La mentira del Valle

HAN pasado 45 años desde la muerte de Franco para que se acabara con la ignominia de su tumba faraónica. Ningún personaje de nuestra historia tiene, ni ha tenido que se sepa, un monumento parecido. Los faraones del antiguo Egipto eran enterrados en sus pirámides acompañados de algunos de sus esclavos para que siguieran sirviéndoles en el otro mundo. En los aledaños del mausoleo del caudillo también enterraron a unas 30.000 víctimas de las cientos de miles de la guerra que él mismo provocó con su rebelión contra el gobierno legitimo de España, que había surgido de las elecciones generales del año 1936. Y conviene recordar esto en un tiempo el que el revisionismo sobre el origen y desarrollo de la guerra civil española, y también sobre los primeros años de la posguerra, nos quieren hacer creer que lo que pasó fue culpa de «todos» por igual. Equiparando al gobierno constitucional de nación, y a la parte del ejército que se mantuvo fiel al mismo, con un puñado de generales sediciosos y traidores, ayudados militarmente por las dos potencias europeas que provocarían poco después la peor guerra de la historia de la humanidad: la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini.

Pero no han sido los revisionistas interesados, o los descendientes de los vencedores, cosa que sería comprensible hasta cierto punto, los que más han colaborado a la tergiversación y a la desmemoria histórica, sino a los sucesivos gobiernos de izquierda y a esa 'intelectualidad orgánica', que hicieron dejación de su responsabilidades de llevar a cabo una labor de pedagógica que neutralizara los efectos culturales de 40 años del infame relato franquista sobre lo que fue la II República y la guerra civil, y reconciliara al conjunto de la nación con su historia, rentabilizando los errores del pasado para crear una cultura política inspirada en la tolerancia con las ideas del otro, y en el convencimiento de que lo importante de la democracia no es que las mayorías se puedan imponer sobre las minorías, sino que las minorías no sean anuladas y tengan su espacio. Una democracia que entienda que tener más votos no equivale a tener más razón, y que en política la verdad solo es un acuerdo provisorio que nos puede permitir el desarrollo de políticas justas que solucionen unos problemas y se enfrente a los nuevos.

Pero encontramos con un país sin memoria, una mayoría de los jóvenes que no tienen ningún interés por la cultura como un valor en sí mismo, y entre los que hay muchos facultativos y muy pocos universitarios. Solo una ínfima minoría de ellos sabe lo que pasó en España entre los años 1931 y 1939. Por otro lado, la política actual es un campo de batalla en el que se criminaliza al otro hasta el punto de negarle hasta su derecho a existir, y donde la mentira se ha normalizado. Nadie duda de que todo es falso, mentira, solo se trata de ver quién miente con más eficacia.

La exhumación de Franco tenía que haberse hecho cuando sus víctimas aún vivían, no cuando le ha interesado a los que mandan para seguir mandando. Por eso, el circo del Valle de los Caídos también es otra mentira.