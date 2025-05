Nuestros 13 mejores aceites

Este año, la manzanilla cacereña obtuvo seis galardones y la picual, 5cinco aceites de Badajoz recibieron siete premios y aceites de Cáceres, seis. Es un ... poco tonto convertir los premios Extrema Selección a los mejores aceites de Extremadura en una competición, pero este equilibrio entre Cáceres y Badajoz y entre las dos variedades de aceitunas más utilizadas sugiere una conclusión: Extremadura tiene dos provincias ricas en aceite y empatadas en calidad.

El viernes pasado, se celebró en el teatro Nuevo Calderón de Montijo la entrega de los premios Extrema Selección a los mejores aceites de Extremadura. Fue por primera vez una auténtica gala con escenario y escenografía, asistencia de varias consejeras y de la presidenta de la Junta y con la novedad de que los aceites premiados llevarán de ahora en adelante una etiqueta anunciando el galardón.

El organizador de estos premios, incansable y perseverante, es José Manuel López Caballero, director del Laboratorio Agroalimentario de Extremadura en Cáceres. El Panel Oficial de Catadores de Aceite de Oliva Virgen elige los mejores aceites de la región. Y en esta XXV Cata Concurso, como cada año, los premios dibujan el estado del aceite extremeño.

Hay una constante en nuestros aceites y es el predominio de las variedades manzanilla cacereña y picual en su elaboración. La manzanilla cacereña, siempre en monovarietal, es la más galardonada con seis premios, mientras que la picual ha recibido cinco, pero tres de ellos en coupage. En 2024, no se ha incorporado ninguna variedad de aceituna que no hubiera estado representada en años anteriores. En 2021, apareció premiada la pico limón y en 2022, la arbosana y la verdial, que no han repetido. En 2023, se incorporó la cornezuelo, que este año obtiene dos galardones en coupage.

La arbequina, que había explotado con fuerza el pasado año con tres premios, obtiene este año dos. Con otros dos galardones fueron premiados en Montijo aceites con las variedades morisca (uno en coupage) y cornezuelo (en coupage) y un premio obtuvo la hojiblanca en coupage. Si vamos a las denominaciones de origen, cinco premios han sido para Gata-Hurdes y dos para Monterrubio.

En 2024, se han incorporado dos nuevos aceites de dos nuevas empresas que no habían recibido premio en los últimos años: Vera Valle de las cooperativas del Valle del Jerte en Valdastillas y Vibel de Oleumviejo en Mohedas de Granadilla, ambas con manzanilla cacereña.

Los premios más importantes de Extrema Selección 2024 fueron para el aceite Monteverde Natura (arbequina) de Don Benito en pequeños productores (500-5.000 litros); para El Lagar de Soto (manzanilla cacereña) de Jacoliva en Pozuelo de Zarzón en la categoría gran producción (más de 50.000 litros); para Vieiru (manzanilla cacereña) de la almazara As Pontis de Agropecuaria Carrasco de Eljas en produccion ecológica y también para Vieiru en producción convencional.

Los finalistas fueron Monjías del Olivar de Badajoz y El Lagar de Casarente de La Garrovilla en pequeños productores; Maimona de Los Santos y La Unidad de Monterrubio en gran producción; Vibel de Mohedas de Granadilla y Vida Serena de Monterrubio en ecológico y Jacoliva de Pozuelo, Mérula de Mérida y Vera Valle de Valdastillas en convencional.