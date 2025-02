María Isabel García Díez lleva toda su vida dedicada a la venta ambulante y, aunque pudo elegir otro tipo de negocio comercial, le gusta instalar ... su puesto en distintos lugares y relacionarse con los lugareños.

Con tan solo 12 años comenzó en el mundo de la venta, primero en la tienda de su madre y al poco tiempo de forma ambulante, con su padre y sus hermanos. María Isabel García Díez, popularmente conocida como 'Sissi' o 'la chica rubia de las bragas', pasa el verano de mercadillo en mercadillo, llevando ropa interior a diferentes pueblos de las provincias de Cáceres y Ávila.

La propia García narra su historia, su pasado y su presente, en su casa de Talayuela, junto a Raúl Silva, su esposo. Ambos comparten vida y negocio. «Con doce años dije que no quería estudiar, así que mi padre me dijo que me tenía que poner a trabajar». Y así hasta la actualidad, con 49 ya cumplidos.

Primero ayudando en la tienda de Angelita, su madre, ubicada en la misma población y dedicada a todo tipo de textiles. Más tarde con su padre, Antonio, centrado en la venta ambulante. El mismo camino cogieron todos los hermanos: Pedro, Angelines, Antonio y Manolo, este último ya fallecido.

«Soy la menor de cinco hermanos, así es que me tocó ir a los mercadillos acompañando a mi padre y a mis hermanos. Luego me puse por mi cuenta con mi hermana, lo gestionábamos todo nosotras e íbamos por parte de mi padre, aunque seguíamos viviendo en la casa familiar», narra.

Así hasta que contrajo matrimonio con Raúl, natural de Plasencia, comenzando juntos el mismo negocio, que hoy mantienen. Asisten a seis mercadillos a la semana, varios de ellos fijos: los de Losar de la Vera, Jaraíz y Aldeanueva, que se celebran los martes, jueves y viernes, respectivamente.

Otros van rotando, como los de Almaraz, Candeleda, Robledillo, Valverde, Jarandilla, Majadas, El Raso y Fresnedoso. Incluso asisten a citas especiales, como el mercadillo para mayores que celebró la residencia Servimayor, de Losar, dentro de sus instalaciones.

Su día a día suele ser de madrugar, seis o seis y media de la mañana, depende del destino. Lo primero, al llegar, «desayunamos en los bares del pueblo donde vamos, para hacer gasto». Después montan «la parada», como denominan a los puestos de venta, iniciando la actividad comercial sobre las ocho de la mañana, «cuando vienen los más madrugadores».

«Sobre la una de la tarde la cosa empieza a flojear y a las dos nos solemos poner a recoger», estando de vuelta en casa pasadas las tres de la tarde.

Pero… ¿porqué optó por la venta ambulante y no por la tienda, a todas luces más cómoda?. La 'rubia de las bragas' lo tiene claro: «El trato con el cliente en la calle es más familiar y eso me gusta más. La educación es la misma, en la tienda, en el puesto y en todos los lugares, pero la relación en la venta ambulante es más cercana».

Raúl, sentado a su lado, asiente con la cabeza. «Cuando te gusta escuchar no te importa que incluso te cuenten los problemas, y nosotros somos así», apuntan.

«Tanto es así, que en los mercadillos más que clientes, tenemos amigos. Los conocemos de años, vienen a comprar, hablamos, te cuentan sus cosas… Con muchos incluso quedamos a merendar otro día, porque como digo acabas haciendo muchas amistades. Para mí, eso es lo mejor de este trabajo», subraya García.

De hecho, aseguran ambos, la gente que vive en los pueblos, especialmente las personas mayores, se muestran contentas con la celebración del mercadillo semanal y agradecidas de ver otras caras, de tener alguien más con quién hablar, incluso desahogarse.

«Un mercadillo da mucha vida a los pueblos, a los bares, etcétera. Los vecinos aprovechan para salir a dar una vuelta, a comprar y a tomar algo. Y no solo quienes viven allí, sino de poblaciones cercanas que aprovechan y nos visitan también», concluyen.