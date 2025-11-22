Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES

Las oposiciones a médico de familia en el Servicio Extremeño de Salud, celebradas el pasado 9 de noviembre, han generado numerosas quejas entre los ... opositores por la «dificultad» de la prueba y, ante eso, los aspirantes alertan de que quedarán plazas desiertas.

Si ya era complicado que se cubrieran todas las vacantes ante el bajo número de profesionales presentados, la situación se dificulta más teniendo en cuenta «los pocos aprobados que habrá», según denuncian los propios opositores.

El SES convocó 231 plazas (194 de turno libre, 23 para promoción interna y 14 para personas con discapacidad). Sin embargo, de los 351 admitidos, solo acudieron al examen el 76,9%, es decir, 270. Es una baja proporción de 1,16 aspirantes por puesto. Eso indica que tendrían que aprobar casi todos para que la Junta complete la oferta convocada en un sector ya de por sí asfixiado ante el déficit de médicos y la dificultad para atender consultas médicas sobre todo en zonas rurales.

A esa baja participación se suma que los aspirantes dan por hecho que no habrá suficientes aprobados del turno libre. «Siendo optimistas solo lograrán cubrirse la mitad de las plazas», avanza Irene Macías, médico que se ha presentado a esta oposición y es vocal de Empleo Precario en el Colegio de Médicos de Badajoz.

Realiza esa estimación, con la que coinciden otros aspirantes, tras comprobar la hoja de respuestas a la que tienen acceso los opositores 24 horas después de realizar el examen. Los resultados oficiales aún no se conocen.

El sindicato médico indica que ha recibido «muchas quejas por lo tremendamente difícil que ha sido el ejercicio»

«Somos un grupo de diez compañeras y solo cuatro hemos superado el cinco», lamenta. «Algunas nos presentamos a la oposición en Andalucía recientemente y obtuvimos un siete. Aquí, va a haber pocas notas por encima del 6,5», añade.

«Solo en el área Navalmoral de la Mata, una decena de aspirantes que se han presentado han suspendido según la hoja de respuestas», apunta otro facultativo.

Es más, el propio presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Evelio Robles, también alerta de esta situación ante las quejas que le han llegado de varios compañeros. «Va haber plazas desiertas con casi toda seguridad. Aspirantes que están actualmente ejerciendo y que incluso han terminado el MIR recientemente, con hábito de estudio y una buena preparación, no llegarán al corte para acceder a la plaza», lamenta.

El Sindicato Médico de Extremadura (Simex) asegura que también han recibido «muchas quejas por teléfono, WhatsApp y correo por lo tremendamente difícil que ha sido el ejercicio».

«Malestar colectivo»

En ese sentido, una aspirante que se ha puesto en contacto con HOY asegura que hay «un malestar colectivo importante». En un contexto de déficit de médicos –indica– «no tiene sentido que el examen sea muchísimo más difícil que en las ediciones de 2022 o 2018».

En concreto, alude a uno de los aspectos que, según los opositores, ha hecho más complicada la prueba. Se refiere a su extensión. La duración del examen ha sido la misma que en ediciones anteriores, es decir, 180 minutos. Sin embargo, la longitud del test ha variado.

«En la convocatoria se está denunciando un test de aproximadamente 51 páginas frente a las 36 de la edición de 2022. Cada aspirante dispone de solo 3,5 minutos por página, frente a los 5 en la anterior convocatoria o los 5,6 de otras especialidades del propio SES. Es decir, se ha reducido el tiempo efectivo disponible por hoja entre un 30% y un 40%, pese a mantenerse la misma duración total del ejercicio», detalla.

Esto implica –añade la aspirante– «una exigencia mucho mayor de ritmo, comprensión y rapidez», además de que también la prueba «ha sido mucho más difícil que en comunidades autónomas vecinas como Andalucía, donde la convocatoria para médico de familia se realizó recientemente con una extensión de examen de aproximadamente 34 páginas, es decir, 5,29 minutos por página».

A esa crítica se suman otras como que «el examen ha tenido bloques que no representan a la Atención Primaria, como cuestiones de Urgencias y Cardiología, que pertenecería a Emergencias Hospitalarias».

Además, Macías avisa de que a las plazas que no se cubran por la falta de aprobados se sumarán las que queden desiertas porque no tomen posesión de ellas, «una situación que ocurrirá» –afirma–, y más en un contexto sin desempleo para los médicos de familia.

«Si para coger una plaza nos tenemos que ir a 200 kilómetros de nuestra casa para hacer Atención Continuada, que son las guardias de Primaria, los habrá que prefieran quedarse en su zona haciendo consultas aunque sea sin plaza», explica. «Si sobran muchos puestos, sabes que en la próxima convocatoria habrá más vacantes y prefieres esperar a optar por una adecuada a tus necesidades mientras trabajas, porque sabemos que trabajo no nos falta», añade.

Además, existe mucha competencia entre regiones por hacerse con ellos. «Los habrá que incluso se irán a regiones como Andalucía, donde sí han aprobado el examen que también se acaba de celebrar», apunta.

Sobre las quejas por el examen de la oposición de médico de familia, la Consejería de Salud indica que «los tribunales de los procesos selectivos del SES actúan con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones en base a su discrecionalidad técnica». No obstante, añade Salud, «la convocatoria de las oposiciones a esta categoría contempla que los aspirantes disponían de tres días hábiles para formular impugnaciones contra las preguntas formuladas o las respuestas dadas por el tribunal, que es el cauce procedimental pertinente para comunicar las posibles cuestiones a plantear sobre el contenido del examen».

Ante eso, varios aspirantes coinciden en que han realizado «numerosas alegaciones» a dicho tribunal. «Ha sido un examen complejo en extensión, dificultad y narrativa», concluyen.