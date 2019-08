«La mejor prevención es la comunicación con los hijos» Pilar Morcillo, secretaria técnica de Drogodependencias. :: brígido Pilar Morcillo Secretaria Técnica de Drogodepencias del SES M. ÁNGELES MORCILLO MÉRIDA. Domingo, 25 agosto 2019, 09:03

Los anteriores planes de drogodependencias de Extremadura se han olvidado un poco, quizás por la cultura y la educación que tenemos, de las mujeres y de qué estaba ocurriendo con ellas y sus adicciones. Ahora se quiere poner el foco sobre ellas. La secretaria técnica de Drogodependencias del SES (Servicio Extremeño de Salud), Pilar Morcillo, indica un poco el porqué de este giro y las ideas más esenciales del nuevo Plan de Adicciones de Extremadura 2018-2023.

-¿Cómo se dieron cuenta desde la administración que la atención a la mujer respecto a este tema no era la más adecuada?

-En estos tres últimos años hemos analizado los datos de personas con problemas de conductas adictivas que tratamos en Extremadura. Y nos hemos dado cuenta de que, a pesar de que hay un alto consumo en algunas de las sustancias adictivas por parte de las mujeres, no hay un alto porcentaje de ellas que se estén tratando en nuestros recursos. Algo estábamos haciendo mal. Por eso, el nuevo plan lo primero que prioriza es la mirada de género. Y para trabajarla había que dar un vuelco a todo. Desde la forma de afrontarla, hasta la formación de profesionales que componen toda la red de atención de conductas adictivas. También tenemos que cambiar recursos para dar atención, por ejemplo, a mujeres con o sin hijos, que tengan problemas de consumo y que, incluso, en muchos casos son víctimas de violencia de género.

-¿En qué otros grupos de población se va a incidir?

-También en los jóvenes y adolescentes. Según las encuestas hechas, comprobamos que tenemos un alto consumo de alcohol ligado con tabaco y, sobre todo, con cannabis. Esto viene porque existen muchos mitos relacionados con esta droga. La mayoría de los jóvenes cree que el cannabis es una sustancia terapéutica que le va a ayudar y a dar fuerzas para estudiar. Y nada más lejos de la realidad. No se dan cuenta de que, a medida que va pasando el tiempo en este consumo continuado de cannabis, están cada vez más adormecidos, su motricidad y respuesta cognitiva es más lenta, y que van perdiendo facultades. Pero esto explicárselo a un joven es muy complicado. Por eso, hemos tenido que reestructurar la metodología, para poder llegar a ellos.

- Supongo que los padres y las familias de los jóvenes con adicciones no se pueden quedar al margen ¿no?

-Claro que no. Porque nos encontramos mucha pasividad. No de pasar porque quieren. Si no porque estamos en una forma de vida en la que el padre y la madre trabajan fuera de casa, muchas horas al día, y cuando llegan a casa, están tan cansados que lo único que quieren es unas horas de tranquilidad. Muchas de las veces no hay comunicación fluida. Y como ven que sus hijos están en sus dormitorios en silencio piensan que todo está bien. Pero puede que no. Puede que haya problemas como la apertura de muchas puertas en internet a las que no tenían que haber llamado o el acceso a un consumo silencioso.

-Una vez hecho el estudio y las encuestas, ¿cuáles son las conclusiones que se han sacado y los datos que más han llamado la atención por alarmantes?

-Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que la mujer se incorpora un poquito antes al consumo de alcohol, tabaco, cannabis o juego 'on line', que la mujer siempre practica desde su domicilio o de modo privado. Está clara la razón. Si un chico entra en una sala de juegos, no es observado ni perseguido con la mirada. Su presencia allí es algo normal. Sin embargo, si una chica entra en un local de estos, desde que llega está siendo observada. Esa presión le obliga a abandonar estos establecimientos y optar por jugar en casa. En cuanto al tabaco, alcohol, cannabis y otras sustancias, el consumo por parte de las chicas se hace para llegar a ser igual que los chicos. Y también piensan que si beben y fuman ya se sienten mayores. Esto pasa cuando tienen 14-15 años, cuando pasan de estar en Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria. Normalmente, en Extremadura, el alcohol se consume antes que el tabaco.

-¿Qué se puede hacer para prevenir estas adicciones?

-Nosotros intentamos informar a los padres de que una comunicación fluida con sus hijos puede evitar muchísimos problemas que pueden derivar en adicciones. De hecho, la red de recursos de atención a conductas adictivas estaba preparada para mayores de 18 años y desde hace uno año la hemos tenido que adaptar a menores de edad.

-¿Cómo pueden detectar los padres que su hijo tiene una adicción?

- Un chaval comienza a cambiar cuando no quiere salir de casa. Eso en el caso de que esté enganchado al juego 'on line' o tenga dependencia de las nuevas tecnologías. Si lo que quiere es salir mucho a la calle con su grupo de amigos, no para de pedir dinero y se le nota un deterioro físico, puede que sea adicto a diversas sustancias. También se le nota cuando tiene bajo rendimiento escolar, sufre alteración de su conducta, tiene cambios bruscos de humor, se le nota un aumento de respuestas agresivas, no quiere participar en actividades familiares... Por eso, creemos que lo más importante para que esto no ocurra es que los padres se sigan comunicando con sus hijos en todas las etapas de sus vidas.