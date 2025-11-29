El mejor jamón para estas navidades
Las claves para elegir un ibérico de calidad y conservarlo como un experto
Badajoz
Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:45
Un buen plato de jamón no puede faltar en la mesa de ningún extremeño durante las fiestas navideñas. En general, la cultura gastronómica española favorece el consumo de ibéricos, que suele aumentar en los días de celebración. Según el informe anual de consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2024 el consumo de jamón curado fue de 0,87 kilos por persona, 60 gramos más que el año anterior. De este modo, se ha consolidado como el producto cárnico transformado favorito de los españoles.
Pero el mundo del ibérico es amplio y no todos los jamones son iguales. Las principales diferencias se encuentran tanto en la genética como en la alimentación. El rasgo distintivo del cerdo ibérico es el cuidado del animal, que se alimenta de recursos naturales y campea libremente por la dehesa.
A la hora de escoger la pieza adecuada en el mercado, es importante conocer el significado de los distintos colores del etiquetado:
¿Qué tipos de jamones ibéricos existen?
Precinto negro
Bellota 100% ibérico
Raza: Progenitores 100% ibéricos
Alimentación: bellota, hierba y recursos naturales
Cuidados especiales de bienestar animal:
-En la montanera, el cochino tiene que cumplir unas hectáreas mínimas para campear en la dehesa extremeña al aire libre.
-Ciertas condiciones ambientales de ventilación, temperatura, etc.
-Las demás normativas de bienestar animal que exige la ley.
Precinto rojo
Bellota 75% - 50%
Raza: Madre 100% ibérica y padre cruzado
Alimentación: bellota, hierba y recursos naturales
Cuidados especiales de bienestar animal
Precinto verde
Cebo de campo
Raza: Progenitores 100%, 75% o 50% ibéricos
Alimentación: Recursos naturales, piensos y cereales como el trigo
Cuidados especiales de bienestar animal
Precinto blanco
De cebo
Raza: Madre ibérica 100% y padre no ibérico
Alimentación: Piensos y cereales como trigo o cebada
Cuidados especiales de bienestar animal
José Luis Sánchez Sánchez, adjunto a la dirección de Jamones Aljomar, señala que, a la hora de comprar un jamón, también debe valorarse la relación calidad-precio. «A veces, si una familia no puede adquirir un jamón de bellota, puede satisfacerse con una paleta de la misma categoría», explica. Depende del número de comensales, del tiempo previsto para consumirla y de otras variables.
Aunque el jamón y la paleta proceden de extremidades diferentes y su sabor no es exactamente el mismo, no hay una opción objetivamente mejor. Sánchez sostiene que existen distintos tipos de mercado para ambos productos y que, según la región, puede haber mayor tradición de consumir paleta o jamón.
¿En qué hay que fijarse para escoger el jamón o la paleta adecuados?
Jamón
Paleta
8-9 kg
4-6 kg
La caña fina es sinónimo de que el cerdo se ha alimentado al aire libre y ha hecho ejercicio
Color rojo
Betas finas
Jamón de bellota
48-60 meses de curación
Jamón de cebo
30-36 meses de curación
Etiqueta certificada de ASICI
Además de la clasificación por colores, se muestra si es Denominación de Origen y la identificación de cada pieza
Puede registrarse en una aplicación y acceder a toda la información del jamón, como el tiempo de maduración
¿Cómo conservarlo en casa?
Pata de jamón o paleta
En un entorno fresco y seco, que no tenga cambios de temperatura ni humedad
2. Envuelve con un paño limpio, como uno de cocina
Jamón envasado al vacío
1. Colocamos una loncha del propio tocino del jamón sobre el corte
Conservar a unos 5 grados y abrir unos 20 minutos antes de consumir para que se atempere al nivel de los 22-24 ºC
Si se va a tardar más de una semana en consumirse, se recomienda colocarlo con la pezuña hacia abajo para empezar a comer la parte más estrecha y más curada.
Aproximadamente se conserva en perfecto estado durante un año
¿Cómo cortarlo?
Un cuchillo jamonero bien afilado que se use en exclusivo
Necesitarás...
2. Después, la maza
4. Por último, ir consumiendo el resto del jamón
Una tabla jamonera con buena fijación
3. A continuación el codillo
1. Comenzamos con la parte de la babilla
Temperatura ambiente entre 22 y 24 ºC
Si el jamón va a comerse en un día (en un evento, por ejemplo), pueden cortarse varias partes a la vez para mezclar sabores
La loncha debe quedar fina y con un poco de tocino
El consumo habitual de jamón ha provocado que cada vez más personas se apunten a cursos de iniciación en el corte de este producto. Sin embargo, José Luis Sánchez afirma que, además de contar con las herramientas adecuadas, es imprescindible hacerlo con paciencia y con mucho cariño para poder disfrutarlo en compañía de nuestros seres queridos.