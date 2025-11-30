Medio siglo sin frenar en las curvas

J. López-Lago Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:03 Comenta Compartir

José Antonio Polo nació en 1952 en Cáceres, vive en Badajoz y se ha convertido en decano de la prensa del motor de España. Semejante título «resulta inquietante», admite él con ironía antes de resumir una vida al volante que lo mismo le ha llevado al desierto que a la estratosfera. La charla coincide además con el 50 aniversario del día que firmó su primera crítica hace cincuenta años en el HOY, diario al que no ha faltado para comentar, prácticamente cada semana desde noviembre de 1975, aspectos comerciales del mundo de las cuatro ruedas y también sobre tráfico, incluidas las normas de seguridad vial mal aplicadas, lo que en ocasiones han traído de cabeza a las autoridades, que terminaban dándole la razón al colaborador de HOY, profundo conocedor del reglamento en cada momento, así como de sus fallos.

Este diario tuvo la fortuna de encontrarse con él a mediados d e los setenta durante una entrevista por su condición de piloto de rallies – «la copiloto era Gloria, mi novia, que me solía decir, ¡corre más!»–. Y él halló en esta cabecera la oportunidad para viajar por medio mundo atendiendo presentaciones de marcas y exóticas experiencias relacionadas con coches, motos y hasta aviones, como cuando sobrevoló el Polo Norte en 1988 a bordo del Concorde.

«Conduciendo yo la máxima velocidad que he alcanzado ha sido 350 kilómetros por hora en un Edonis Bugati EB 110 de 680 caballos en la recta de 1,8 kilómetros del circuito Paul Ricard (Francia) para probar unos neumáticos Michelin», cuenta quien ha probado en torno a 2.500 vehículos en estos 50 años como colaborador de HOY.

Pero para iniciar una biografía trepidante como periodista especializado en su pasión tuvieron que pasar antes otras cosas. José Antonio Polo estaba en bachillerato con la idea de ser perito industrial, pero se cruzó un primo suyo en Cáceres, al frente de la Autoescuela Domínguez, y le pidió ayuda para trabajar llevando y trayendo papeles de la Jefatura de Tráfico. Allí se enteró de que había exámenes y decidió opositar. Solventó el bachiller superior y en 1973 ingresó en la escala ejecutiva de la Jefatura Central de Tráfico tras ser primero subalterno y luego auxiliar.

«Empecé como secretario del jefe provincial, que era un coronel de los que ponía Franco, pero pronto se dio cuenta de que yo no era del régimen. Me quiso expedientar por escribir en el periódico cuando firmaba como 'Juan Carrera' y además la policía secreta me vio en una manifestación y se lo dijo, así que me apartó», relata quien luego desarrolló una carrera como funcionario de la escala ejecutiva que lo llevó a ser coordinador de exámenes de la Jefatura Central de Tráfico o perito de numerosos accidentes de tráfico, entre otras funciones.

Corría rallies con su novia

Polo empezó corriendo rallies y de copiloto iba Gloria, que hoy es su mujer. Primero competían en un Seat 127 y luego se compraron un Renault Alpine. «Después de que me entrevistaran en el HOY me ofrecí como crítico de motor y el director, Antonio González Conejero, aceptó». Debutó en el suplemento dominical de la época '6 y Siete', luego pasó al diario con sección propia, caricatura de Berna Calle incluida (hasta 2002) y desde entonces no ha faltado su firma cada semana, incluso cuando en 2017 cuando le trasplantaron un pulmón y adelantó varios textos para no fallar a sus lectores.

Su peripecia como experto en motor lo ha llevado por todo el mundo gracias a que el Tráfico les venía muy bien que él trabajara en agosto y así podía seguir habiendo exámenes. «En 1976 fui nombrado miembro del jurado del Coche del año de ABC y las marcas comenzaron a invitarme a las presentaciones de los nuevos modelos. Gracias a eso he viajado por cuatro continentes. Mi primera invitación fue de Seat al Rally de Montecarlo», comienza a relatar quien se subió al Concorde en un vuelo contratado para la presentación del Renault-19. «Rompimos la barrera del sonido. Eso iba como con cohete por la estratosfera, desde donde ya se ve la tierra redonda», recuerda. En otra ocasión dejaron en sus manos durante una semana un Maybach, la marca de lujo de Mercedes, que cuesta 420.000 euros o lo llevaron siete días a Hong Kong para visitar luna fábrica de Citroën que nunca se construyó, viaje en el que conoció Pekín, Shanghái y Tailandia.

De sus incursiones en el extranjero Polo guarda experiencias muy variadas porque lo mismo lo han alojado en el lujoso hotel Lafallette de París, que ha aterrizado en mitad de la selva y cruzado un río lleno de cocodrilos en el Serengeti africano sobre una balsa de troncos. «En 1982 no había navegadores como hoy sino hojas de ruta y cuando fui a Hamburgo a probar el Opel Corsa nos metimos sin querer en la Alemania comunista y casi nos metemos en un lío por culpa de las cámaras de fotos que llevaba. Luego estuve en 1989 cuando cayó el muro de Berlín y como allí la policía de la Alemania del Este, la Volkspolizei, ya no necesitaban sus uniformes le compré el suyo a uno y me disfrazo así en carnavales. Tiene hasta las condecoraciones puestas».

Con Peugeot recuerda especialmente los Altos del Golam con Peugeot o la ruta de los Leones de el Aaiún (Marruecos) hasta Amman (Jordania) pasando por Mauritania, Túnez, Argelia, Libia, Egipto e Israel en una caravana de cuarenta coches y seis camiones durmiendo en tiendas de campaña. Pero una anécdota que no olvida ocurrió en la península del Sinaí, donde ha sido invitado cuatro veces. «Venía en el grupo un crítico de Huelva que se llamaba Camacho y estaba buscando pergaminos en un zoco. Los encontré, lo llamé, ¡Camacho!, y un moro sentado sobre sus talones empezó en voz alta 'Camacho, Butragueño, Hugo Sánchez, Martín Vázquez... ¡me recitó entera la Quinta del Buitre que decía escuchaba por la radio!».

Fotos con Carlos Sáinz, con el Ferrari de Schumacher, con Alaska y Mario... y hasta conduciendo en el Jarama un Opel de 1903, el vehículo más antiguo al que se ha subido, jalonan un álbum de fotos donde rebosan historias.

Recela de los eléctricos

En su vida personal Polo, padre de tres hijos y confiesa algún delito como haber puesto a 250 kilómetros por hora un Honda NSX conduciendo entre Mérida y Cáceres.

Ha tenido más de cuarenta coches y si le piden elegir uno cita el Seat 600 «porque no tenía averías», aunque cuando le preguntan por la marca que más le gusta el experto responde Mercedes sin dudarlo. El primero que tuvo fue un biplaza descapotable con techo metálico, un CLK que se compró en 2001. Lo vendió en 2011 para comprarse un Mercedes C Coupé y en 2021 hizo lo mismo para hacerse con una berlina de la misma marca. En la actualidad tiene un Opel Frontera y y Peugeot 3008.

Aunque ve como ventaja su aceleración y como punto débil la autonomía, Polo recela de los coches eléctricos, principalmente porque la pretensión es desplazar a los actuales que usan los combustibles tradicionales. «¿Es que piensan que una pequeña parte de Europa con sus normas va a salvar el planeta»?, se pregunta al respecto. Si está a favor, en cambio de toda la electrónica que incorporan los coches como ayudas a la conducción, así como de la nueva baliza V16 que entra en vigor el 1 de enero y que está generando alguna controversia. En su opinión, «está bien porque evita que tengas que bajarte del coche, aunque creo que emite una luz insuficiente, menor que los cuatro intermitentes».

José Antonio Polo esta semana en la redacción de HOY.

Sobre si la gente conduce cada vez mejor o peor, quien fuera examinador durante décadas no aprecia una progresión que le dé esperanzas hacia un mundo sin accidentes. «La gente que conduce mal con el tiempo lo que hace es perfeccionar sus defectos, o sea, que si antes ponía poco los intermitentes, termina por no ponerlos nunca, cada vez conduce peor», señala.

Sin pelos en la lengua

En todo lo relacionado con motor tiene una opinión formada y argumentada y no se anda por las ramas, como cuando valoró el nuevo Seat 133 calificándolo de «mecedora en movimiento continuo descompensado», lo que soliviantó a la marca y al concesionario. «Pero algo de razón llevaría cuando al poco tiempo se llevaron la cadena de producción a Egipto»

Si por algo se ha distinguido Polo es por poner en jaque a las autoridades cuando señalaba desde su sección en HOY algunas irregularidades o fallos al aplicar el reglamento de circulación, el cual no siempre es perfecto, asegura.

Como cuando habla de que resulta inconcebible que con tres años de carné de coche se puedan coger motos de 125 cc sin superar ningún examen. «Esto solo ocurre en España, de hecho esas personas no pueden ir a Elvas con la moto», avisa. O como cuando este mismo año escribió que lo que estaban haciendo durante unas prácticas los futuros policías locales de Badajoz no era legal pues pedían el recibo del seguro a los conductores siendo no obligatorio desde 2008 porque la policía tiene acceso a estos datos de la DGT.

En otra ocasión observó que la prohibición de aparcar en días pares o impares y que se estaba aplicando al revés. O cuando se indicó en una señal reservada para aparcar para el presidente de la Audiencia, señaló la irregularidad y hubo que cambiarla porque esa particularidad no existe en reglamento y solo se puede aplicar a tipos de vehículos, no a personas o cargos.

José Antonio Polo, que se jubiló en 2017, sigue activo como periodista de motor y más actualizado que nunca. Trasnocha para ver la Fórmula 1 y esta misma semana ha viajado a Madrid para probar los nuevos Hyundai Ioniq 6, coche eléctrico del que dará cuenta en los próximos días en su sección de HOY si no se cruza antes alguna anomalía vial que merezca su atención.

