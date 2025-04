Mercedes Vaquera cesa como presidenta del CES al ser consejera

Se hace oficial un cambio ya previsto en las instituciones extremeñas. El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este martes el cese de Mercedes Vaquera ... como presidenta del Consejo Económico y Social de Extremadura (CES). Lo hace de manera obligada, ya que el pasado 20 de julio Vaquera fue nombrada consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, un cargo que es incompatible con el de presidenta del CES.

El Consejo Económico y Social de Extremadura es un órgano consultivo del Gobierno regional en materia económica y social. Está dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad, autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines. Está adscrito a la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social.

En la Ley 3/1991, por la que se creaba el CES, se establecía que «la condición de miembro del Consejo será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo o actividad que impida o menoscabe el desempeño de las funciones que le son propias. Entre otras, la condición de miembro del Consejo será incompatible con la de miembro del Gobierno regional».

Mercedes Vaquera Mosquero nació en Valencia de las Torres en 1967. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Extremadura, donde lleva más de tres décadas como profesora, ha ejercido desde 1993 y hasta la actualidad como titular de la asignatura de Contabilidad de Costes y de Gestión.

Con gran prestigio como economista e investigadora, no ha dejado a lo largo de su trayectoria de participar de forma activa en grupos de investigación nacionales e internacionales. Vaquera integra el 'Management Accounting Research Group', de la London School of Economics and Political Science, desde 1992.

En la empresa privada, Vaquera, que es madre de tres hijos, fue directora financiera de Clideba y del grupo de empresas ligadas a la aseguradora Amecesa.

Dentro de la Universidad de Extremadura ha sido miembro del Consejo de Gobierno y durante el Gobierno de José Antonio Monago formó parte de la Comisión de Racionalización y Eficiencia del Gasto. También participa en organismos como Fundecyct-Pctex o el servicio de apoyo a la iniciativa emprendedora de la UEx, y ha pasado por entidades como la Red Transnacional Atlántica o Cruz Roja.