HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La jubilación activa cobrando tres cuartas partes de la pensión se aplica a médicos y pediatras desde 2022. Hoy

78 médicos dejarán de trabajar en el SES si el Gobierno no prorroga la jubilación activa

La medida, que permite cobrar a la vez el 75% de la pensión y el sueldo, caduca el 28 de diciembre y el Ministerio aún no ha confirmado si continuará

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:28

Comenta

En menos de un mes 78 médicos dejarán de trabajar en el Servicio Extremeño de Salud si el Gobierno central no prorroga la medida que ... permite la jubilación activa de los facultativos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  2. 2

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  3. 3 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  4. 4 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  5. 5 Herido con arma blanca un hombre en una reyerta con cerca de un centenar de implicados la calle Ródano de Cáceres
  6. 6 Extremadura da la bienvenida al invierno climatológico con nieve
  7. 7

    Con mamparas desmontables y luz natural, así serán las consultas médicas en el Palacio de Congresos de Badajoz
  8. 8

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  9. 9 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  10. 10 Como sacado de un cuento: un pueblo extremeño se convierte en miniatura esta Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 78 médicos dejarán de trabajar en el SES si el Gobierno no prorroga la jubilación activa

78 médicos dejarán de trabajar en el SES si el Gobierno no prorroga la jubilación activa