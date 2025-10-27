HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Labores de vigilancia de la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Hoy

Medios aéreos y la policía portuguesa se suman al plan para evitar robos de aceitunas en el campo

Para garantizar una mejor cobertura del territorio, Extremadura ha solicitado la incorporación de unidades especializas como el servicio aéreo y el escuadrón de caballería de la Guardia Civil

J. M. M.

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:44

La Guardia Civil y la Guardia Nacional Republicana portuguesa colaboran para evitar robos de aceitunas en las zonas transfronterizas. Esa es la principal novedad del ... plan de seguridad diseñado contra las sustracciones que se producen cada año en las fincas extremeñas.

