El mejor jamón para estas navidades

Un buen plato de jamón no puede faltar en la mesa de ningún extremeño durante las fiestas navideñas. En general, la cultura gastronómica española favorece el consumo de ibéricos, que suele aumentar en los días de celebración. Según el informe anual de consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2024 el consumo de jamón curado fue de 0,87 kilos por persona, 60 gramos más que el año anterior. De este modo, se ha consolidado como el producto cárnico transformado favorito de los españoles.

Pero el mundo del ibérico es amplio y no todos los jamones son iguales. Las principales diferencias se encuentran tanto en la genética como en la alimentación. El rasgo distintivo del cerdo ibérico es el cuidado del animal, que se alimenta de recursos naturales y campea libremente por la dehesa.

A la hora de escoger la pieza adecuada en el mercado, es importante conocer el significado de los distintos colores del etiquetado:

¿Qué tipos de jamones ibéricos existen? Precinto negro Bellota 100% ibérico Raza: Progenitores 100% ibéricos Alimentación: bellota, hierba y recursos naturales Cuidados especiales de bienestar animal: -En la montanera, el cochino tiene que cumplir unas hectáreas mínimas para campear en la dehesa extremeña al aire libre. -Ciertas condiciones ambientales de ventilación, temperatura, etc. -Las demás normativas de bienestar animal que exige la ley. Precinto rojo Bellota 75% - 50% Raza: Madre 100% ibérica y padre cruzado Alimentación: bellota, hierba y recursos naturales Cuidados especiales de bienestar animal Precinto verde Cebo de campo Raza: Progenitores 100%, 75% o 50% ibéricos Alimentación: Recursos naturales, piensos y cereales como el trigo Cuidados especiales de bienestar animal Precinto blanco De cebo Raza: Madre ibérica 100% y padre no ibérico Alimentación: Piensos y cereales como trigo o cebada Cuidados especiales de bienestar animal

José Luis Sánchez Sánchez, adjunto a la dirección de Jamones Aljomar, señala que, a la hora de comprar un jamón, también debe valorarse la relación calidad-precio. «A veces, si una familia no puede adquirir un jamón de bellota, puede satisfacerse con una paleta de la misma categoría», explica. Depende del número de comensales, del tiempo previsto para consumirla y de otras variables.

Aunque el jamón y la paleta proceden de extremidades diferentes y su sabor no es exactamente el mismo, no hay una opción objetivamente mejor. Sánchez sostiene que existen distintos tipos de mercado para ambos productos y que, según la región, puede haber mayor tradición de consumir paleta o jamón.

¿En qué hay que fijarse para escoger el jamón o la paleta adecuados? Jamón Paleta 8-9 kg 4-6 kg La caña fina es sinónimo de que el cerdo se ha alimentado al aire libre y ha hecho ejercicio Color rojo Betas finas Jamón de bellota 48-60 meses de curación Jamón de cebo 30-36 meses de curación Etiqueta certificada de ASICI Además de la clasificación por colores, se muestra si es Denominación de Origen y la identificación de cada pieza Puede registrarse en una aplicación y acceder a toda la información del jamón, como el tiempo de maduración

¿Cómo conservarlo en casa? Pata de jamón o paleta En un entorno fresco y seco, que no tenga cambios de temperatura ni humedad 2. Envuelve con un paño limpio, como uno de cocina Jamón envasado al vacío 1. Colocamos una loncha del propio tocino del jamón sobre el corte Conservar a unos 5 grados y abrir unos 20 minutos antes de consumir para que se atempere al nivel de los 22-24 ºC Si se va a tardar más de una semana en consumirse, se recomienda colocarlo con la pezuña hacia abajo para empezar a comer la parte más estrecha y más curada. Aproximadamente se conserva en perfecto estado durante un año ¿Cómo cortarlo? Un cuchillo jamonero bien afilado que se use en exclusivo Necesitarás... 2. Después, la maza 4. Por último, ir consumiendo el resto del jamón Una tabla jamonera con buena fijación 3. A continuación el codillo 1. Comenzamos con la parte de la babilla Temperatura ambiente entre 22 y 24 ºC Si el jamón va a comerse en un día (en un evento, por ejemplo), pueden cortarse varias partes a la vez para mezclar sabores La loncha debe quedar fina y con un poco de tocino

El consumo habitual de jamón ha provocado que cada vez más personas se apunten a cursos de iniciación en el corte de este producto. Sin embargo, José Luis Sánchez afirma que, además de contar con las herramientas adecuadas, es imprescindible hacerlo con paciencia y con mucho cariño para poder disfrutarlo en compañía de nuestros seres queridos.