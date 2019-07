Mérida, Cáceres y Don Benito publican los bienes de sus concejales Imagen del primer pleno del Ayuntamiento de Mérida en esta legislatura. :: HOY Badajoz y Plasencia aseguraron a HOY que iban a colgar en sus webs los documentos y aún no lo han hecho y Montijo solo ha subido los que aluden a su alcalde ÁLVARO RUBIO Cáceres Martes, 30 julio 2019, 08:17

Los diez grandes ayuntamientos de Extremadura empiezan a cumplir la Ley de Transparencia. El pasado miércoles solo Villanueva de la Serena había publicado la declaración de bienes de todos su ediles, tal y como pudo comprobar el diario HOY. Tras dar a conocer esa información, los consistorios de Mérida, Cáceres y Don Benito han optado por hacer lo mismo que el municipio que dirige Miguel Ángel Gallardo. Sin embargo, dos de ellos que se comprometieron a hacerlo en los próximos días, el de Badajoz y Plasencia, siguen sin colgar los correspondientes documentos en sus páginas webs.

Entre los municipios más poblados, por el momento solo cumplen cuatro. El de Mérida fue el primero en reaccionar. El mismo jueves que este periódico sacó a luz la falta de transparencia de nueve ayuntamientos, el consistorio de Antonio Rodríguez Osuna colgó todas las declaraciones de bienes actualizadas. En la suya figura que tiene un piso de protección oficial adquirido en el año 2000, dos cuentas corrientes con 7.900 euros, dos vehículos y tres préstamos con deudas al 50% que ascienden a 107.857 euros.

Además, aclara que el 14 de julio de 2017 su esposa, junto con nueve personas pertenecientes a una misma peña, obtuvo en el sorteo de Euromillones un premio de 80.000 euros netos, una vez descontados los impuestos correspondientes.

Precisamente, la mujer de Rafael España, el que fuera concejal delegado de Urbanismo, Industria y Comercio e Ifeme en Mérida y actual consejero de Economía en la Junta de Extremadura, también recibió el mismo premio en dicho sorteo.

Por su parte, en Cáceres han colgado las declaraciones de bienes de todos su ediles. Lo han hecho antes de lo anunciado. Dijeron que las subirían a su web en octubre, pero ayer ya se podían consultar.

El alcalde cacereño, Luis Salaya, tiene 796 participaciones en la consultora Big Head Academy, un Renault Megane, una cuenta con 1.127 euros y un préstamo personal de 28.766.

De todos los concejales de Cáceres el que más bienes declara es Francisco Alcántara (Ciudadanos). Según figura en el documento, cuenta con tres viviendas. Una de ellas está situada en la céntrica avenida de España y es en multipropiedad. Además, posee dos locales (uno en multipropiedad y otro de pleno dominio). En total, los inmuebles alcanzan un valor catastral de 845.000 euros. Tiene acciones cuya cotización ronda los 86.000 euros en tres empresas y cinco vehículos valorados en 82.000. De sus cuentas bancarias no ofrece detalles.

En Don Benito, aunque han publicado sus declaraciones de bienes, es imposible entrar en detalles, ya que ninguno de sus ediles especifica cantidades, marcas y fechas de adquisición de las distintas propiedades. Se trata de un documento conjunto de 14 páginas. El alcalde de este municipio, José Luis Quintana (PSOE), cuenta con cuatro inmuebles urbanos, dos garajes, plan de pensiones, fondo de inversión y acciones en la Caixa.

Por su parte, en el Ayuntamiento de Montijo han publicado la declaración de bienes del alcalde fechada en junio de 2019, pero no la de todos los miembros de la corporación. Manuel Gómez (PSOE), que está al frente del consistorio montijano, cuenta con un piso adquirido en 1997, dos cuentas bancarias con 7.636 euros y un coche Ford C-MAX.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, con su alcalde también reelegido como presidente de la Diputación de Badajoz, dispone de una web en la que aparecen los bienes detallados de los miembros de los grupos municipales. Él tiene dos viviendas, dos garajes y un trastero. Además, cuenta con 23 acciones en BBVA, un plan de pensiones con 13.128 euros, una cuenta de ahorro con 3.826 euros y un plazo fijo de 40.000. En su declaración con fecha 12 de junio de 2019 no aparece ningún vehículo a su nombre.

Por el momento, ni Badajoz ni Plasencia, dos de los ayuntamientos más grandes, han publicado los documentos actualizados. La pasada semana aseguraron que los colgarían en sus webs en los próximos días, pero no lo han hecho.

El consistorio pacense apuntó a que tenía la declaración de bienes de cada uno de los ediles pero no las había escaneado y el placentino detalló que no disponía de la información al completo. Dijo que el pasado viernes subiría a la web la que tenía y no ha sido así.

A ellos se suman Zafra, Almendralejo y Navalmoral de la Mata, que siguen en la misma situación desde que sus concejales tomaron posesión. Han pasado 45 días y esos ayuntamientos aún no han publicado qué patrimonio tienen sus concejales.