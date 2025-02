Contra el menú cerrado

Se han puesto de moda los restaurantes de menú cerrado, que no tiene nada que ver con el menú del día ni con el menú ... degustación. Sospecho que el menú cerrado es la mayor aspiración de cualquier hostelero. Conseguir que la clientela coma lo que tú le pones sin rechistar es una garantía económica y gastronómica. Económica porque no arriesgas casi nada: todo el mundo va a comer lo mismo y el peligro de que haya productos que no salgan y tengas que congelar, tirar o comértelos es prácticamente nulo. También es una garantía gastronómica porque se entiende que si todos los días preparas lo mismo, no va a haber fallo porque tendrás tan controlada la técnica, los tiempos y los detalles que es imposible que te salga mal.

El primer restaurante donde comí un menú cerrado fue el 'Algo Así' de Cañamero. Y la experiencia resultó muy entretenida porque había variedad de platos, estaban bien preparados y te los explicaban con gracia y pedagogía, pero detrás de aquella experiencia, que sigue viva y con llenos y necesidad de reservar con mucha antelación, latía un poco de literatura y un mucho de riesgo casi cero. Además, al estar en el campo, exigir un viaje y tener un toque internacional de cocina extranjera, acababas pasando un buen día, disfrutabas con la novedad, te sentías cosmopolita y no te quejabas.

Pero la originalidad del 'Algo Así' se ha ido extendiendo desde Cañamero al resto de la región, triunfa también entre los restaurantes estelares de Madrid, Euskadi y Cataluña y, lo más curioso, son los restaurantes más reconocidos y premiados los que apuestan por un menú cerrado y exclusivo que hace que te sientas como cuando eras niño con las lentejas: o las comes o las dejas. Estos grandes restaurantes te ponen siempre los mismos platos, cobran un precio elevado y, en el colmo de los colmos, consiguen que salgas de ellos y regreses a tu tierra y a tu casa alabando las maravillas de ese menú y de ese restaurante donde no has comido lo que tú querías, sino lo que quería el chef y, además, lo has pagado bien.

En realidad, el menú cerrado es lo menos parecido al ceremonial de comer fuera de casa. Porque en tu domicilio, comes lo que hay, a la fuerza, te guste o no te guste, y cuando vas al restaurante, comes lo que quieres y disfrutas escogiéndolo, pero en estos casos que nos ocupan comes lo que le parece bien al cocinero.

Yo no sé si estamos tontos, y me incluyo, pero resulta paradójico que hagamos cola para comer en estos locales de menú cerrado y caro y luego lo contemos como si hubiéramos descubierto la cuadratura del círculo gastronómico, cuando simplemente hemos asistido a un ceremonial parecido al de las comidas de la infancia, con la diferencia de que ahora te ponen 12 platos y si dejas alguno no pasa nada y cuando eras niño, te ponían primero, segundo y postre, pero si dejabas algo, te lo recalentaban para la cena.

Caso distinto es el del menú del día, que antes era también cerrado, pero que hace años que se abre a una oferta suculenta y variada de 10 primeros y 10 segundos. Y también es diferente el caso de los menús degustación, que muchos restaurantes incluyen, pero con varias opciones y sin dejar a un lado la carta.

Esos restaurantes que mantienen una carta amplia ofertan dos o tres menús degustación, un variado menú del día y encima está todo rico, merecerían un altar porque se arriesgan, se la juegan cada día comprando productos de calidad, que despacharán o no, y consiguen que salir a comer fuera de casa siga siendo una sorpresa, una fiesta, una emoción...