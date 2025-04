Medio siglo al frente de una entidad puntera

Javier Sánchez Pablos Sábado, 6 de agosto 2022 | Actualizado 15/09/2022 11:33h. Comenta Compartir

Hacía bastante tiempo que no estaba en la fábrica por diferentes circunstancias. Por tanto, a pesar de los problemas de movilidad, tras ese largo periodo, fue visitando distintos espacios y trabajadores. «Te dejo que estoy hablando con mi jefe», decía uno de los empleados. Y es que, a sus 91 años, Teodoro Casado sigue siendo el gran referente de la fábrica de piensos TECA, en Trujillo. Afincado en Segovia, llama todos los días para hacer el reporte diario de la actividad. «A veces me tiro hablando más de una hora», explica. «Mis hijas, Eva y Blanca –quienes están al frente del negocio– me tienen un gran respeto, todavía no se creen que soy mayor y confían en mí», detalla con cara de satisfacción.

Con una memoria privilegiada, Casado todavía maneja las fórmulas necesarias para la elaboración de esos piensos trujillanos. También mantiene sus contactos para saber cómo evoluciona este sector. Quienes le conocen consideran que una de sus grandes virtudes es su entusiasmo y lo ha sabido contagiar a quienes le han rodeado. Quizá, por ello, asegura que siempre le han querido sus trabajadores.

Ahora cuenta con orgullo la evolución de este proyecto empresarial que va a cumplir próximamente 50 años. Ese trabajo de casi cinco décadas le hizo valedor del premio 'A la trayectoria empresarial' de la Asociación de Empresarios de Trujillo (Asemtru) en el mes de junio. Se valoró, entre otros aspectos, «su perseverancia y valentía para acometer nuevos proyectos, así como su apuesta por el empleo de calidad en la zona, además de su contribución para mejorar el sector ganadero extensivo en la región», según la entidad empresarial. Recogió este galardón emocionado, puesto que no se esperaba la gran ovación.

Teodoro Casado no tiene dudas de que su secreto del éxito ha sido el trabajo. «Trabajaba una media de 13 o 14 horas diarias». Recuerda que los orígenes de TECA datan de 1973. Ya tenía otra planta en su Segovia natal. Explica que, en un viaje a Trujillo, se enteró de que había una fábrica de piensos, dirigida por una cooperativa que iba a cerrar. Tras una rápida negociación, a través del veterinario Juan Andrés Fernández, un referente también en el mundo animal, se hizo la transacción. A esos 800 metros cuadrados de esa planta, se unió una parcela de más de 2.000. Con ese terreno, en 1973, se construyó esa innovadora fábrica de piensos llamada TECA, que comenzó a funcionar en el año 1975.

Desde ese momento, esta planta ha estado en continua evolución, intentando ser siempre puntera en el sector. Prueba de ello es que ha contado con diferentes ampliaciones.

Según fue creciendo el negocio, Teodoro Casado se dio cuenta de que la fábrica, integrada en el casco urbano, ya comenzaba a molestar. Por ello decidió hacer una nueva en el término municipal trujillano, pero ya alejada de la población.

Después de estudiar diferentes lugares, se decidió ponerla en el kilómetro 259 de Madrid, en la carretera a Ibahernando, que es donde está situada ahora. En esa construcción «había arquitectos, albañiles y de todo, pero yo era el que llevaba cómo había que hacerlo. El jefe era Teodoro Casado». Supuso una inversión de 22 millones de euros. Fue inaugurada un 23 de marzo de 2011, aunque ya, el año antes, entró en funcionamiento. «En España no hay una fábrica como esta», remarca este empresario.

De un lado para otro

Recuerda que, como su vivienda familiar estaba en Segovia, tenía que viajar a Trujillo, incluso dos y tres veces a la semana. En otras ocasiones se tenía que quedar a dormir. «He llegado a hacer más de tres millones de kilómetros», apunta. Y es que, aunque vendió la fábrica de Segovia, puso en marcha otra en la provincia de Valladolid para transformar la paja en pienso y con secadero de maíz. También reconoce que ha andado de un lado para otro, en distintas ferias, buscando la mejor tecnología del momento.

No se olvida de que, con la puesta en marcha de la nueva fábrica hace ya 11 años, se tiene un terreno en el casco urbano trujillano, casi diáfano, donde estaba la anterior planta. Apunta que está destinado a sus hijas. «Podrán hacer lo que quieran, es un buen solar y ahí no voy a mandar», añade.

