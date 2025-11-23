Mercado inmobiliario en Extremadura: 13.372 viviendas vendidas a un precio medio de 92.392 euros El nuevo portal estadístico de los notarios permite comprobar la evolución de las compraventas, la edad media de los compradores o la falta de obra nueva

Una radiografía real del mercado de la vivienda en Extremadura. El Consejo General del Notariado ha lanzado un buscador inmobiliario que permite a ciudadanos y empresas consultar los precios reales a los que se cierran las compraventas en la región o en cualquier otra zona del país, y que en ocasiones contrastan con los anuncios de los portales. Con este portal estadístico de libre acceso es posible acotar la consulta por municipios, códigos postales e incluso delimitar una zona particular del callejero, ofreciendo una valiosa orientación a quienes quieren comprar o vender, o simplemente conocer la evolución del mercado en la última década.

Según las estadísticas de los notarios, el coste medio del metro cuadrado se sitúa en Extremadura en 680 euros (frente a los 1.880 de media nacional), con una subida del 3,73% en los precios en el último año y fuertes contrastes entre el esfuerzo económico que se debe afrontar si se compra en una ciudad o en un pueblo.

De septiembre del año pasado a agosto de 2025 se vendieron en la región 13.372 propiedades inmobiliarias, 7.480 de ellas en la provincia de Badajoz y el resto en Cáceres. El importe medio que se pagó de 92.392 euros, según los datos de las escrituras públicas, siendo 136 metros cuadrados la superficie media. En cuanto a la tipología de los techos que cambian de manos, el 64 por ciento son pisos y el resto, casas.

Si analizados los datos que arroja el buscador del Notariado en las dos ciudades más grandes, vemos que en Badajoz se vendieron 2.087 viviendas, con un importe medio de 135.376 euros, y que el metro cuadrado es de 1.178 euros, 64 euros más caro que en Cáceres, donde se adquirieron 2.047 propiedades inmobiliarias.

Si comparamos esos datos con otras ciudades extremeñas, se comprueba que las transacciones se cierran por importes bastante más bajos. En Mérida el precio medio se sitúa en 808 euros el metro cuadrado -con 849 propiedades transmitidas-, mientras que en Plasencia es de 843 euros (con 572 compraventas).

En cuanto a las zonas más caras para comprar en Badajoz y en Cáceres, los códigos postales donde hay que aportar más dinero para hacerse con una propiedad es el 06006. Es ahí donde se ubican los nuevos bloques de pisos junto al Puente de Palmas (con 1.559 euros por metro cuadrado). Le siguen en este ránking zonas céntricas delimitadas por los códigos 06005 (1.384 euros en plazas como los Alféreces) y el 06003 (1.283 euros por metro cuadrado en Ronda del Pilar, Stadium o Pardaleras).

En Cáceres, donde cuesta más esfuerzo económico hacerse dueño de un piso es en la zona delimitada por el código postal 10001, en el que se encuentran vías principales como la avenida de España -Cánovas-.

Por superficie media de las propiedades, el dato es similar entre ambas capitales de provincia: con 115 metros en Badajoz y 114 en Cáceres. Unos espacios habitables que se agrandan si ponemos el foco en las zonas rurales.

Escasa obra nueva

Los filtros del buscador inmobiliario de los notarios también permiten delimitar por tipo de inmueble -casa o piso- y saber si se trata de obra nueva o segunda mano. En la inmensa mayoría de los casos las viviendas que se compran en la región son de segunda mano, copando las transacciones en un 98,6 %. Solo en Cáceres la obra nueva representa un porcentaje ligeramente superior, con el 8,7%, frente a un 3,19% a nivel regional.

Desplome de precios en los pueblos

Los precios tiran a la baja en las zonas rurales, especialmente en el sur de la provincia de Badajoz. Basta rastrear un poco en el mapa para encontrar municipios en los que el metro cuadrado ha caído hasta los 164 euros. Es el caso de Ahillones. Allí se vendieron 17 casas a un precio medio de 31.950 euros -con una superficie que ronda los 195 metros cuadrados-. De cerca se posiciona Campillo de Llerena, con 183 euros de media. Las propiedades compradas en esta población rondan los 241 metros y el precio al que se firmó en notaría fue de 44.111 euros.

Por el contrario, el pueblo donde las propiedades se están vendiendo más caras de media está en Cáceres. Se trata de El Gordo. Allí se ubica el resort de lujo Marina Isla de Valdecañas. El año pasado se vendieron en este pequeño pueblo diez propiedades a un precio medio de 260.000 euros y una superficie que ronda los 215 metros cuadrados.

49 años, la edad media

En cuanto al perfil de los compradores, 49 años es la edad media. El porcentaje más alto de quienes adquieren se encuentra en la franja etaria de 41 a 50 años (26,1%), seguida de los tramos de 31 a 40 años (25,61%), y de 51 a 60 años (20,49%). Los menores de 31 años representan el 9,20%, los mayores de 61 a 70 años, el 12,30%; y el 6,22% los mayores de 70.

En el 95,19% de los casos quienes firman las compras son personas físicas, frente a un 4,81% de personas jurídicas.

Compradores extranjeros

Los extranjeros representan el 5% de las transacciones que se elevan a escritura pública en la región. De esos compradores foráneos, la nacionalidad que predomina es la marroquí (21,85%), seguida de rumanos (13%) y portugueses (11,29), y después de personas procedentes de Venezuela (4,63%) y Francia (3,76).

Se aceleran las donaciones

Ante los problemas de muchos jóvenes para acceder a un techo, los datos de los notarios confirman que las donaciones de vivienda no han parado de aumentar en la región en los últimos años.

Según el decano de los notarios extremeño, Ignacio Ferrer, las donaciones se han convertido en una práctica cada vez más habitual. En España, las donaciones de vivienda pasaron de 32.623 en 2017 a 54.735 en 2024. Solo en el primer semestre de 2025 se registraron 26.923. En Extremadura, en 2024 se realizaron 4.165 donaciones, un 295% más que en 2020, cuando se contabilizaron 1.054.

En 2024 se realizaron 4.165 donaciones, un 295% más que en 2020, cuando se contabilizaron 1.054

«Los notarios observamos cómo esta vía se consolida como una fórmula intergeneracional para facilitar el acceso a la vivienda». Además, Ferrer se refiere a los incentivos fiscales autonómicos como un impulso a estas operaciones. En Extremadura, «donar una vivienda de menos de 500.000 euros a un hijo está exento de impuestos desde el año pasado, al igual que donar hasta 200.000 euros en metálico para la compra de vivienda o 120.000 euros para un solar».

Desde principios de año, estas donaciones tampoco tributan en el IRPF. «En el caso de las donaciones de dinero, no es posible conocer el destino final de las cantidades, aunque es posible que en muchos casos se utilicen precisamente para afrontar la entrada de la vivienda. Aunque se puede afirmar que mayoritariamente el destino final sería este», apostilla el notario.

Temas

Historias visuales