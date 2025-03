El extremeño Alberto Martín: «Me presento a la MBFW con un concepto más divertido»

Irene Toribio Martes, 8 de agosto 2023, 15:18 Comenta Compartir

Tiene 26 años, es de Badajoz y es la segunda vez que se presenta (y que podría volver a ganar) a la Mercedes-Benz Fashion Talent, un certamen que reconoce la labor de los diseñadores emergentes y les da la oportunidad de presentar su colección fuera de nuestras fronteras. Alberto Martín Pozo, creador de la firman 'Boltad', ganó la 20 edición del certamen y está dispuesto a repetir su hazaña con una colección llamada 'Bentino Richoberg', basada en «un concepto divertido», así lo define él mismo: «Es el camino que actualmente tenemos hasta llegar a una reunión con unos magnates americanos, lo difícil que es llegar a ese final perfecto».

Tras alzarse con el premio Mercedes-Benz Fashion Talent en septiembre de 2022, el diseñador extremeño es uno de los nueve candidatos de la 22ª edición que premia la mejor colección entre los creadores noveles que desfilarán el domingo 17 de septiembre. La marca seleccionada por el jurado tendrá la oportunidad de desfilar en la pasarela Mercedes-Benz Prague Fashion Week y se unirá a la estela de otros grandes nombres de la moda como Pepa Salazar Ernesto Naranjo Dominnico Outsiders Division o el también diseñador extremeño Xavi Reyes.

Alberto nació y creció en Badajoz, hasta que cumplió los 20 años, cuando se fue a Madrid a estudiar un curso de diseño de moda. Después se trasladó a Portugal para hacer prácticas con David Catalán, aunque está a punto de volver a Madrid.

Fue durante la cuarentena cuando empezó a darle vueltas a la idea de crear su propia marca gracias al apoyo de Julia, su pareja, que le ayuda en la marca. Y así nació Boltad. Lo primero que hizo, pensando en la marca, fue un chaleco con muchas capas que guarda como su gran tesoro: «Lo tengo guardado en una caja», nos confiesa.

Sus inicios en el diseño

Comenzó a diseñar después de ver un documental sobre moda, «yo no sabía qué estudiar, nada me gustaba, pero después de verlo me empecé a interesar por este mundo y me dije 'esto tiene un fondo que va mucho más allá de la ropa».

Su última colección, 'Suddenly Freezes', con la que ganó el pasado año la MBFW, se inspiró en «el momento exacto en el que una persona siente el silencio que te transmiten la ansiedad y la euforia», señala. A partir de ahí creó 16 personajes y sus historias: «Por ejemplo, la primera vez de un salto en paracaídas. Ese silencio en el momento en que te lanzas al vacío comparado con la ansiedad. O una persona con pánico a las arañas, ese microsegundo que te quedas en blanco para mi era comparado con la ansiedad de los jóvenes actualmente».

«Una propuesta irónica en la que reflexiona sobre los principales problemas que afectan a los jóvenes en la actualidad. Su conexión con la actualidad y la generación zeta, así como su ingenio y sentido del humor tanto en su puesta en escena sobre la pasarela, como sus cuidados estilismos, han sido algunas de las claves que le han convertido en el vencedor de este certamen», apuntan desde Mercedes-Benz Fashion Week.

Alberto ha vestido a personajes conocidos como el cantante Quevedo y le encantaría ver a Pau Gasol o Carlos Alcaraz llevar sus diseños: «Sería como 'uau', un personaje histórico lleva mi ropa».

Cómo nace Boltad

Extremadura está presente de alguna manera en sus diseños, así lo asegura el propio Alberto, porque «habla de situaciones personales que yo mismo he vivido». Incluso hay parte de la tierra en su nombre, Boltad, y es que se trata de un juego de palabras donde «bol» viene de 'bichos bola', que «había muchos en mi casa de la infancia», y «tad» de amistad, que le recuerda a una foto que tiene con sus amigos en la calle Amistad de Sevilla y aparecen todos abrazados. Para el diseñador, «Boltad es un lugar donde puedes aprender muchas cosas y disfrutar».

A partir de septiembre la página web de su marca estará disponible para que todo el mundo pueda comprar sus diseños.

'Bentino Richoberg', su nueva colección

Bentino Richoberg, NPC, nacido en el 2000.

Bentino Richoberg es un NPC más. Se encuentra viviendo en la ciudad de Nueva York, donde un día le surge la oportunidad de conocer a una serie de personas importantes, que se hacen llamar los ABM, American Business Magnate, con los cuales se reunirá́ para poder mostrarle su nueva colección en las oficinas de PC.TECH S.L. Su propósito es cambiar su perspectiva de cómo son los adolescentes.

La colección estaría formada por diferentes looks que representan cada una de las situaciones de esta historia. Constará́ de tres fases distintas:

- La primera fase estará construida por la primera colección de Richoberg, que se inspira en la visión de los jóvenes a través de los ojos de los ABM.

- La segunda fase representa el momento en el que el personaje se reúne en las oficinas para mostrar su proyecto, los looks representarán una lucha entre cómo quieren vernos y cómo somos realmente.

- Para finalizar, una tercera parte en la que se mostrará la verdadera personalidad de las nuevas generaciones. Será la nueva colección que Bentino Richoberg presenta a los ABM. ¿Estarán preparados para ver la energía de los NPC?