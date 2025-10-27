Medios aéreos y la policía portuguesa se suman al plan para evitar robos de aceitunas en el campo

La Guardia Civil y la Guardia Nacional Republicana portuguesa colaboran para evitar robos de aceitunas en las zonas transfronterizas. Esa es la principal novedad del ... plan de seguridad diseñado contra las sustracciones que se producen cada año en las fincas extremeñas.

La campaña de recogida de aceitunas comenzó en la región el pasado mes de septiembre, momento en el que la Guardia Civil activó el plan de actuación para la protección de las explotaciones agrícolas.

Las actuaciones planteadas «se centran en la vigilancia de olivares, y velar por la correcta trazabilidad del fruto desde su origen, y transporte hasta sus destinos intermedios o finales, como almazaras, cooperativas o puntos y puestos de compra», han destacado en la mañana de este lunes desde la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz.

Para ello, como en campañas precedentes, están dedicados con mayor exclusividad al plan los equipos Roca, para las laboraes de investigación, y Race, más especializados en la prevención de robos en el campo. Además, según han insistido desde la Comandancia, se cuenta con el apoyo del Seprona, del subsector de tráfico, de agentes del grupo Pegaso especialistas en gestión aeronáutica, la unidad orgánica de la Policía Judicial y los puestos de seguridad ciudadana.

«En la presente campaña, el operativo se verá reforzado con apoyo el de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal, estableciendo dispositivos de servicios conjuntos en zonas transfronterizas, cuya coordinación y operatividad quedará determinada a través del Centro de Coordinación Policial Aduanera (CCPA) de Caya en Badajoz», han manifestado tras la reunión mantenida este lunes entre los responsables de la Guardia Civil de Extremadura, los mandos de la Comandancia de Badajoz y el delegado del Gobierno en la región.

Apoyo de unidades especializadas

Tras esa cita, también se ha informado que desde Extremadura se ha solicitado la presencia de unidades especializadas, que habitualmente no están presentes en la comunidad, como son el Servicio Aéreo y el Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil. «Estos efectivos, equipados con medios avanzados, serán esenciales para patrullar las zonas más remotas y de difícil acceso a los cultivos», han asegurado.

Ampliar Labores del Race. Hoy

Por otro lado, los responsables del plan de seguridad han recordado que una de las herramientas que facilita la labor de control e inspección es aplicar la normativa de trazabilidad de las aceitunas sin transformar, tanto cuando el destino es directamente un establecimiento de transformación, como cuando dichos productos se entregan a puestos intermediarios.

Igualmente, han remarcado que es fundamental que los ciudadanos colaboren informando de cualquier robo o de la presencia de personas o vehículos que resulten sospechosos en las inmediaciones de las explotaciones olivareras. Esas comunicaciones se pueden hacer a través de los teléfonos habilitados (Guardia Civil 062 o Centro de Emergencias 112) o de la aplicación ALERTCOPS. «Y siempre denunciar lo antes posible cualquier acción delictiva, aportando tanto información de los hechos como del material sustraído y/o dañado», han detallado.

Por otro lado, la Guardia Civil mantiene su colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ante posibles delitos contra los derechos de los trabajadores y otras irregularidades en la contratación.