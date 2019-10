Medicina y literatura

CON la jubilación a la vuelta de la esquina tengo más ganas de aprender que nunca y una curiosidad que me lleva a profundizar en muchos casos más allá de lo que me compete, por eso me entristece pensar que dentro de unos meses todo dejará de ser igual, precisamente ahora.

Desde hace unas semanas, un caso, una patología neurológica de evolución fatal y dramáticamente rápida, me ha conducido a bucear en las aguas de la red. La búsqueda me ha aportado datos que, por supuesto, no sabía. Un médico de cabecera no puede saber de todo, qué más quisiera, ni sentirse frustrado por ello. Consuela pensar que Pascal decía que vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa, pero ¡viene tan bien saber más!

Pero saber más es un todo en el que va incluido no sólo el conocimiento sino también la capacidad de comprenderme a mí mismo, a los que nos rodean y lo que nos rodea, a interpretarlo, a intentar saber por qué ha ocurrido algo. En mi caso esta búsqueda de información para comprender y hacer inferencias estaría incompleta si mis limitados conocimientos científicos no fueran completados con los que me ha aportado la literatura.

Mi biblioteca se ha ido llenando de libros de colegas, desde el de un médico perdido en Vega de Mesillas, Delfín Hernández, hasta de lumbreras como Cajal.

Libros de Rubio y Gali, de Trigo, de Marañón, de Puigvert, de Broggi, Castilla del Pino -sus memorias y la interesante biografía de Anna Caballé-, Vilardell y su 'Ser médico', nuestro Enrique Campillo y sus 'Evas' y tantos que, citar a todos, haría este artículo demasiado prolijo.

Leer los de Fernando Namora -'Retalhos da vida de um médico', con prólogo de Marañón- debían ser asignatura obligatoria junto a los de Luis S. Granjel para todos los médicos que van a desarrollar su labor en el medio rural, para no olvidar de dónde venimos y saber hacia dónde debemos ir.

A raíz de la neuropatología citada, releo 'Amami, Alfredo. y otras historias clínicas' de Justo García de Yébenes. Este libro, como el de Marsh, 'Ante todo no hagas daño', o algunos de Sacks, deberían ser también exigibles a neurólogos, psiquiatras, neurocirujanos o, incluso, jueces y penalistas, no digamos ya a jurados.

Yébenes sabe cuán diferente es, destruida su capacidad de lucha y la de comunicarse, la 'agonía' de un paciente neurológico. Busca afanosamente una definición de hombre que englobe a estos pacientes y la respuesta la obtiene cuando un día observa cómo su amiga 'A' trata a su padre demente: «Somos hombres cuando somos queridos como hombres por otros seres humanos. Ni genética, ni inteligencia, sólo el amor». ¿No es precioso?

Leer 'La sentencia', de Castelo, es darles nuevo sentido a los cuidados paliativos, descubrir qué siente el paciente oncológico, ponerte en su lugar, algo que no ofrecen los libros de texto. Es, por derecho propio, otro imprescindible en nuestra carrera.