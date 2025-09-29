HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Médicos de Urgencias piden estar preparados para casos de gripe aviar en personas

Recuerdan que se han detectado focos en aves de Extremadura y otras comunidades

Redacción

BADAJOZ.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

El Grupo One Health de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha advertido de la necesidad de que los servicios de Urgencias estén preparados para la detección, aislamiento y notificación de posibles casos de gripe aviar en personas, tras el incremento de brotes en todo el mundo.

Aunque en España el riesgo para la población general se mantiene 'muy bajo', y 'bajo' para las personas con exposición laboral, «los servicios de Urgencias deben concienciarse y prepararse para el control de posibles casos», señalan en un comunicado, en el que recuerdan que se han detectado focos en granjas de varias comunidades autónomas y en aves silvestres.

MÁS INFORMACIÓN

Concretamente, desde julio se han detectado focos en diferentes granjas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León, además de en aves silvestres en distintos puntos de la geografía nacional, incluyendo el Parque Nacional de Doñana, de especial relevancia para la conservación de especies protegidas. A nivel internacional, los datos actualizados hasta junio indican que se han registrado 1.292 focos en aves de corral en 47 países y 1.619 focos en aves silvestres en 49 países.

En mamíferos, los brotes se duplicaron en 2024 respecto a 2023, alcanzando más de 1.000 casos en 55 países, destacando el brote en ganado vacuno en Estados Unidos. En humanos, desde 2024 hasta mayo de 2025 se han confirmado 94 casos y 9 defunciones en todo el mundo, casi siempre asociados a contacto directo con animales infectados. En la Unión Europea, no se ha notificado ningún caso humano desde 2024.

Recomendaciones

«Es imprescindible reforzar la vigilancia, la prevención y la preparación en los servicios de Urgencias para un abordaje rápido y eficaz de posibles casos sospechosos», afirma la doctora Ana Ríos González, urgencióloga, aunque el riesgo para la población general es muy bajo. En general, como prevención recuerdan que hay que evitar tocar aves enfermas o muertas ni mamíferos silvestres con comportamiento anómalo.

