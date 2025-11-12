«Las medidas son buenas, pero muchos no van a poder llevarlas a cabo»

Estrella Domeque DON BENITO. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

«Yo es algo que no había vivido nunca», reconoce Francisco Cerrato, presidente de la Asociación Avícola El Corral, en Don Benito, sobre la actual situación y las medidas adicionales de refuerzo para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar impuestas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. «Es difícil de entender, porque las aves se han movido toda la vida, han venido las grullas y se han ido, los 'gorriatos' están aquí de siempre y los palomos… No se puede explicar y no parece algo que se vaya a solucionar a corto plazo», dice contrariado.

Las prohibiciones y obligaciones en las zonas de especial riesgo y vigilancia incluyen la prohibición de utilizar pájaros de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo o la de criar patos y gansos con otras aves de corral.

También se prohíbe criar aves de corral al aire libre. No obstante, Agricultura ha precisado que cuando esto no sea posible, la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres.

«Las medidas son buenas, pero muchas personas no van a poder llevarlas a cabo», lamenta Cerrato, que encabeza la directiva de esta entidad, creada en 1999 y que promueve la recuperación de razas autóctonas de aves como gallinas, pavos o palomas, además de la mejora de las razas autóctonas de otras aves domésticas y fomentar la afición de la cría.

Reconoce que desde la puesta en marcha ayer de estas medidas, que afectan a 99 municipios extremeños, el teléfono no ha parado de sonar. «Me preguntan qué es lo que tienen que hacer, pero es que está claro, si se quieren tener los animales en la calle, hay que preparar todo al menos con la tela antipájaros», explica sobre las consultas que recibe. Al otro lado del teléfono, la respuesta es similar: «Es mucho gasto, a ver qué hacemos ahora, porque no se puede montar un gallinero de la noche al día».

En su caso, tiene las aves en la localidad pacense de La Coronada y dispone de todo lo necesario para aplicar las medidas propuestas entre el medio centenar de animales que tiene aproximadamente. «Pero yo ya lo tenía preparado así de antes, lo he ido haciendo poco a poco durante años; hacerlo de un día para otro va a ser muy complicado, son costes inasumibles para la mayoría», reconoce. Además, entiende que para muchos esto es «casi una afición», más que una actividad primaria.

Lleva más de 20 años dedicado a la cría de aves, en su caso, principalmente para participar en concursos, ya que los huevos suele utilizarlos para consumo familiar. «Pero los animales no pueden estar encerrados en una nave, necesitan el sol o no valen para nada; los animales a la sombra no crecen», dice desde su propia experiencia. «Da igual lo que les eches de comer, no crecen», insiste.

Sobre los casos detectados en la zona, Francisco Cerrato señala que conoce únicamente un caso aislado, «únicamente en Don Benito, pero nada más». Así, desconoce los motivos por los que las medidas afectan únicamente a algunas poblaciones.

Registro obligatorio

Estas nuevas directrices se suman al registro obligatorio de los animales que deben realizar desde hace varios meses. Todo mientras aquellos que sí ponen en venta los huevos de las gallinas han notado un descenso en el consumo. «La gente se echa un poco para atrás por miedo al virus», explica sobre la situación actual, «pero hay que hacer un llamamiento a la calma, porque son aves que siguen muchos análisis de sangre, de heces… Y otros controles veterinarios».

Y, al igual que ocurre en los supermercados, también suben los precios. «Es lo normal, sobre todo, porque en mi caso las gallinas comen únicamente maíz y trigo, con muy poco pienso compuesto para que pongan; eso se tiene que traducir luego en el precio», expone sobre esta circunstancia.