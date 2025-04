Mérida seguirá con el bus urbano gratis y Cáceres aplicará la rebaja en marzo

J. C. Ramos / M. M. Núñez / J. Soriano / Agencias

Pedro Sánchez presentó este miércoles un nuevo paquete de ayudas, entre las que destaca el mantenimiento de los descuentos para el transporte público. La subvención ... seguirá siendo la misma que este año, incluyendo a toda la población. La gratuidad para los viajeros recurrentes será en los Cercanías y en los trenes de Media Distancia de Renfe, como hasta ahora, ya que el metro y los autobuses urbanos son competencia autonómica o local. Pero también en estos dos casos el Gobierno seguirá destinando una parte de la subvención que da a las comunidades autónomas para rebajarlos: el Estado bonificará al 30% en aquellas regiones o municipios que se comprometan a completar esa rebaja con al menos otro 20%, hasta alcanzar el 50%.

En Extremadura las respuestas al anuncio del Gobierno no se hicieron esperar. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, aseguró que el abono del autobús urbano seguirá siendo gratuito el próximo año. «Vamos a seguir durante todo el 2024 subvencionando el transporte público al 100%. Volveremos a ser el único ayuntamiento de Extremadura, del Partido Socialista, que bonificará el 100% del transporte», señaló el primer edil emeritense.

El Ayuntamiento de Cáceres también se sumará a las ayudas estatales del autobús urbano, pero no de forma inmediata. En la actualidad las tarifas de los abonos están bonificadas a la mitad. El bonobús de 10 viajes cuesta 4 euros y el bono de familia numerosa general vale 3,20. Pero a partir del lunes 1 de enero la bonificación se elimina, al menos de forma temporal, por lo que el precio será de 8 euros y 6,40 respectivamente.

Hasta ahora la versión del equipo de Gobierno del PP era que no podía embarcarse en una decisión que implicaba un coste que no sabía si podría asumir al desconocerse aún si el Ejecutivo central mantenía su aportación. Pero desde ayer, la versión ha cambiado: «Lo abordaremos en marzo con el remanente de tesorería».

De las cuatro grandes ciudades extremeñas, Plasencia es la única que hasta ahora no se ha acogido en ningún momento a los descuentos aprobados por el Gobierno de España para fomentar el uso del transporte público. En esta ciudad el servicio se presta a través de una concesión de servicio que corresponde a la empresa privada Los Arcos. Esta firma manifestó en su momento que el Ayuntamiento no le ofreció implementar el descuento. Los Arcos defiende que los abonos en la ciudad son los más económicos de la región: entre 8 y 15 euros menos que otras ciudades extremeñas. Un bono mensual, sin límite de viajes, cuesta en Plasencia 20,40 euros, mientras que el billete simple tiene un coste de 1,05.

Desde el Consistorio placentino se añade que uno de los requisitos para acceder a esos descuentos era que la ciudad tuviera más de 50.000 habitantes, cifra que no se alcanza en la capital del Jerte.

Badajoz no responde

Aclarado queda por tanto lo que sucederá en Mérida, que sigue con los descuentos; en Cáceres, que aplaza la rebaja a marzo; y en Plasencia, que no los aplicará. Pero no ocurre así con Badajoz, cuyo ayuntamiento no contestó ayer a la pregunta realizada por HOY. Por tanto, se desconoce si en la capital pacense seguirá aplicándose el descuento a partir del 1 de enero o se eliminará.

Por su parte, el Gobierno regional ha confirmado que mantendrá en 2024 las ayudas al transporte que están en vigor este año. «No podemos presumir de buenas infraestructuras en Extremadura, pero sí de ayudas a los ciudadanos y hemos aumentado la cuantía en más de 2 millones de euros en los presupuestos para el próximo año», apuntó la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga.

El Ejecutivo autonómico ya había anunciado su intención de mantener una medida que fue aprobada por el Gobierno del socialista Fernández Vara para facilitar la movilidad en la región y ayudar a combatir la subida de los precios. Pero va más allá. Como avanzó HOY, la partida pasa de 4,425 millones en 2023 a 6,6 millones de euros en 2024 para ajustarse al coste real de la bonificación de los viajes en bus.