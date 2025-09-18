29 menores fueron condenados por delitos sexuales en 2024 en Extremadura, 16 más que el año anterior Estos menores condenados en Extremadura en 2024 cometieron 169 delitos sexuales

R. H. Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:46 Comenta Compartir

Un total de 29 menores fueron condenados por delitos sexuales en Extremadura en 2024, lo que supone 16 más que el año anterior, un 123 por ciento más.

Estos menores condenados en Extremadura en 2024 cometieron 169 delitos sexuales, lo que supone diez veces más que el periodo anterior, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el caso de los adultos, en 2024 se registraron 77 condenados adultos por delitos sexuales en Extremadura, un 18 por ciento más que en 2023, y que cometieron 85 delitos de esa naturaleza, un 25 por ciento más que el año anterior.

Menores condenados

De acuerdo a estos datos, en 2024 se inscribieron 307 menores condenados por sentencias firmes en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores en Extremadura, un 11,6 por ciento más que en el año anterior.

Así, la tasa de menores de 14 a 17 años condenados por cada 1.000 habitantes en el mismo rango de edad en Extremadura fue de 7, frente al 6,4 a nivel nacional. De ellos, el 81,8 por ciento de los menores condenados fueron hombres y el 18,2 por ciento, mujeres.

Por edad, los de 14 y 15 años fueron los que más condenas sumaron, y cabe destacar que el 88,9 por ciento de los menores condenados fue de nacionalidad española.

Cabe destacar que en 2024 se inscribieron 824 infracciones penales cometidas por menores en Extremadura, un 60,6 por ciento más que en el año anterior.

En Extremadura se adoptaron un total de 471 medidas por los jueces, lo que supone un aumento del 5,1 por ciento respecto a las registradas en el año anterior.

Así, de las medidas adoptadas por los jueces en la Comunidad Autónoma las más frecuentes fueron la libertad vigilada (33,1% del total), la prestación en beneficio de la comunidad (30,1%), y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima (11,3%).

Suben los adultos condenados

Por su parte, en 2024 se inscribieron en el Registro Central de Penados un total de 6.150 condenados en Extremadura, lo que supuso un 16,3 por ciento más que en el año anterior, de los que el 80,3 por ciento de los condenados en la Comunidad Autónoma fueron hombres y el 19,7 por ciento, mujeres.

La tasa de condenados por 1.000 habitantes en Extremadura se situó en 6,9, por debajo del conjunto nacional, que está en 7,5.

Por edad, el grupo más frecuente fue el de 41 a 50 años tanto para los hombres como para las mujeres, y el 90,6 por ciento de los condenados en 2024 en Extremadura fueron de nacionalidad española.

Cabe destacar que en 2024 se inscribieron en Extremadura 9.168 delitos, un 17,9 por ciento más que en el año anterior, y atendiendo a su tipología, los que tuvieron mayor incidencia fueron los delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico (28,4%) y contra la seguridad colectiva (21,4%).

Entre las penas impuestas destacan que el 24,3 por ciento son penas de multa, el 16,9 por ciento, penas de prisión y el 14,1 por ciento, penas de inhabilitación especial para empleo