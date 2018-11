La menor que vivía con su abuela en Cabezuela ya está en un centro con su hermano Santa Gándara, con una maleta, y la pequeña cogida en brazos. :: HOY Santa Gándara intentó evitar que le separaran de su nieta pero la Junta tomó esa decisión y actualmente tiene la tutela ÁLVARO RUBIO Cáceres Martes, 13 noviembre 2018, 08:52

La historia de Santa Gándara Domínguez y su nieta, de cinco años, se conoció el pasado mes de septiembre. «Soy su abuela paterna y conmigo está perfectamente; no hay motivo para que me la quiten, lo sabe el pueblo entero». Con esas palabras esta mujer pedía que no le separasen de ella. Lo decía después de conocer la decisión adoptada por la Junta de Extremadura. La niña, de la misma forma que lo tenía que hacer su hermanastro, debía ingresar en un centro de acogida de menores de la capital cacereña.

Como ya informó HOY el 28 de septiembre, los problemas de los padres de la niña con las drogas provocaron que fuese la abuela paterna quien se ocupase de ella desde pequeña. La madre de la niña tiene otro hijo de una relación anterior. En ese caso estaba a cargo de familiares de ella.

La Junta finalmente ha optado por unir a ambos hermanos en un centro de acogida y desde el mes de octubre viven en El Jardín del Sauce, que depende de la Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia de Extremadura.

Gándara intentó que no fuera así pero no ha podido impedirlo. El apoyo de los vecinos de Cabezuela del Valle, donde vivía con la pequeña, no fue suficiente. Incluso se concentraron en la puerta del ayuntamiento para expresar su solidaridad con esta abuela. Gándara también presentó un recurso ante la Junta en el que pidió que se dejara sin efecto la decisión adoptada y que se buscaran «medidas alternativas». Además solicitó que se suspendiera el internamiento en el centro mientras resuelve el caso un «tribunal competente».

Nada de eso ha surtido efecto y actualmente la Junta es la responsable de la tutela y protección de ambos hermanos. Desde los Servicios de Protección del Menor aseveran que «no van a hablar sobre su situación o facilitar información que vulnere la responsabilidad de la Administración o pueda ser perjudicial y traumático para los menores». La Junta de Extremadura, en estos casos, solo responde ante la Fiscalía.

La abuela de la pequeña se limita a decir que el caso está puesto en manos de su abogado. «Él es quien está en contacto con la Administración para intentar llegar a un acuerdo», comenta Santa, quien quiere conseguir su tutela y no va a parar hasta lograrlo. Agradece el apoyo recibido y se niega a hablar de la pequeña. «No puedo al no ser su tutora», dice.

Las versiones de la Junta y de Santa Gándara, como ya explicó este periódico, son muy distintas. La abuela paterna aseguró que se quiere quedar con su nieta y cuidarla, también que la menor desea estar con ella y que se encontraba perfectamente atendida.

La directora general de Políticas Sociales, Infancia y Familia, Carmen Núñez, afirmó que «la recomendación de los programas de atención a familias, servicios sociales, educativos y sanitarios es que la niña ingrese en el centro de menores, porque la valoración de la abuela no es adecuada, no es ni idónea para el cuidado de la menor».

La última vez que se pudo ver a la abuela con su nieta fue precisamente en la puerta del centro de menores. Ella se negó a dejar a su nieta en el centro después de recorrer los 108 kilómetros que separan Cabezuela del Valle de la capital cacereña junto a varios amigos y familiares. Ese día, Santa optó por llevarse a la menor de vuelta. Pero a los pocos días la pequeña ingresó en el centro de menores.