Dos menores atendidas en el hospital de Don Benito por pinchazos

Nuevos casos de pinchazos a menores en Extremadura, y los dos primeros sucesos de este tipo en la provincia de Badajoz. Tras la denuncia conocida este domingo en Madrigal de la Vera, este pasado 7 de agosto otras dos chicas tuvieron que ser atendidas en el hospital de Don Benito-Villanueva después de haber sufrido pinchazos.

Una de ellas permanece ingresada en el área de Pediatría de este centro hospitalario, mientras que la otra ha sido dada de alta, confirma a HOY el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Tal como indica el protocolo ante presuntos casos de sumisión química, se tomaron muestras y se abrió un parte de lesiones, dando traslado de los presuntos hechos a la autoridad judicial, indica el SES.

El primer caso de pinchazo a una mujer en la región se conoció este domingo. La Guardia Civil confirmó la primera denuncia en Extremadura por intento de sumisión química mediante pinchazo. Los supuestos hechos sucedieron en la discoteca móvil del municipio cacereño de Madrigal de la Vera en la madrugada del viernes al sábado. Precisamente el día 5 comenzaban las fiestas de 'Cristo chicos' en la localidad.

El padre de la chica, menor de edad, denunció un posible pinchazo con sustancias tóxicas a su hija, que presentaba una erupción cutánea en el muslo y sufrió un desvanecimiento.

Fernando Álvarez, que es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Getafe, relata que su hija vio a la persona que se acercó a ella y le pinchó. «Enseguida le dijo a las amigas 'Me han pinchado, me han pinchado'. Fueron a buscar a su hermano y se desmayó». A partir de ahí la menor no recuerda nada, indica el padre.

Tras lo ocurrido, se activó el protocolo por posible sumisión química. La menor fue trasladada al hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata y examinada por un médico forense. No requirió hospitalización.

Se estudia la erupción y su posible atribución a otras causas. No obstante, algunas muestras han sido remitidas al Instituto Toxicológico de Sevilla para su estudio y análisis.

En la denuncia, aclara la Guardia Civil, no se recogen ni posibles abusos ni ninguna otra circunstancia de riesgo.

«Los protocolos han funcionado»

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha destacado que los protocolos por posible sumisión química «han funcionado» tras la primera denuncia en Extremadura.

«Pido que no fomentemos los comportamientos por imitación, y para eso hay que denunciar, como se ha hecho y desterrar este tipo de comportamientos. La mujer tiene que vivir el ocio sin miedos», ha indicado Vergeles en sus perfiles en redes sociales.

Así, el consejero ha abundado en que una sociedad «no es sana» si una parte de la misma vive «con miedo actividades cotidianas de la vida diaria». «Por eso, Extremadura quiere que las mujeres vivan sin miedo. Por eso estamos dispuestos a desterrar este tipo de comportamientos como los pinchazos», ha recalcado.

De este modo, ha pedido que, en la información que se ofrezca a los ciudadanos, se den pocos detalles del modo, ya que «solo lleva a la imitación» y se abunde sobre el «rechazo de Extremadura a que las mujeres vivan con miedo el ocio». «Quienes lo hagan o lo intenten deben saber que se les rechaza», ha añadido.