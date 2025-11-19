13 mercadillos extremeños

La gran fiesta comercial de Cáceres no es el Black Friday ni el primer día de las rebajas de enero, sino su Mercado de las ... Tres Culturas, que saca a miles de cacereños a la calle, es visita obligada para media provincia y este año tenía previsto batir su propia marca con 270 puestos, pero lo ha impedido la lluvia. Aunque parezca un mercado exclusivo y distinto, lo cierto es que se trata de uno de los 923 mercados temáticos que se celebran en España en 2025. La cifra ha bajado un poco. La última vez que escribimos sobre este tema, en 2012, hubo en España 1.096 mercadillos de época. ¿Pero de qué época?

Pues de todas las épocas. Ya saben cómo funciona esto: los vendedores de panes gallegos, sobaos pasiegos y perfumes andalusíes se disfrazan hoy de templarios, mañana de vikingas y se mueven por España de mercado en mercado. Los temas de estos festejos histórico-comerciales son los siguientes: medieval, ibero, galaico-romano, alfonsí, árabe, cervantino, castrexo, barroco, celta, normando, moro y después están los inefables Mercado Bandolero de Badolatosa (Sevilla) o Mercado del Far West de Guadalajara, que exigen un punto más de imaginación en el vestuario.

No crean que lo de Las Tres Culturas es original de Cáceres, hay otro con el mismo nombre en Tudela y se desarrolló en septiembre con gran éxito. Es más, al mismo tiempo que se iba a celebrar el mercadillo cacereño, se celebraban otros once en España: ocho eran medievales y los otros tres se dedicaban a la fantasía, al mundo campesino y destacaba el Mercado Vikingo de Villaviciosa de Odón (¿por qué vikingo si ese pueblo fue visigodo?).

Según la web mercadosmedievales.net, en Extremadura se celebraron 24 mercadillos temáticos en 2012. En 2025, nos hemos perdido el de Cáceres, pero tenemos otros 12. Cuatro son medievales: Zorita, Plasencia, Llerena y Fuenlabrada de los Montes. Hay tres navideños en Saucedilla, Jerez de los Caballeros y Berlanga. Después están el romano de Mérida, el árabe de Badajoz, el renacentista de Valencia de Alcántara y el del Siglo de Oro de Zalamea de la Serena. En Cáceres, organizados por alguna de las 120 empresas de la web, se celebra también el Mercado de la Primavera. Entre esas empresas, las hay con nombres curiosos como Panoramix Eventos o Juana la Loca Eventos. El mercado cacereño lo organizaba este año Rivendel, que lleva otros 25 mercadillos históricos en España: diez medievales, y el resto son goyesco, hippie, celta, renacentista, romano…

Pero la palma se la llevan los mercadillos temáticos navideños: empiezan el 21 de noviembre con La Carpa Navideña de Córdoba y acaban el 7 de enero en Barakaldo. Entre esas fechas, se celebrarán en España 101 mercados de Navidad: 14 comienzan ya en noviembre, 84 se inauguran en diciembre y tres en enero.

Los meses con más pasión por las compras callejeras no son los cercanos a Navidad y Reyes, sino el primaveral mayo, con 112 mercados, y el estival agosto con 106. En cuanto al mes más aburrido, lo han adivinado: febrero, 33 mercadillos dando la razón a ese dicho moderno de que la cuesta de enero se sufre en febrero.

Y un dato curioso: en 2012, el Mercado Cervantino de Alcalá de Henares (Fiesta de Interés Turístico Nacional) tenía 300 puestos. En 2025, se acerca a 400 y es el mayor de Europa. El de Cáceres (162 en 2012), en 2025 contaba con 270 y crece más que el de Alcalá. No sabemos si Cáceres será Capital Europea de la Cultura en 2031, pero, a este ritmo y si no llueve, sí que conseguirá ser Capital Europea de los Mercadillos.