Los mejores en fútbol chapas

El Mérida renquea, el Cacereño flaquea y el Badajoz no acaba de arrancar, pero somos campeones de España de fútbol chapas. Parecerá una disciplina menor, ... pero, con dos campeonatos nacionales y cinco subcampeonatos en 17 ediciones, somos una potencia indiscutible. El Club de Fútbol Chapas de Cáceres acaba de ganar el campeonato de España en Almería. Por su parte, el Fútbol Chapas Mérida, tercero en Almería, ha sido dos veces subcampeón de España y fue campeón en Valladolid en 2011. Detrás de estos títulos, hay muchos años de trabajo deportivo, una tradición consolidada y, ¡qué caramba!, está la memoria, la nostalgia y el recuerdo de una práctica deportiva que entretuvo nuestra infancia.

El XVII campeonato de fútbol chapas se ha celebrado entre el 5 y el 6 de noviembre y el LFC Cáceres, que tiene 20 años de historia, ganó el título, tras ser tres veces subcampeón, en dura liza con otros 22 clubes. Tras estar a punto de lograrlo en varias ocasiones, esta vez ha conseguido el derecho a estampar una estrella bajo su escudo.

En el fútbol chapas, no se sueña con fichar a Mbappé ni a Haaland, pero hay que saber dónde está el mejor mercado de jugadores y acertar con las «contrataciones». Por ejemplo, para la defensa, es imprescindible contar con una buena selección de chapas de la cerveza del Lidl. Estas chapas tienen 17 aristas y son sólidas, fuertes, perfectas para la contención. Fichar una chapa del Lidl es como contratar a Sergio Ramos de central para el Cacereño o a Ronald Araújo para el Badajoz.

¿Y a quién fichamos para el ataque? Eso lo saben perfectamente en el LFC Cáceres: unas chapas de Martini o de la cerveza americana BL (confieso que desconozco si se trata de la Bud Light o de la Brooklyn Lager), que tienen 29 aristas y son rápidas y ligeras como Bellingham o Griezmann. Para la portería, mejor que Courtois o Ter Stegen, que acaban lesionándose, los tapones de gaseosa La Casera o del agua Fonter, que venden en Mercadona, para colocarlos bajo los palos tras haberlos rellenado de plastilina.

Quienes saben de chapas futbolísticas y de estrategias sobre el verde son Juanma Muriel y Quini Romero, fundadores del Fútbol Chapas Cáceres. Y digo sobre el verde porque esta modalidad deportiva se juega sobre mesas recubiertas de moqueta verde y no crean que no se hace ejercicio para disputar los partidos, pues hay que inclinarse, golpear con los dedos e intentar meter la pelota en la portería contraria. Quizás no haya que tener unas piernas muy fuertes, pero sí un buen juego de cintura y las lesiones pueden imaginárselas: ciática, lumbalgia...

El Fútbol Chapas Cáceres fue el segundo club de España tras el de Madrid. En Extremadura, otro club importante es el Fútbol Chapas Mérida. Aunque para equipo bonito, el que me enseñó una tarde el pacense Tino Macedo: un conjunto de chapas del Badajoz con sus rayas blanquinegras y su publicidad de El Faro. También conocí ese día al mítico Juancar, jugador del equipo de Madrid apodado El Caníbal, que apareció en un capítulo de la serie 'Cuéntame', jugando un partido contra Imanol Arias. El Caníbal perdió por exigencias del guion y no lo llevó nada bien. Se puede ver en Youtube, tecleando 'Chapas y Cuéntame'. Ahí se entiende la emoción de este deporte en el que somos los mejores.