Los médicos se van de Extremadura

Contratos de trabajo temporal, malas condiciones económicas, guardias interminables e incluso jornadas con más horas de las que establece la ley. Así resumen los médicos extremeños la situación actual en los hospitales de la región. Coinciden los colegios oficiales de las dos provincias, los sindicatos y sobre todo los profesionales que pasan consulta. A ninguno le extraña que haya una peregrinación de facultativos a otros lugares. No se sorprenden con datos como estos: en lo que va de 2019, un total de 90 médicos han solicitado la baja en su correspondiente entidad colegial por traslado a otra comunidad autónoma. De ellos, 45 ejercían en la provincia de Badajoz y la otra mitad en la de Cáceres.

Además, 40 pidieron el certificado de idoneidad para trabajar en el extranjero.

Es una tendencia que se viene dando desde hace varios años. De hecho, las cifras son muy similares a las de 2017 y 2018, cuando los colegios de Cáceres y Badajoz contabilizaron 136 y 142 bajas por este motivo respectivamente.

Los cacereños optaron por regiones como Madrid y Andalucía. Además, en 2018 la peregrinación hacia provincias como Salamanca y Valladolid se intensificó porque ese año Castilla y León convocó concurso de traslado y 20 especialistas solicitaron la baja al Colegio de Médicos de Cáceres por este motivo.

Los pacenses también se decantaron por regiones limítrofes, aunque destacan los que optaron por marcharse a Portugal. De hecho, la cifra de los que trabajaban en Badajoz y se fueron al extranjero asciende a 36, muy por encima de los cuatro cacereños que decidieron ejercer fuera de las fronteras españolas.

Siguen siendo más los que se van que los que vienen. De enero a septiembre de 2019 se dieron de alta en los colegios profesionales de Extremadura por traslado desde otras comunidades autónomas un total de 74, lo que supone una pérdida de 16 profesionales. Hay que tener en cuenta que algunos de ellos no están trabajando en hospitales públicos sino en clínicas privadas y centros de reconocimiento médico. En 2018 el saldo negativo fue de 39 médicos y en 2017 de 56.

Eso se traduce directamente en el ratio de profesionales por población. De hecho, Extremadura está por debajo de la media nacional, que se sitúa en 476 médicos por cada cien mil habitantes, según el estudio demográfico elaborado por la Organización Médica Colegial (OMC) en 2018. En la región ese número desciende a 472, muy por detrás de comunidades como Castilla y León, donde la cifra llega a los 499. En Navarra alcanzaron los 611, en el País Vasco los 552 y en Aragón los 549.

De hecho, según ese trabajo el 58% de los médicos activos en España se concentran en cuatro comunidades autónomas: Cataluña (16,4%), Madrid (15,9%), Andalucía (15,2%) y Comunidad Valenciana (10,5%).

Tras esos porcentajes se esconden razones a las que alude el presidente del Consejo Autonómico de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, Carlos Arjona. La principal está relacionada con la estabilidad. «Los contratos en otras regiones como Castilla y León son mejores, no como aquí, que son precarios. Suelen tener una duración de tres meses o de seis en el mejor de los casos. Incluso hay algunos que son solo para realizar guardias».

«Los contratos en otras regiones como Castilla y León son mejores;aquí son precarios» Carlos Arjona | Presidente del Consejo Autonómico de Colegios Médicos

Arjona también hace referencia a las retribuciones económicas. «Las diferencias son alarmantes», afirma antes de poner ejemplos. «Un médico en Navalmoral de la Mata gana seis euros menos por hora de guardia que uno de Talavera, en Castilla La Mancha. Si lo comparamos con regiones como Murcia la pérdida económica es mucho mayor».

Así lo refleja un estudio sobre las retribuciones elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. En él diferencian entre los profesionales de tipo 1, aquellos que inician su actividad como interino o sustituto eventual sin dedicación exclusiva; los de tipo 2, que empiezan como interino o sustituto eventual con dedicación exclusiva; los de tipo 3; aquellos con más de 40 años, con plaza en propiedad y dedicación exclusiva, y por último, los de tipo 4, que tienen más de 55 años, con plaza en propiedad y dedicación exclusiva.

En todos esos casos los extremeños se sitúan en la segunda parte de la tabla y van registrando peores posiciones respecto a otras comunidades con el paso de los años. De este modo, hay una diferencia entre regiones que ronda los 700 euros. «Extremadura es la que establece menos dinero por carrera profesional que otras», asevera Arjona.

«Pedimos la vacaciones en marzo y hasta junio no nos confirmaron nada; hay falta de previsión» Tomás Pérez | Médico en Santa Marta

Él explica que «cuando se llevó a cabo el traspaso de competencias sanitarias a las comunidades autónomas, las regiones como el País Vasco empezaron a subir las retribuciones y a ellos les siguieron otras autonomías. Dice que «ante las diferencias actuales, el Ministerio debería coordinar un sistema retributivo similar».

A los pocos contratos estables a los que pueden acceder en el SES y a las condiciones económicas se suma el auge de la sanidad privada. «Está creciendo mucho en Madrid, Valencia, Andalucía y Cataluña. En esos centros privados ofertan a los médicos jóvenes y preparados muy buenas retribuciones. De hecho, cada vez es menos frecuente que se compagine lo público y lo privado», apunta Arjona, quien detalla que el 50% de los MIR que llegan a Extremadura se van a otras regiones cuando acaban sus cuatro años de residencia.

Plazas sin cubrir

La marcha de profesionales y la escasez de facultativos en algunas especialidades en el Sistema Nacional de Salud está provocando que el SES tenga un total de 88 plazas sin cubrir, según la Consejería de Sanidad, mientras que el Sindicato Médico Extremeño (Simex) eleva la cifra a 122.

Para los facultativos todos esos números se traducen en diferentes situaciones que diariamente ponen de manifiesto la falta de personal. «Se da en todas las áreas de salud de la región. Tanto en pequeñas localidades como en las grandes poblaciones. De hecho, así nos lo cuentan los propios afectados», destaca María José Rodríguez, secretaria general de Simex.

El doctor Carlos López, médico de familia en el centro de salud de Valdepasillas, coincide con ella y pone ejemplos. «Este verano, nueve hemos tenido que pasar las consultas de doce profesionales. Es la peor época que recuerdo en cuanto a recursos humanos», apunta mientras dice que «los residentes a los que no le atan raíces familiares suelen irse a Portugal o a otras regiones porque los contratos son mejores y más largos».

La peor situación se da en los núcleos urbanos más pequeños, algo que conoce de cerca Tomás Pérez, médico de familia en un consultorio rural de la población de La Morera, que pertenece al centro de salud de la localidad pacense de Santa Marta. «Este verano hemos vivido una situación de incertidumbre. Desde finales de marzo nos pidieron la solicitud de vacaciones. Sin embargo, hasta el mes de junio no nos confirmaron si podíamos disfrutar de las quincenas que queríamos. No hay previsión ante la falta de personal», asegura.

Ignacio Araujo, médico en Cuacos de Yuste y vocal de Atención Primaria en el Colegio de Médicos de Cáceres, opina lo mismo. «La situación es horrorosa. No contamos con sustitutos y los pocos que hay no quieren venir a las pequeñas poblaciones. Hacen contratos precarios y ya hemos insistido a la Junta en que ofrecieran al menos un año. Sin embargo, como mucho han sido de tres meses».

Si establece comparaciones con otras regiones, se centra en el asunto económico. «Por ejemplo, aquí pagan 20 euros brutos la hora de guardia y en Murcia rondan los 40».

Los que empiezan a trabajar aquí cobran casi 650 euros menos que en regiones como Murcia

El Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura estima que hasta el año 2025 el SES no conseguirá cubrir todas las plazas que necesita

Araujo habla de que «hay tanta falta de facultativos que incluso existen disputas entre las diferentes áreas de salud por conseguir profesionales». De hecho, asevera que «en ocasiones no se cubren las bajas laborales».

Esa situación la han sufrido este verano profesionales como Andrés Gaspar, médico en Fuente del Maestre. «Ha habido semanas en las que dos profesionales hemos hecho el trabajo de cinco. No dábamos abasto. En mi caso he llegado a hacer más de 60 horas semanales este verano», detalla.

«Ha habido semanas en las que dos profesionales hemos tenido que hacer el trabajo de cinco» Andrés Gaspar | Médico en Fuente del Maestre

Ante situaciones como esa los colegios oficiales de médicos abogan por parar el Plan de Recursos Humanos aprobado por la Junta en 2015 y estiman que hasta el año 2025 no se van a conseguir cubrir todas las plazas que el SES necesita. «Solo contaron con que habría 500 jubilaciones a los 65 años, pero no tuvieron en cuenta los que se marchan a otras regiones, los que se ponen enfermos o los que se jubilan anticipadamente. Además, creyeron que los 500 médicos que iban a hacer su residencia en Extremadura se quedarían. Sin embargo, no está siendo así», explica Arjona, quien detalla que las especialidades que lo tiene más complicado son las quirúrgicas y la Atención Primaria, donde más del 30% se jubilará en los próximos diez años.

El SES dice que la situación está controlada. «Buena parte de las vacantes podrán cubrirse con procesos selectivos que están en curso y en breve se pondrán en marcha nuevas convocatorias», destaca la Consejería de Sanidad.