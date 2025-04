Los médicos extremeños piden mejores condiciones y reorganizar plantillas para salvar la atención primaria

La atención primaria agoniza en Extremadura. La falta de médicos, las dificultades para cubrir bajas, permisos y vacaciones, y por consecuencia, el retraso de las ... citas con el doctor o la atención a pacientes en apenas cinco minutos evidencian un problema para el que parece haber soluciones difíciles.

La situación se agravó durante la pandemia del coronavirus y las deficiencias continúan. Ante eso la comunidad médica hace sus propuestas en HOY para salvar el primer eslabón del engranaje de la sanidad pública.

Un residente en formación, una facultativa jubilada, un médico en activo de un centro de salud, el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, una representante sindical y el decano de la facultad de Medicina analizan por dónde pasan las soluciones de un problema que amenaza con agravarse.

Más plazas MIR, una mejor organización de la plantillas, mejores condiciones laborales, menos cargas administrativas y contratos estables y duraderos son algunas de las medidas que piden a la Administración poner en marcha cuanto antes.

Son propuestas, muchas de ellas históricas, con las que alzan la voz justo antes de que en Extremadura haya una huelga de médicos. La ha convocado el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) para denunciar la situación sobre todo de la atención primaria, con médicos de cabecera que atienden a más de 50 pacientes diariamente e incluso hasta 70. Hay centros de salud en los que están dando cita presencial con hasta dos semanas de retraso.

La principal razón de que eso ocurra es la falta de médicos. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha cifrado en 73 (en 76 según el SES) el número de plazas a cubrir en la plantilla actual. A ese número habría que sumar las de bajas laborales, vacaciones y otras razones de ausencia de los médicos que no se llegan a cubrir.

«Tienen que incentivar a los médicos que trabajan en zonas alejadas de la ciudad»

Ampliar Carlos Hernández Teixidó tiene un contrato de interino. HOY

Si por algo se caracteriza Extremadura es por su dispersión geográfica. Eso hace que médicos que viven en ciudades como Badajoz o Cáceres trabajen en pueblos a los que llegan cada día tras conducir en coche más de una hora. Y en esa cuestión se centra Carlos Hernández Teixidó, pacense de 30 años que trabaja como médico de familia en el centro de salud de Alconchel.

Terminó su formación como médico residente en 2021. Estuvo nueve meses trabajando en Mérida y luego el SES le ofreció una interinidad en Alconchel.

«Somos una región poco atractiva para el residente que acaba. Además, la gente quiere trabajar en las grandes ciudades, y ante eso hay que incentivar a los médicos que trabajan en zonas alejadas de la ciudad, que por ejemplo les ofrezcan contratos estables».

En su caso, reconoce que no se puede quejar porque está a tan solo 40 minutos en coche de Badajoz y tiene un cupo de pacientes que puede abarcar.

En lo que sí incide ante la falta de profesionales, es en el tiempo para atender. «Hay pacientes que con cinco minutos basta, pero otros necesitan 40».

Francisco Vaz Leal | Decano de la Facultad de Medicina «Hay que cambiar el examen MIR y hacer más atractiva la medicina de familia»

Ampliar Francisco Vaz Leal. HOY

En la facultad de Medicina de la UEx han aumentado un 10% las plazas de lo estudiantes de nuevo ingreso (han pasado de 120 a 132) este año porque así lo solicitó el Ministerio. Sin embargo, para el decano de este centro, Francisco Vaz Leal, esta no es la solución porque eso tardará en materializarse al menos diez años, seis de formación universitaria y cuatro de especialización como médico interno residente (MIR).

Dice que el problema radica en el sistema de acceso a la especialización. «Hay que cambiar el examen MIR. Hay que bajar la nota de corte del MIR o incluso anularla. Más que para seleccionar quien entra y quien no en la especialización, debería servir para establecer el orden de elección de especialidad. De este modo se cubrirían todas las plazas. Si no pasará lo que ha sucedido este año, que han sobrado plazas MIR y se han tenido que cubrir con profesionales extracomunitarios que se acabarán marchando de Extremadura», explica Vaz.

El decano de Medicina opina que en ese examen MIR la nota no es el mejor elemento de selección, sino que habría que incluir aspectos como la capacidad de comunicación o la empatía, que son valores que forman parte del perfil del médico.

También cree que «hay que hacer más atractiva la medicina de familia». Detalla que hay países con médicos de atención primaria que tienen sueldos más altos que los especialistas. «Hay que mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los médicos de familia. Además, debe haber fidelización, es decir, que los ya formados se comprometan a mantenerse en el sistema público un número determinado de años para evitar que se formen y se vayan a la sanidad privada»

Carmen Hoyos Peña | Médico jubilada «Tras 35 años como médico he visto que se vuelve a caer en la falta de previsión»

Ampliar Carmen Hoyos ha trabajado como médico en la cárcel cacereña 25 años. HOY

Carmen Hoyos Peña se jubiló en 2019. Fue médico en la cárcel de Cáceres y en pequeñas poblaciones como Cedillo, Logrosán, Arroyo de la Luz o Valverde del Fresno, entre otros lugares. Es el claro ejemplo de una vida dedicada a atender a pacientes en aquellos lugares donde los facultativos no suelen querer trabajar porque no se les incentiva con buenas condiciones laborales.

Y precisamente eso es lo que reivindica Hoyos Peña. «La única solución es mejorar las condiciones laborales para retener a los profesionales que tanto nos cuesta formar», afirma. «No tiene sentido que les formemos, se vayan y que esté habiendo una homologación de títulos de personas de otros países a marchas forzadas», añade.

«Tras 35 años como médico he visto que se vuelve a caer en la falta de previsión. En los años 80 salieron muchos médicos de la universidad y sufrimos una falta de previsión tremenda en temas formativos. Ahora ha habido una mala gestión sanitaria y no se ha mimado la atención primaria y a sus profesionales».

Manuel Carmona | MIR en Don Benito «Me quedaré en Extremadura si las condiciones son buenas; si no me iré»

Ampliar Manuel Carmona acaba de empezar su MIR en Extremadura. HOY

Manuel Carmona acaba de cumplir 25 años y es Médico Interno Residente (MIR) en el centro de salud Don Benito-Oeste. Es su primer año de formación y ya está notando las carencias de la atención primaria.

«Hay poco tiempo para cada paciente, con cinco o siete minutos no basta. Además, no todos necesitan lo mismo. Mi tutor llega a ver a 50 pacientes algunos días y la mitad de ellos son por temas administrativos. El médico se debería dedicar solo a lo puramente clínico y no estar haciendo todo el día partes de bajas», lamenta Manuel, que cree que la solución pasa por aumentar las plantillas y mejorar las condiciones laborales, no solo en el aspecto económico, sino también en estabilidad. «Se necesitan contratos de larga duración cuando terminamos», afirma.

Él se muestra tajante en ese sentido. «Me quiero quedar en Extremadura y me quedaré si las condiciones son buenas. Si no me iré a otra comunidad».

Considera que se necesitan más plazas MIR, «pero con buenas condiciones». Cree que no está habiendo un cambio generacional acorde a todos los médicos que se están jubilando.

Carlos Arjona | Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres «No es normal que un paciente espere una semana para que le atiendan»

Ampliar Carlos Arjona. HOY

El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres cree que es necesario una reestructuración íntegra de la atención primaria. Cuando se le pregunta por las medidas que solicitan a la Administración, la lista es variada y extensa.

En primer lugar alude al dinero que destina la Junta de Extremadura a esta partida. «Hay que aumentar el presupuesto en atención primaria y que sea el 25% de lo que hay para Sanidad. Ahora mismo está en torno al 15%, pero las mejoras no se ven», lamenta Arjona.

También defiende que los profesionales médicos de la Atención Continuada que hacen guardias los fines de semana se integren en los equipos de los centros de salud que pasan consulta con el objetivo de reducir las listas de espera. «No es normal que una persona espere hasta una semana para que te vea el médico», afirma.

Aboga por reforzar las plantillas para que los profesionales no acaben «agotados y quemados». Eso, dice, permitiría reducir las agendas de pacientes a 30 por día.

Pero para que eso ocurra es necesario que los jóvenes que terminan la formación MIR no se vayan de esta comunidad autónoma. «A ellos hay que ofrecerles interinidades con las plazas libres que existen actualmente y no contratos por meses o sustituciones».

Además, Arjona también cree que es necesaria una mejora de las retribuciones y pagar más a los médicos por las horas que realizan de guardia.

En cuanto al medio rural, hay mucha dificultad para encontrar a profesionales porque la gente quiere vivir en poblaciones grandes. Ante eso, Arjona reivindica medidas económicas que compensen ese trabajo.

Paqui Gómez | Representante de Sanidad de CCOO «No hay ni un centro de salud con una plantilla ajustada a sus necesidades»

Ampliar Paqui Gómez, secretaria de acción sindical en Comisiones Obreras. hoy

La secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO de Extremadura, Paqui Gómez, pone el foco en las plantillas de los centros de salud. Dice que revisarlas y reorganizarlas es necesario. Para ello solicita un estudio de cada consultorio con el fin de ajustar el numero de trabajadores a las necesidades. Pide que se tenga en cuenta la población de cada zona y el perfil de sus habitantes.

«No hay ni un centro de salud con una plantilla ajustada a sus necesidades», lamenta. Considera imprescindible un aumento de empleados y más plazas de residentes en formación. En los últimos años han ido aumentando, algo de lo que Gómez es consciente, pero las considera insuficientes. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ya ha anunciado que para 2023 serán más de 300.

Cuando a Gómez se le pregunta por mejoras salariales, dice que el «debate de la atención primaria es mucho más profundo». No cree que la mejora de la sanidad pública se deba centrar en los sueldos de los facultativos.