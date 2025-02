«Mi mejor vitamina es la Universidad Popular»

SOLEDAD GÓMEZ Domingo, 28 de noviembre 2021, 08:21 Comenta Compartir

Comenzó trabajando como alfabetizadora tecnológica en la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex). Once años después, la Cultura y la Educación fueron las carteras que ocupó como concejala en el ayuntamiento de Villanueva de la Serena, hasta que la Universidad Popular (UP) la atrapó y, desde entonces, es su día a día.

–¿Cuáles son las claves para volver a obtener la confianza de todas las UP del país?

–Pienso que la clave es contar con un gran equipo de personas, no solo a nivel profesional, sino comprometidas con el proyecto. Son muchos los frutos que hemos recogido de nuestro trabajo en estos cuatro años, ya que en el aspecto económico hemos mejorado notablemente, hemos fortalecido nuestras alianzas con instituciones y organizaciones y nos hemos posicionado en nuevos escenarios de vanguardia. Y lo hemos hecho en los campos de la cultura, educación, tecnologías, empleo y salud, entre otros. Pero, sobre todo, destaca el aspecto humano que hay detrás de cada UP. Y, a pesar de la pandemia, han sabido sobreponerse y seguir trabajando utilizando este tiempo para reinventarse, para estudiarnos, manteniendo ofertas adaptadas y preparándonos para afrontar el futuro con optimismo.

–¿Cuál ha sido su mayor reto conseguido en estos años?

–Por un lado, el humanismo como principio básico que ensalza el talento de las personas y su valor, y un cambio en la mirada de nuestro trabajo, posicionándonos hacia grandes retos, pensando en grande. Pero también la creación y edición del Libro Blanco de las Universidades Populares, que representa una hoja de ruta desde donde planificar hacia un modelo de inteligencia colectiva, que nos posiciona como un movimiento útil para la sociedad. Y a nivel personal, ser presidenta de un proyecto en el que he crecido profesionalmente y que contribuye a la transformación social de las personas. Es la mejor vitamina que puedo tomar cada mañana.

–¿Cómo compagina la gestión de una UP de Villanueva y el de la Federación?

–Disfrutando de cada instante del día, contando con el apoyo de mi familia y amigos a los que le robo tiempo para trabajar con la intensidad que requiere uno de los proyectos más importante de mi vida. Pero sin lugar a dudas, también, contando con equipos de profesionales que me conocen, me escuchan y con quienes comparto las responsabilidades. No puedo olvidarme de las ejecutivas que me acompañan en ambas organizaciones. De todas formas, ocupar cargos de responsabilidad social, significa orquestar una gran banda de música donde todos los instrumentos deben componer una sintonía, esto exige mucha atención y también saber delegar, dejando espacios para que cada uno de los miembros se sienta protagonista de su propio trabajo.

–¿El perfil mayoritario de los usuarios sigue siendo mujer?

–Nuestras estadísticas indican que el perfil mayoritario es femenino. Nuestro empeño está en dar respuesta a las demandas sociales, abordando las necesidades, estando al lado de los colectivos que más lo necesitan y generando satisfacción personal y oportunidades profesionales. Pero nos encantaría llegar más al colectivo juvenil. Juegan un papel importantísimo en la sociedad actual y son los que mejor entienden los cambios que se están produciendo. Que sepan que las UP son lugares donde se les va a trabajar para que sus visiones se tengan en cuenta y se desarrollen.