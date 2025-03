Cada ciclo de FP le cuesta a la consejería 200.000 euros

Celestino J. Vinagre Viernes, 24 de mayo 2024, 12:27 | Actualizado 20:47h. Comenta Compartir

La supresión de ciclos formativos sigue estando sobre la mesa de la Consejería de Educación, que remarca que la decisión de mantenerlos o no para ... el próximo curso depende de la demanda. Si hay alumnos suficientes –un mínimo que sitúa entre 8 y 10 estudiantes, en función de la materia–, se mantendrán en la oferta educativa de la Junta de Extremadura. Si no, no será posible, dejó claro la consejera de Educación, Mercedes Vaquera. «No queremos eliminar ciclos de FP pero sin un número mínimo de alumnos no se pueden mantener», esgrimió.

La titular de Educación remarcó que todavía no ha firmado ninguna resolución administrativa en la que se eliminen ciclos –el riesgo más real se centra en una decena– aunque admite que en un borrador de la propia consejería que ha sido conocido se planteaba los cursos y los institutos en los que podían desaparecer de cara al próximo curso. Noticias relacionadas Educación da marcha atrás y no suprimirá ciclos de FP con menos de 9 alumnos Educación elimina una decena de ciclos formativos de FP por tener menos de seis alumnos Mercedes Vaquera subrayó que la postura de Educación sigue siendo la misma. Que no se puede decir que haya dado marcha atrás tras la denuncia de docentes y alumnos. Enfatizó que cada ciclo vale 198.000 euros. «La educación no tiene que ser rentable económicamente, sino viable socialmente», dijo para matizar que no es solo una cuestión de dinero, aunque agregó que «estamos hablando de dinero público, y si hay ciclos que no funcionan pues hablemos con cada centro para buscar otros que tengan o puedan tener más interés» del potencial alumnado. Como ha contado HOY, Educación tiene sobre la mesa la posible eliminación de una decena de ciclos formativos de FP por tener menos de seis alumnos. Una posibilidad tan real como el hecho de que la Formación Profesional se potencia en su conjunto para el próximo curso en la región con 1.585 plazas más que el actual hasta alcanzar las 24.834. Se busca, sobre todo, que el sistema educativo atienda las necesidades de mano de obra que tienen las empresas. Pero si bien la oferta aumenta con nuevas enseñanzas, desaparecen de la misma ciclos presentes en el curso actual por falta de matrícula. «Tras un exhaustivo análisis de los ciclos de FP en la región, hay más de 60 que cuentan con diez estudiantes o menos; de ellos, tan solo se van a suprimir diez que han contado con menos de seis alumnos», detalla la Consejería de Educación en un borrador que, por cierto, Mercedes Vaquera dice que ha salido de la propia consejería por un error.

