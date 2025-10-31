HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?

Mercadona

Mercadona anuncia cambios en sus horarios para este 1 de noviembre

La cadena de supermercados valenciana ha anunciado los cambios en su horario de apertura para el festivo de Todos los Santos

Irene Toribio

Irene Toribio

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:17

Comenta

Aunque no suele ser habitual que la cadena abra en días festivos, Mercadona ha anunciado que abrirá sus supermercados en la gran mayoría de España el próximo sábado 1 de noviembre, cuando se celebra el festivo nacional de Todos los Santos. Eso sí, lo hará en un horario especial, diferente al que mantiene el resto de días de la semana.

Concretamente, Mercadonaabrirá este 1 de noviembre en horario de 09:00 a 15:00 horas, es decir, solo hasta mediodía tal y como ha podido confirmar HOY. La tarde de este sábado, su supermercado permanecerá cerrado al público.

No obstante, para conocer el horario concreto de cada uno de sus establecimientos, Mercadona recomienda utilizar su buscador de tiendas online.

La decisión de cambiar el horario en el festivo nacional del 1 de noviembre que este 2025 cae en sábado también se ha comunicado a los clientes en carteles informativos colocados en los propios supermercados.

