lentejas.

Siguiendo con el particular mundo de la hostelería, recuerde que en los bares debe pedir un 'copo' de agua, los 'vasos' (macetas) mejor los dejamos para el kalimocho. La 'marmelada' es el dulce de membrillo, el perrito caliente es un 'cachorro' y una caña de cerveza es un 'fino'. Al otro lado de la frontera, el perejil se llama 'salsa', los escalopes de cerdo son 'febras', a la ensalada le echarán 'azeite' con zeta porque 'aceite' significa aceptado y la 'bolacha' es la galleta, pero la 'galheta' es la vinagrera.

Cuentan el caso de un diplomático español que llegó a Oporto muerto de hambre y le ofrecieron una 'francesinha'. El diplomático sonrió, agradeció la deferencia y sugirió que la señorita francesa mejor para después de comer. Los camareros no entendían nada, pero le sirvieron una especie de sandwich nadando en caldo y relleno de carne, queso, huevo... O sea, una 'francesinha'.

En los viajes, si en el aeropuerto le piden que abra la 'mala', no se mosquee, se refieren a la maleta. Y si en el hotel los mandan al quinto 'andar' no piensen que tienen que subir andando cinco pisos. En Portugal, una planta de un edificio es un 'andar'. Y si el recepcionista anuncia que le van a 'ligar' por teléfono, enfríe su mente calenturienta: no es una línea erótica, sino una simple llamada para despertarlo.

La lista de falsos amigos es inacabable: un 'agasalho' no es un regalo, sino un abrigo; una 'anedota' es un chiste; el 'balcão' no es un balcón, sino un mostrador o una barra de bar; el 'boato' es un rumor; un 'logro' es un engaño; 'morro' es colina; 'pila' es pene y los 'marujos' no son los chismosos, sino los marineros. Pero si les da pereza ('sorna') tanto esfuerzo para no caer en 'trampas' (excrementos), hablen solo español. Ellos sí nos entienden.