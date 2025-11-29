HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El mejor jamón para estas navidades
Historia visual

El mejor jamón para estas navidades

Las claves para elegir un ibérico de calidad y conservarlo como un experto

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

Un buen plato de jamón no puede faltar en la mesa de ningún extremeño durante las fiestas navideñas. En general, la cultura gastronómica española favorece el consumo de ibéricos, que suele aumentar en los días de celebración. Según el informe anual de consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2024 el consumo de jamón curado fue de 0,87 kilos por persona, 60 gramos más que el año anterior. De este modo, se ha consolidado como el producto cárnico transformado favorito de los españoles.

Pero el mundo del ibérico es amplio y no todos los jamones son iguales. Las principales diferencias se encuentran tanto en la genética como en la alimentación. El rasgo distintivo del cerdo ibérico es el cuidado del animal, que se alimenta de recursos naturales y campea libremente por la dehesa.

A la hora de escoger la pieza adecuada en el mercado, es importante conocer el significado de los distintos colores del etiquetado:

¿Qué tipos de jamones ibéricos existen?

Precinto negro

Bellota 100% ibérico

Raza: Progenitores 100% ibéricos

Alimentación: bellota, hierba y recursos naturales

Cuidados especiales de bienestar animal:

-En la montanera, el cochino tiene que cumplir unas hectáreas mínimas para campear en la dehesa extremeña al aire libre.

-Ciertas condiciones ambientales de ventilación, temperatura, etc.

-Las demás normativas de bienestar animal que exige la ley.

Precinto rojo

Bellota 75% - 50%

Raza: Madre 100% ibérica y padre cruzado

Alimentación: bellota, hierba y recursos naturales

Cuidados especiales de bienestar animal

Precinto verde

Cebo de campo

Raza: Progenitores 100%, 75% o 50% ibéricos

Alimentación: Recursos naturales, piensos y cereales como el trigo

Cuidados especiales de bienestar animal

Precinto blanco

De cebo

Raza: Madre ibérica 100% y padre no ibérico

Alimentación: Piensos y cereales como trigo o cebada

Cuidados especiales de bienestar animal

¿Qué tipos de jamones ibéricos existen?

Precinto negro

Bellota 100% ibérico

Raza: Progenitores 100% ibéricos

Alimentación: bellota, hierba y recursos naturales

Cuidados especiales de bienestar animal:

-En la montanera, el cochino tiene que cumplir unas hectáreas mínimas para campear en la dehesa extremeña al aire libre.

-Ciertas condiciones ambientales de ventilación, temperatura, etc.

-Las demás normativas de bienestar animal que exige la ley.

Precinto rojo

Bellota 75% - 50%

Raza: Madre 100% ibérica y padre cruzado

Alimentación: bellota, hierba y recursos naturales

Cuidados especiales de bienestar animal

Precinto verde

Cebo de campo

Raza: Progenitores 100%, 75% o 50% ibéricos

Alimentación: Recursos naturales, piensos y cereales como el trigo

Cuidados especiales de bienestar animal

Precinto blanco

De cebo

Raza: Madre ibérica 100% y padre no ibérico

Alimentación: Piensos y cereales como trigo o cebada

Cuidados especiales de bienestar animal

¿Qué tipos de jamones ibéricos existen?

Precinto negro

Bellota 100% ibérico

Raza: Progenitores 100% ibéricos

Alimentación: bellota, hierba y recursos naturales

Cuidados especiales de bienestar animal:

-En la montanera, el cochino tiene que cumplir unas hectáreas mínimas para campear en la dehesa extremeña al aire libre.

-Ciertas condiciones ambientales de ventilación, temperatura, etc.

-Las demás normativas de bienestar animal que exige la ley.

Precinto rojo

Bellota 75% - 50%

Raza: Madre 100% ibérica y padre cruzado

Alimentación: bellota, hierba y recursos naturales

Cuidados especiales de bienestar animal

Precinto verde

Cebo de campo

Raza: Progenitores 100%, 75% o 50% ibéricos

Alimentación: Recursos naturales, piensos y cereales como el trigo

Cuidados especiales de bienestar animal

Precinto blanco

De cebo

Raza: Madre ibérica 100% y padre no ibérico

Alimentación: Piensos y cereales como trigo o cebada

Cuidados especiales de bienestar animal

¿Qué tipos de jamones ibéricos existen?

Precinto rojo

Precinto negro

Bellota 100% ibérico

Bellota 75% - 50%

Raza: Progenitores 100% ibéricos

Raza: Madre 100% ibérica y padre cruzado

Alimentación: bellota, hierba y recursos naturales

Alimentación: bellota, hierba y recursos naturales

Cuidados especiales de bienestar animal:

Cuidados especiales de bienestar animal

-En la montanera, el cochino tiene que cumplir unas hectáreas mínimas para campear en la dehesa extremeña al aire libre.

-Ciertas condiciones ambientales de ventilación, temperatura, etc.

-Las demás normativas de bienestar animal que exige la ley.

Precinto verde

Precinto blanco

Cebo de campo

De cebo

Raza: Progenitores 100%, 75% o 50% ibéricos

Raza: Madre ibérica 100% y padre no ibérico

Alimentación: Recursos naturales, piensos y cereales como el trigo

Alimentación: Piensos y cereales como trigo o cebada

Cuidados especiales de bienestar animal

Cuidados especiales de bienestar animal

José Luis Sánchez Sánchez, adjunto a la dirección de Jamones Aljomar, señala que, a la hora de comprar un jamón, también debe valorarse la relación calidad-precio. «A veces, si una familia no puede adquirir un jamón de bellota, puede satisfacerse con una paleta de la misma categoría», explica. Depende del número de comensales, del tiempo previsto para consumirla y de otras variables.

Aunque el jamón y la paleta proceden de extremidades diferentes y su sabor no es exactamente el mismo, no hay una opción objetivamente mejor. Sánchez sostiene que existen distintos tipos de mercado para ambos productos y que, según la región, puede haber mayor tradición de consumir paleta o jamón.

¿En qué hay que fijarse para escoger el jamón o la paleta adecuados?

Jamón

Paleta

8-9 kg

4-6 kg

La caña fina es sinónimo de que el cerdo se ha alimentado al aire libre y ha hecho ejercicio

Color rojo

Betas finas

Jamón de bellota

48-60 meses de curación

Jamón de cebo

30-36 meses de curación

Etiqueta certificada de ASICI

Además de la clasificación por colores, se muestra si es Denominación de Origen y la identificación de cada pieza

Puede registrarse en una aplicación y acceder a toda la información del jamón, como el tiempo de maduración

¿En qué hay que fijarse para escoger el jamón o la paleta adecuados?

Jamón

Paleta

8-9 kg

4-6 kg

Color rojo

Vetas finas

La caña fina es sinónimo de que el cerdo se ha alimentado al aire libre y ha hecho ejercicio

Jamón de cebo

Jamón de bellota

30-36 meses de curación

48-60 meses de curación

Etiqueta certificada de ASICI

Además de la clasificación por colores, se muestra si es Denominación de Origen y la identificación de cada pieza

Puede registrarse en una aplicación y acceder a toda la información del jamón, como el tiempo de maduración

¿En qué hay que fijarse para escoger el jamón o la paleta adecuados?

Jamón

8-9 kg

Paleta

4-6 kg

Color rojo

Vetas finas

La caña fina es sinónimo de que el cerdo se ha alimentado al aire libre y ha hecho ejercicio

Jamón de cebo

Jamón de bellota

30-36 meses de curación

48-60 meses de curación

Etiqueta certificada de ASICI

Además de la clasificación por colores, se muestra si es Denominación de Origen y la identificación de cada pieza

Puede registrarse en una aplicación y acceder a toda la información del jamón, como el tiempo de maduración

¿En qué hay que fijarse para escoger el jamón o la paleta adecuados?

Color rojo

Vetas finas

Jamón

8-9 kg

Paleta

La caña fina es sinónimo de que el cerdo se ha alimentado al aire libre y ha hecho ejercicio

4-6 kg

Etiqueta certificada de ASICI

Jamón de cebo

Jamón de bellota

30-36 meses de curación

48-60 meses de curación

Además de la clasificación por colores, se muestra si es Denominación de Origen y la identificación de cada pieza

Puede registrarse en una aplicación y acceder a toda la información del jamón, como el tiempo de maduración

¿Cómo conservarlo en casa?

Pata de jamón o paleta

En un entorno fresco y seco, que no tenga cambios de temperatura ni humedad

2. Envuelve con un paño limpio, como uno de cocina

Jamón envasado al vacío

1. Colocamos una loncha del propio tocino del jamón sobre el corte

Conservar a unos 5 grados y abrir unos 20 minutos antes de consumir para que se atempere al nivel de los 22-24 ºC

Si se va a tardar más de una semana en consumirse, se recomienda colocarlo con la pezuña hacia abajo para empezar a comer la parte más estrecha y más curada.

Aproximadamente se conserva en perfecto estado durante un año

¿Cómo cortarlo?

Un cuchillo jamonero bien afilado que se use en exclusivo

Necesitarás...

2. Después, la maza

4. Por último, ir consumiendo el resto del jamón

Una tabla jamonera con buena fijación

3. A continuación el codillo

1. Comenzamos con la parte de la babilla

Temperatura ambiente entre 22 y 24 ºC

Si el jamón va a comerse en un día (en un evento, por ejemplo), pueden cortarse varias partes a la vez para mezclar sabores

La loncha debe quedar fina y con un poco de tocino

¿Cómo conservarlo en casa?

En un entorno fresco y seco, que no tenga cambios de temperatura ni humedad

Pata de jamón o paleta

2. Envuelve con un paño limpio, como uno de cocina

1. Colocamos una loncha del propio tocino del jamón sobre el corte

Si se va a tardar más de una semana en consumirse, se recomienda colocarlo con la pezuña hacia abajo para empezar a comer la parte más estrecha y más curada.

Jamón envasado al vacío

Aproximadamente se conserva en perfecto estado durante un año

Conservar a unos 5 grados y abrir unos 20 minutos antes de consumir para que se atempere al nivel de los 22-24 ºC

¿Cómo cortarlo?

Necesitarás...

Temperatura ambiente entre 22 y 24 ºC

Una tabla jamonera con buena fijación

Un cuchillo jamonero bien afilado que se use en exclusivo

2. Después, la maza

4. Por último, ir consumiendo el resto del jamón

3. A continuación el codillo

1. Comenzamos con la parte de la babilla

Si el jamón va a comerse en un día (en un evento, por ejemplo), pueden cortarse varias partes a la vez para mezclar sabores

La loncha debe quedar fina y con un poco de tocino

¿Cómo conservarlo en casa?

Pata de jamón o paleta

En un entorno fresco y seco, que no tenga cambios de temperatura ni humedad

2. Envuelve con un paño limpio, como uno de cocina

1. Colocamos una loncha del propio tocino del jamón sobre el corte

Si se va a tardar más de una semana en consumirse, se recomienda colocarlo con la pezuña hacia abajo para empezar a comer la parte más estrecha y más curada.

Jamón envasado al vacío

Conservar a unos 5 grados y abrir unos 20 minutos antes de consumir para que se atempere al nivel de los 22-24 ºC

Aproximadamente se conserva en perfecto estado durante un año

¿Cómo cortarlo?

Necesitarás...

Temperatura ambiente entre 22 y 24 ºC

Una tabla jamonera con buena fijación

Un cuchillo jamonero bien afilado que se use en exclusivo

2. Después, la maza

3. A continuación el codillo

1. Comenzamos con la parte de la babilla

4. Por último, ir consumiendo el resto del jamón

La loncha debe quedar fina y con un poco de tocino

Si el jamón va a comerse en un día (en un evento, por ejemplo), pueden cortarse varias partes a la vez para mezclar sabores

¿Cómo conservarlo en casa?

Pata de jamón o paleta

En un entorno fresco y seco, que no tenga cambios de temperatura ni humedad

1. Colocamos una loncha del propio tocino del jamón sobre el corte

2. Envuelve con un paño limpio, como uno de cocina

Si se va a tardar más de una semana en consumirse, se recomienda colocarlo con la pezuña hacia abajo para empezar a comer la parte más estrecha y más curada.

Jamón envasado al vacío

Conservar a unos 5 grados y abrir unos 20 minutos antes de consumir para que se atempere al nivel de los 22-24 ºC

Aproximadamente se conserva en perfecto estado durante un año

¿Cómo cortarlo?

Necesitarás...

Una tabla jamonera con buena fijación

Un cuchillo jamonero bien afilado que se use en exclusivo

2. Después, la maza

3. A continuación el codillo

1. Comenzamos con la parte de la babilla

4. Por último, ir consumiendo el resto del jamón

La loncha debe quedar fina y con un poco de tocino

Si el jamón va a comerse en un día (en un evento, por ejemplo), pueden cortarse varias partes a la vez para mezclar sabores

El consumo habitual de jamón ha provocado que cada vez más personas se apunten a cursos de iniciación en el corte de este producto. Sin embargo, José Luis Sánchez afirma que, además de contar con las herramientas adecuadas, es imprescindible hacerlo con paciencia y con mucho cariño para poder disfrutarlo en compañía de nuestros seres queridos.

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El mejor jamón para estas navidades