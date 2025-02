El mejor veraneo, en casa de la suegra

Estamos arreglando el cuarto de baño y como mi suegra vive enfrente, nos hemos trasladado a vivir con ella. Este traslado forzoso y temporal tiene ... un precio: llevo una semana a su merced. Pero no me quejo, sobre todo a la hora de la comida. El resto del año, mi suegra come con nosotros y mi mujer, responsable y acreditada especialista en nutrición sana, determina una dieta contenida en grasas, pobre en hidratos de carbono y azúcares de rápida absorción, suficiente en proteínas y cosas así. Es decir, muchos productos integrales, muchas verduras, legumbres sin asomo de chorizo ni pizca de tocino fresco, generosidad con la fruta y libertad con la carne de pollo, conejo y pechuga, pero nada de carnes rojas, piernas de cabrito ni secretos ibéricos. En fin, lo que debe ser.

Pero claro, al acogernos mi suegra mientras acaban los albañiles, que, como es bien sabido, no acaban nunca, mi mamá política ha dicho que en su casa manda ella, ha impuesto su menú y yo estoy encantado de la vida. ¿Y cuál es el menú de mi suegra? Pues lo que a ella le gusta, que, como pueden imaginar, es de todo menos sano. Para resumir, podríamos destacar que su emblema gastronómico es la patatera. Y a partir de ahí, todo lo demás. Por ejemplo, le encantan las morcillas de Burgos desde que vivió unos años en el norte de Castilla, así que nos zampamos unos huevos con morcilla y patatas fritas espectaculares. También es devota de las chuletillas de cordero adobadas con ajo y perejil y rebozadas en pan rallado y huevo antes de freírlas. Así que yo, más que nada por complacerla y hacerla feliz, le busco chuletas por media ciudad a la espera de que inauguren la nueva carnicería del barrio, continuadora de El Túnel, que cerró hace unas semanas por jubilación. No faltan en la dieta las lentejas con pernejón y bofera, las migas con torreznos y huevo frito ni el lomo de cerdo asado, eso sí, con piña, que es muy diurética y desengrasante. ¡Ah!, y de postre, algo de fruta, claro que sí, pero también natillas con su galletita María y arroz con leche con abundancia de canela, que nos encanta tanto a mi suegra como a un servidor. El emblema gastronómico de mi suegra es la patatera, pero también le encantan las lentejas con pernejón y bofera y el arroz con leche y canela Así que, en cuestión de comidas, estoy encantado con el hospedaje temporal. El problema llega al anochecer, cuando mi suegra vuelve a dejar clarito quién manda aquí y coge el mando de la tele, pone lo que le da la gana, al volumen que le da la gana y hasta la hora que también le da la gana. Y a mirar y callar. La otra noche, nos tragamos un maratón de Curro Jiménez. Los personajes eran demasiado estereotipados: los españoles, simpáticos y listos; los franceses, tontorrones y cursis. La música era ridícula, como de un videojuego de Súper Mario. Pero a pesar de esas y otras carencias, no pestañeé. Aunque lo peor fue hace un par de días, cuando nos puso un maratón de películas de Paco Martínez Soria y, a pesar de estar llenas de tópicos, machismo, chistes malos y barbaridades varias, no pude despegar los ojos de la pantalla y disfruté de lo lindo. ¡Esto no puede ser! Un columnista actual, aunque sea de provincias, no puede pasárselo bien enganchado a las películas de un actor que siempre hace el mismo papel: baturro sentimental. Como no acaben pronto los albañiles, acabaré entusiasmándome con Cine de Barrio, con el retorno de Grand Prix y el maratón vintage de la Casa de la Pradera. Y así, entre meriendas con patatera y películas en blanco y negro, va pasando el verano. Cuando llegue septiembre y tenga nuevo cuarto de baño, retornaré al hogar con mi cinefilia trastocada, mi colesterol desbocado y convencido de que no hay nada mejor que veranear en casa de mi suegra.

Extremadura