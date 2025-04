Día de Todos los Santos: Memorias de un enterrador en pandemia

Al día siguiente de que el presidente del Gobierno anunciara en televisión que España iba a declarar el estado de alarma y solo se podría ... salir de casa por causa de fuerza mayor, a Miguel Ángel Muriel le sonó el teléfono móvil del trabajo. «Eran los compañeros que estaban de servicio, para avisarme de que el cementerio estaba a tope», evoca. Lo que ocurrió a partir de ese 13 de marzo es historia en mayúsculas y en minúsculas. De España, del mundo y de cada adulto con conocimiento de causa. Más aún para el encargado del cementerio de Cáceres, la ciudad extremeña que más gente enterró durante los primeros meses de la pandemia de covid-19. Muriel, que el próximo febrero cumplirá tres décadas trabajando en el camposanto de su ciudad, llevaba entonces siete meses en el cargo. Hoy, en la semana de más trabajo del año por la festividad de Todos los Santos que llena de flores las lápidas del país entero, él echa la vista atrás y recuerda aquel marzo de 2020 como «un mes criminal».

«Fue horrible», continúa recordando, sentado en una escalera de piedras junto a la entrada al cementerio viejo. «Llamé al concejal, él avisó a la Policía Nacional y vinieron a desalojar. A partir de entonces, los enterramientos llegaron a triplicarse. Lo comprobamos en nuestro archivo. En el primer estado de alarma hicimos más de 150 entierros, cuando en el año 2019, en las mismas fechas, habían sido 54».

Desde la entrada en vigor de la orden de confinamiento domiciliario, los turnos de trabajo se redujeron y solo dos personas acudían a diario al recinto funerario. «Yo empecé a teletrabajar, pero duré tres días –rememora el encargado–. Al cuarto me bajé a la oficina, porque había mucho que hacer. De hecho, tuvimos que empezar a ir al cementerio más compañeros, porque había tantos entierros que hizo falta desalojar nichos de concesiones ya caducadas. Los desalojábamos por la mañana y esa misma tarde o al día siguiente ya estaban ocupados».

Un entierro detrás de otro

Tal fue la necesidad que al inicio de esta crisis hubo que vaciar esos enterramientos antes de que pasaran los dos meses que marca la norma, siempre previa autorización firmada por el secretario por causa de extrema necesidad.

Fueron días de entierros casi a puerta cerrada. Muriel recuerda que «el número de personas que podían participar en los sepelios fue variando a lo largo de esos meses, pero hubo semanas en las que no se permitía entrar a nadie». «Algunas familias –sigue–, nos decían 'Hombre, somos seis hermanos y solo dejáis entrar a cuatro'. Y nos tocaba explicarles que si por nosotros fuera, les dejaríamos entrar a todos, pero que por favor entendieran que estábamos obligados a obedecer el decreto vigente en cada momento».

En ese escenario desconocido e inimaginable hasta entonces, «se llegó a dar la situación de que el cura tenía que hacer las exequias en la explanada del exterior, junto al acceso principal. Daban un pequeño responso, bendecían el féretro y para dentro. Llegaron a hacerlo diáconos (civiles a quienes la Iglesia forma y autoriza para oficiar algunos ritos), porque los curas no daban abasto».

En aquel marzo negro, «había mañanas de hasta cuatro enterramientos, uno detrás de otro. Y además «eran entierros sin velatorio propio, porque también estaban prohibidos. Era gente que fallecía y al cabo de un par de horas, lo que tardaran los juzgados en autorizar el enterramiento, ya teníamos nosotros el cadáver».

Fueron, sin duda, los peores días desde que Muriel trabaja entre cadáveres. Y de eso hará en febrero treinta años. «Yo entré aquí en el año 1992», cuenta el sepulturero, que conoce bien el terreno que pisa y desmiente leyendas y supersticiones. «Yo ni me lo pensé cuando me llamaron para entrar a trabajar aquí. Y eso que tenía un contrato fijo en la construcción. No me daba ningún miedo, y en estos treinta años no he pasado nunca miedo ni he visto ni sentido nada extraño. Lo que sí me pasaba al principio es que al entrar en él, el cementerio me olía. Pero esto pasa también en otros trabajos. A ese olor te acostumbras».

Eso sí, un camposanto no es una oficina al uso. Y treinta años en él dejan huella. «Trabajar aquí me ha hecho replantearme algunas cosas importantes de la vida», admite Miguel Ángel Muriel, que dice haberle perdido el miedo a la muerte. «La he naturalizado. Le tengo respeto, claro, pero más que nada por la familia. No la temo. Aquí ves tantas cosas que me ha cambiado el chip en este sentido. Aprendes a empatizar con la gente, aunque también tienes que saber gestionar el dolor. Empatizas con las familias, pero no puedes hacer tuyo su dolor, porque eso te acabaría llevando a enfermar de depresión».

Rarezas y tristezas

Es su modo de encarar su día a día laboral, que transcurre entre más de veinte mil sepulturas. Con tal abundancia, hay, claro, un espacio para las rarezas. Por ejemplo: esa lápida cuya foto muestra la cara de una mujer sin lugar a dudas ya cadáver, con los ojos cerrados porque la imagen se tomó cuando ya había muerto. Y en tres décadas entre nichos, panteones y sarcófagos hay un hueco para las historias que no se olvidan. Como aquel entierro de un joven al que los amigos acudieron con guitarras y le cantaron. O aquella lápida que amaneció con unas velas, una botella de vino y una cesta de frutas.

En el lado más triste, los entierros de niños. O los de amigos. Muriel ha enterrado a dos. «Quise enterrarles yo, me pareció que era un último gesto de eso, de amigo», explica. Y en el capítulo de lo desagradable, algunas exhumaciones. «Lo mínimo que marca la ley para hacerlas son cinco años –explica el encargado cacereño–. Si el cuerpo lleva poco más de ese tiempo, sí hay problemas a veces, hasta el punto de no poder completarlas porque los restos no se han descompuesto o están putrefactos. Es una escena muy desagradable, aunque ya hace años que para esta clase de trabajos usamos unos monos enterizos, guantes que llegan hasta los codos y mascarillas con filtro para azufre y otros materiales y que además llevan gafas incorporadas. Así no te llega el olor, aunque ver, sí ves lo que tienes delante».

La mejora en las herramientas de trabajo es uno de los avances que él encuentra al repasar treinta años de trabajo en el cementerio. «Lo que más ha cambiado en este tiempo son los materiales con los que trabajamos, principalmente porque hemos pasado del yeso y el cemento al plástico y la masilla», apunta Miguel Ángel Muriel, quien tiene claro que quiere ser incinerado. Más todavía después de lo vivido al inicio de la pandemia. Como a tantos, esa etapa que tuvo momentos «horribles» le ha marcado. Es ya una huella fija en la memoria del enterrador.