«El robo de libros es constante a lo largo de la historia. Los libros han sido ancestralmente objeto de robo. –Afirma Matilde Muro, presidenta ... de la Unión de Bibliófilos de Extremadura–. Que hayan sido robados libros de la Universidad, que falten elementos fundamentales de nuestro patrimonio bibliográfico y hayan ido a parar a manos ajenas sin saber muy bien porqué, forma parte de la historia del libro».

¿Robaron a Gallardo?

Cuenta que al principal bibliófilo de Extremadura, Bartolomé José Gallardo, en teoría se le cayeron al río Guadalquivir sus libros un mes de junio de 1823, pero señala que doscientos años después siguen apareciendo en diversos archivos y bibliotecas papeles, anotaciones manuscritas, fichas, libros… que le pertenecieron. «¿Se le cayeron? ¿Se los robaron?», se pregunta. También se pregunta: «¿Cómo quedaron las bibliotecas españolas después de la invasión napoleónica? El otro gran bibliógrafo extremeño, Vicente Barrantes, escribe con dolor acerca de lo desaparecido de Extremadura en esa época, y la venganza que, «por ideas distintas de unos y otros, se manifiesta en la quema de libros en los conventos desamortizados».

Denuncia que siguen saliendo en subastas públicas documentos de Godoy, y siguen apareciendo documentos en lugares impropios. «Hace muy poco –indica– el gobierno de EE UU devolvió a México cartas manuscritas de Hernán Cortés que habían sido robadas. Tampoco ha pasado mucho desde que se descubrió el final del robo del códice de la catedral de Santiago; y están los innumerables hallazgos de libros de más o menos valor que han pasado de mano en mano sin procedencia justificada. El mercado de libros antiguos mueve mucho dinero. «La pasión por los libros no ha desaparecido y, aunque no sea popular, aunque el libro viejo no forme parte de nuestra actual forma de vida, no hay que dejar de reconocer que el libro, ese objeto deseado por muchos, es motivo de mil tropelías».

Ella ve como un problema añadido a todo esto, «el afán recaudatorio de los estados que, sin tener un céntimo nunca para invertir en patrimonio, ponen pegas a los propietarios de tal envergadura que no sólo no les compran los libros que deberían pasar a formar parte de los bienes culturales, sino que les penan por poseerlos sin declararlos, y les obligan, con medidas coercitivas y expresiones aterradoras puestas en boca de las haciendas respectivas, a decirle a los estados que se los regalan porque sí».

Muro afirma que la manipulación de los libros fuera de la voluntad del que lo posee, del que lo ha comprado, heredado o custodiado, es un delito punible, e insiste en que las instituciones son responsables de la conservación del acervo bibliográfico, y es su obligación luchar contra la desaparición de ese patrimonio.