Lo mejor no es lo de Madrid

En junio me hice unos análisis que debería haberme hecho en mayo. Por culpa de ese retraso, en la consulta del médico no me pudieron ... dar número hasta septiembre y tuve que interpretar yo los resultados. Nunca lo hubiera hecho. Estimé que un guarismo venía a decir que estaba punto de padecer diabetes y tomé la decisión drástica de no probar el azúcar. Al llegar septiembre, el médico interpretó profesionalmente los análisis y también me vino a decir que estaba un poco tonto porque de diabetes nada de nada. Pero ya era tarde: había adelgazado casi seis kilos y había dejado de atiborrarme de bambas, trabucos y mojicones, un dulce del tipo bollería que amasan en la pastelería Isa de Cáceres, se regala por tradición a las parturientas cacereñas y yo me como tan ricamente sin necesidad de que haya parto de por medio. El mojicón es tan alucinante que lo metes en un cuarto de litro de leche y la absorbe toda, es como esos hongos kéfir que cría mi mujer en la oscuridad de la alacena, pero en plan instantáneo: metes el mojicón y desaparece la leche.

El caso es que, desde junio, no pruebo los mojicones, adelgazo sin parar y, algo importante, he dejado de tomar azúcar con el café solo. Este último dato es fundamental porque en tres meses me he convertido en un experto catador de cafés que distingue al primer sorbo el robusta del arábiga, el torrefacto del natural y hasta el que tuestan los italianos del que tuestan en Casar de Cáceres, que, por cierto, es el mejor café que he probado en mi vida y les aseguro que, tras tres meses tomando cafés de todo tipo y origen, no lo hay superior.

Para tomar café sin azúcar y saborearlo bien, se ha dado otra circunstancia además de una mala interpretación de los análisis. Es la intervención de mi mujer, que me dio un ultimátum: «O dejas de contaminar con las cápsulas y de meterte partículas poco beneficiosas en tu cuerpo cada vez que tomas un café encapsulado o te retiro la palabra». Así que, para seguir hablando con mi mujer, me compré una cafetera de esas exprés y me he convertido en un sibarita que compra el café en grano, lo muele cada día o cada dos y lo prepara en una cafetera que ni contamina de cápsulas el medio ambiente ni me contamina a mí de partículas. Ya veremos cuánto dura la novedad pues bien sabido es que los hombres somos de natural caprichosos y lo mismo que me dio por las cápsulas el día que escribí que el señor Nabeiro (Delta Q) no era tan guapo como George Clooney (Nespresso) y a las nueve de la mañana de ese mismo día, apareció en la puerta de casa el representante de Delta en Cáceres con una estupenda cafetera de regalo de parte del señor Nabeiro... Lo mismo que me dio por las cápsulas, me da ahora por el café molido y a saber por qué me dará dentro de unos meses.

El caso es que unos análisis malinterpretados han afectado a mi cotidianidad desterrando de mi dieta los mojicones absorbentes y el café con azúcar, pero a cambio me han convertido en un sibarita algo fantasma capaz de distinguir el arábiga abisinio del peruano y el vietnamita del colombiano. Pero siempre tostado en Casar de Cáceres o en Campo Mayor.

Esto me lleva a indignarme cuando me sucede como el otro día, que tomé un café 'regulera' en Madrigal de la Vera, pregunté por su origen y me confesaron que era arábiga 100% y que estaba tan bueno porque lo traían de Madrid. ¡Pero por dios!, ¿cómo se puede mantener ese papanatismo paleto de despreciar lo nuestro inmejorable para seguir creyendo que solo en Madrid está lo bueno? En fin, no nos irritaremos demasiado, que luego nos sube el azúcar.