78 médicos dejarán de trabajar en el SES si el Gobierno no prorroga la jubilación activa

En menos de un mes 78 médicos dejarán de trabajar en el Servicio Extremeño de Salud si el Gobierno central no prorroga la medida que ... permite la jubilación activa de los facultativos.

De ellos, 74 son médicos de familia que prestan sus servicios en centros de salud y consultorios, y cuatro especialistas en Pediatría. Todos ellos están acogidos a una medida que puso en marcha el Gobierno de forma excepcional mediante un real–decreto ley hace tres años. Con ella pueden seguir trabajando, normalmente hasta los 70 años, mientras perciben el 75% de su pensión contributiva y su sueldo.

Sin embargo, en apenas un mes, el 28 de diciembre, esa iniciativa que ha supuesto un balón de oxígeno para un sistema sanitario con déficit de médicos caducará.

Por eso la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha solicitado al Ministerio su prórroga y está a la espera de una respuesta favorable, pues la Junta cree que si no es así la finalización de esta medida tendría un «impacto negativo en el sistema público de salud de Extremadura».

Cada vez queda menos para que el plazo expire y la propia ley no prevé prórroga automática. Si no se renueva antes del 28 de diciembre, la jubilación será efectiva y los contratos quedarán extinguidos.

Hay que recordar que esta medida se puso en marcha para paliar la carencia de médicos en todo el país y ese déficit continúa. Además, en regiones como Extremadura, las plantillas están especialmente envejecidas y los cupos de pacientes por médico superan los límites recomendados.

Además, cada año se jubilan más médicos de los que acaban el MIR, la formación sanitaria especializada que abre la puerta a nuevas contrataciones de profesionales en el SES. Sin embargo, no todos los que finalizan aceptan los nombramientos en el SES. En este 2025 se han quedado a trabajar el 60% de los 229 que han acabado el MIR. Y es que hay recién formados que prefieren irse a otras regiones, al sector privado o incluso al extranjero.

A nivel nacional, el fin de la jubilación activa supondría la pérdida de más de mil médicos, según un informe de la Fundación Centro Estudios SIMEG (Sindicato Médicos de Granada) que lidera el doctor Vicente Matas. Si eso sucede –detalla el estudio– «los tiempos para conseguir una cita aumentarían, los equipos quedarían incompletos y los servicios de urgencias volverían a saturarse por consultas que deberían resolverse en los centros de salud».

Además, apunta que «en zonas rurales, donde la cobertura médica ya es escasa, algunos municipios podrían quedarse sin médico asignado durante semanas».

El informe indica también que, a diferencia de otros programas, esta jubilación activa «no supone un gran gasto extra para las arcas públicas al aprovechar el talento y la experiencia de médicos ya formados, sin necesidad de nuevas contrataciones ni largos procesos de aprendizaje».

Ante eso, varios gobiernos autonómicos piden que el Ejecutivo central apruebe cuanto antes una prórroga. Hay incluso sindicatos médicos que han solicitado ampliar el modelo a otras especialidades con déficit de profesionales, como Anestesia o Radiología. También proponen aumentar la edad máxima de aplicación hasta los 72 años.

Hasta los 70 años

En el caso de Extremadura, a la jubilación activa, en el SES se suma otra medida que pretende paliar también el déficit de médicos. Se trata de la ampliación del servicio de los facultativos hasta los 70 años. Con ello el profesional no se jubila cuando alcanza la correspondiente edad y prolonga su vida laboral manteniéndose activo hasta que cumple 70. Por ello, a diferencia de en la jubilación activa, no cobra pensión.

Se trata de una medida que comenzó en febrero de 2020. Para ello debe existir una necesidad de la Administración sujeta a unos requisitos que aseguren que el profesional tiene plena capacidad y cumple con los objetivos de su unidad o servicio.

Cuando se puso en marcha se creó una comisión técnica dentro de la Mesa Sectorial de Sanidad que valora, previamente y con carácter consultivo, las solicitudes de los profesionales. Los interesados tienen que presentar un certificado médico de aptitudes. La autorización la concede Recursos Humanos del SES con una duración de un año. Luego se va renovando anualmente si se siguen reuniendo los requisitos y las circunstancias de la prolongación.