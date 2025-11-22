HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de unas oposiciones convocadas por SES. Hoy

Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES

Aspirantes se quejan de la «dificultad» del reciente examen y aseguran que ante la falta de aprobados se corre el riesgo de que los especialistas se marchen a otras regiones

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

Las oposiciones a médico de familia en el Servicio Extremeño de Salud, celebradas el pasado 9 de noviembre, han generado numerosas quejas entre los ... opositores por la «dificultad» de la prueba y, ante eso, los aspirantes alertan de que quedarán plazas desiertas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  3. 3 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  4. 4 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  5. 5 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  6. 6

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  7. 7 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  8. 8 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  9. 9

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  10. 10 Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES

Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES