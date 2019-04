Somos los mejores en Selectividad

En el informe PISA, Extremadura sale malparada, pero en Selectividad, somos los mejores de España. La contradicción entre las calificaciones que dan a los alumnos extremeños evaluadores externos y las que les otorgan los examinadores de la región en las pruebas de acceso a la universidad vuelven a levantar revuelo.

Mientras que, por un lado, desde la Universidad de Salamanca vienen a por nuestros alumnos y los invitan, bus pagado mediante, a conocer la universidad salmantina, en Castilla y León ponen el grito en el cielo porque creen que no se puede estar entre los últimos en el informe PISA y, al mismo tiempo, obtener las mejores calificaciones en el examen popularmente conocido como Selectividad.

En las autonomías limítrofes, buscan a nuestros alumnos y se entiende que tienen un alto nivel, si no, no los querrían. Sin embargo, el 19 de julio de 2016, La Gaceta Regional de Salamanca se descolgaba con este titular: «Extremeños copan Medicina por el 'coladero' de su Selectividad». Desde entonces, los análisis en la prensa sobre la cuestión no han dejado de lanzar sospechas sobre la seriedad de la Selectividad extremeña.

En España, hay un distrito único universitario, pero 17 exámenes diferentes para acceder a la universidad. Los alumnos de Castilla y León tenían en Selectividad 97 temas de Historia de España (este curso los han rebajado a 67), mientras que los de Cantabria solo se examinan de 27 temas y los de Extremadura tienen que estudiar 30.

Pero más allá de estas y otras diferencias, lo cierto es que las calificaciones de 2018 arrojaron unos resultados espectaculares en Extremadura. Nuestros alumnos obtuvieron las mejores calificaciones de las 17 autonomías en Matemáticas II y en Matemáticas Sociales. Fueron los terceros mejor calificados en Latín, en Arte quedaron cuartos, en Inglés, quintos, en Historia, sextos y solo en Lengua tuvieron unos resultados discretos: décimos.

En Galicia, no entienden que sacando sus estudiantes 37 puntos más que los extremeños en Ciencias en el informe PISA, sus alumnos sean los 14 mejor calificados en las dos especialidades matemáticas y los extremeños sean los primeros en ambas. En años anteriores, los canarios y los extremeños, últimos en PISA, éramos los primeros en Selectividad. En 2018, hemos dejado atrás a los canarios, que han descendido al séptimo puesto, pero Extremadura sigue liderando con firmeza las calificaciones.

No se pueden extraer conclusiones en serio de estas calificaciones por autonomías de la Selectividad, pero la verdad es que el malestar es creciente en algunas autonomías, provocando manifestaciones en Castilla y León de estudiantes que reclaman un examen único de Selectividad: en Valladolid llegaron a salir 3.000 a la calle.

Nadie puede demostrar que 17 exámenes distintos provoquen desigualdad y Extremadura se opone al examen único, mientras que Castilla y León, décimos en el ranking de notas, sí lo exigen. También en Galicia, penúltimos en las calificaciones de acceso a la universidad y líderes en Pisa con Castilla y León.

Tras este periodo electoral, el tema volverá a estar sobre la mesa y en él influirá también la cuestión catalana. Partido Popular y Ciudadanos proponen un examen único y PSOE y Podemos optan por dejar las cosas tal como están. Mientras llega la decisión o no se toma ninguna, los resultados son los que son y en ninguna región de España se acercan a la excelencia que alcanzan los alumnos extremeños de Segundo de Bachillerato en la prueba de evaluación para el acceso a la universidad.

Si sumamos el puesto que ocupa cada autonomía por sus calificaciones en las siete pruebas fundamentales de Selectividad, Extremadura tendría 30 puntos (a menor puntuación, mejores calificaciones). La seguiría Aragón con 37, Murcia con 47 y La Rioja con 48. Cataluña tendría 56 y Navarra, Castilla la Mancha y Valencia empatarían con 58. Detrás vendrían Canarias (61), Castilla y León (64), Madrid (64), Cantabria (65), País Vasco (67), Andalucía (74), Asturias (75), Galicia (103) y Baleares (106).