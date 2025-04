Mercedes Morán: «El 'cupo catalán' nos impide bajar tasas a la central»

A. Armero NAVALMORAL DE LA MATA. Martes, 24 de septiembre 2024, 07:22 Comenta Compartir

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura admitió ayer que las centrales nucleares pagan demasiados impuestos, tanto estatales ... como autonómicos, pero afirmó que la región no va a reducir los suyos. «¿De verdad creemos que es el momento de rebajar impuestos aquí, con el cupo catalán que vamos a tener que pagar? No, no lo es», reflexionó Mercedes Morán durante las I Jornadas de la sociedad civil contra el cierre de la central nuclear de Almaraz, organizadas por la asociación Pensando Extremadura y celebradas en la sede de la Cámara de Comercio de Cáceres en Navalmoral de la Mata. Se refería la responsable de Agricultura al pacto del Gobierno central con partidos políticos catalanes a cambio de su apoyo parlamentario.

«Ahora mismo, no parece responsable hacer eso», añadió la consejera tras afirmar que «en la financiación nacional vamos a salir muy perjudicados, porque ya sabemos lo que hay detrás». «El Estado es mucho más fuerte, y está más en posición de rebajar los impuestos, y llegará un momento en que se tratarán los autonómicos», apuntó. «Es muy fácil decir 'No queremos cerrar la central nuclear', y luego gravar a las empresas propietarias con más de un 70% de impuestos. Así se les asfixia poco a poco. El Estado tiene que hacer ese ejercicio de bajada de impuestos», apuntó la consejera. «La mayoría de los países –añadió– están construyendo centrales para garantizarse su soberanía energética, y España no debería hacer lo contrario que el resto del mundo».

