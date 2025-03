A las 11.55 horas de este jueves las personas que se encontraban en Mérida o en Logrosán han recibido un pitido sonoro en sus ... móviles. Los teléfonos han empezado a vibrar y las pantallas se han iluminado mostrando un mensaje encabezado por Alerta de Protección Civil, primero en español y después en inglés.

Este pitido se ha escuchado al unísono en la Asamblea de Extremadura, donde los diputados se encuentraban en el pleno de debate de los presupuestos regionales de 2023. En ese momento tomaba la palabra el diputado Joaquín Macías. Ante el molesto y repetido sonido, la presidenta de la cámara, Blanca Martín, ha tenido que interrumpir durante un momento la sesión: «Damos fe de que funciona el sistema de alertas». Al retomar la palabra, el diputado de Unidas por Extremadura se ha permitido bromear: «Espero que no haya saltado porque un comunista esté hablando».

El desagradable sonido solo se ha detenido cuando los receptores han confirmado con su dedo la lectura del texto: «ES-Alert PRUEBA DE ACTIVACIÓN DE ALERTAS MASIVAS DESDE EL 112 EXTREMADURA. No responda a este mensaje. No llame al 112. Es un aviso de prueba del nuevo sistema español de avisos de emergencias a través de redes de telefonía móvil (112 inverso). Gracias por su colaboración. Una vez leído el mensaje, pulse 'Aceptar' para eliminarlo de la pantalla».

Texto del mensaje recibido, tanto en español como en inglés.

El pitido también ha sonado en los móviles de los vecinos de Logrosán, donde se realiza un simulacro de explosión de una planta termosolar en el que participará la UME, Guardia Civil, Cruz Roja y otros efectivos de emergencias.

Así ha sido la prueba que la Junta de Extremadura ha realizado para comprobar si funciona en la región el nuevo sistema español de avisos de emergencia, que empezó a probarse el lunes en otras comunidades autónomas como andalucía.

Nieves Villar, la directora general de Emergencias, Protección Civil e Interior de la Junta, ya advirtió a través de este diario que no había alertarse. «Que la gente no esté inquieta y que no llame al 112, porque no ocurrirá nada».

La prueba busca asegurar, en la práctica, que los sistemas de avisos por emergencias funcionan adecuadamente.

El denominado 'ES-Alert' está diseñado para que los avisos lleguen directamente al móvil de los ciudadanos afectados por una posible emergencia o catástrofe.

El experimento arrancó el lunes pasado en Andalucía, Cantabria y Asturias y se desarrolla este jueves en Extremadura, Comunidad Valenciana y Galicia. El 2 de noviembre se probará en Murcia, Baleares, Madrid, Aragón, Navarra y Cataluña; el 10 en el País Vasco, Castilla y León, Canarias y Ceuta y concluirán el 16 de noviembre en Castilla-La Mancha, La Rioja y Melilla.

Evacuaciones de población, sobre todo

La tecnología ES-Alert, conocido como el sistema 112 inverso, se integra en la Red de Alerta Nacional y permite a las autoridades de Protección Civil enviar mensajes de alerta generalizados e inmediatos a los teléfonos móviles localizados en un área afectada por una emergencia o catástrofe.