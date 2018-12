El médico extremeño Mariano Casado, reconocido con el Premio 'Nicolás Rodríguez de Abaytúa' Mariano Casado en el Instituto de Medicina Legal. Este premio de la Real Academia Nacional de Medicina rinde homenaje al cirujano Nicolás Rodríguez y Abaytúa EFE Jueves, 27 diciembre 2018, 13:10

El médico forense y presidente de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Badajoz, Mariano Casado, ha sido reconocido por la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) con el Premio 'Nicolás Rodríguez de Abaytúa' por su investigación sobre bioética y deontología médica.

Este galardón, que recibirá el próximo 15 de enero, se concede gracias al trabajo que ha realizado sobre el debate bioético y deontológico sobre el final de la vida, ha informado Casado.

Esta investigación indaga en el debate actual sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, en un momento donde ya hay un proyecto de ley donde se le concede un papel «muy importante» al facultativo. Este contexto genera una problemática en la medicina, la cual está «para tratar de curar, de paliar o consolar a la persona que sufre», y por tanto la eutanasia estaría en «contradicción» con estos valores, ha señalado.

El trabajo debate por tanto la dicotomía entre la autonomía del paciente y su libertad de decisión y los principios de los profesionales médicos.

La investigación, ha indicado, no viene a decir que no se legisle en relación a la eutanasia, pero sí que debe tenerse en cuenta no solo a los ciudadanos y pacientes, sino también a los profesionales sanitarios.

En este sentido, ha argumentado que la ética es «simplemente lo que está bien y lo que está mal», y sobre esta base los médicos establecen una serie de normas, un código de deontología al que se deben y contra el que, a su juicio, van la eutanasia y el suicidio médicamente asistido.

En momentos «muy extremos» se podría estar a favor de esa decisión, ha dicho, pero «como línea general» no cree que deba impulsarse su aplicación.

El médico «está para otras cosas, para acompañar al paciente y para manifestarle confianza», ha incidido.

«Si una persona tiene una enfermedad incurable, que le llevará a la muerte, e indica que quiere un informe donde expresa que es susceptible de que se le practique la eutanasia, esto podría ser así, pero ¿hay alternativas a ésa?», se ha preguntado.

«Pues sí, y muchas, y por tanto hay que plantearlas, es un debate muy interesante, y el debate enriquece a la sociedad», ha apuntado.

Este premio de la Real Academia Nacional de Medicina rinde homenaje al cirujano Nicolás Rodríguez y Abaytúa, quien en su testamento pidió que su legado se trasmitiese también a través de unos galardones.