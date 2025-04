Una médica extremeña se queda sin su plaza de residente por tener tetraplejia

El 7 de junio de 2017 Berta Domínguez Hurtado estaba en una celebración con otros compañeros de carrera. Esta pacense estudiaba Medicina. Se tiro ... de cabeza a la piscina, como había hecho antes muchas veces, pero en esa ocasión se golpeó con el fondo. Sufrió tetraplejia, fue capaz de terminar la carrera y de aprobar el MIR. El día antes de incorporarse a su puesto de trabajo, le dijeron que no.

«No eres apta, me han dicho, sin darme la oportunidad de demostrar si soy apta y sin reconocer el mérito que hay detrás de esto. Lo he hecho porque quería, no hace falta que me lo reconozcan. Pero tampoco tirarme piedras sobre el tejado», declara indignada esta médico extremeña de 29 años. «Me quedé destrozada porque dije, todos los años que llevo de esfuerzo y de sacar fuerzas de donde no tenía...», añade.

Berta Domínguez nació en Badajoz hace 29 años, ha vivido en Mérida y tiene familia en Torre de Miguel Sesmero y Coria. Desde que se lesionó, sin embargo, vive en Madrid porque tiene que continuar con su terapia. En estos seis años ha demostrado que es una superviviente. No ha recuperado el movimiento normal en sus manos y sus piernas, pero es capaz de asearse sola, pintarse, escribir e incluso pintar acuarelas.

Su mayor reto lo alcanzó en enero cuando se presentó al examen MIR sin ninguna adaptación, había estudiado por su cuenta y se enfrentó a otros alumnos sin discapacidad. Berta logró el número 8.171 y le adjudicaron la plaza de Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

«Desde que ha aprobado el MIR la gente se ha centrado en lo que creen que no puedo hacer, ni siquiera me han preguntado si podía o no podía hacer tal cosa», se lamenta.

Cancelaron su contrato un día antes de incorporarse a su puesto. Fue tras el examen de riesgos laborales en el que, según esta doctora, solo le hicieron una breve exploración física. «No me han hecho un examen dirigido a la especialidad», explica.

Pide una oportunidad, al menos un mes. Admite que habrá cosas que no podrá hacer «como cualquiera». «Todo médico necesita ayuda, de una enfermera, de un celador. Yo puedo coger un otoscopio y ver un oído y alguien puede decir: pero no puedes levantar una pierna de un paciente. Mi hermana, que está haciendo las prácticas en Medicina de Familia, si le llega un paciente de 170 kilos, tampoco puede levantarle la pierna. Todos los médicos pueden necesitar ayuda. A mí se me puede dar mejor diagnosticar que a otros médicos que necesitan consultar los libros o a otro facultativo, por ejemplo».

El estrés que le ha provocado que le quiten su plaza de MIR, de hecho, ha afectado a su salud. «Desde hace un mes ni descanso, ni paro con los espasmos, estoy agotada, tengo ansiedad, pesadillas ¿Y eso quién me lo paga?».

Seis años de lucha

Berta está muy afectada por esta situación después de tantos años de esfuerzo. «Yo terminé la carrera estudiando en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, estaba en el gimnasio estudiando», recuerda.

El futuro es incierto. Es legal que haya sido rechazada en el examen médico «porque la ley no está regulada para casos como el mío». Por el momento ha pedido una prórroga y debe esperar a ver si le asignan una nueva plaza. Sería al final del proceso, entre los puestos que otros no quieren y sin saber si en ese caso le permitirían incorporarse. Tampoco quiere ciertas especialidades, como medicina preventiva, porque se ve muy capaz de afrontar otros retos.

Su lesión ya le hizo renunciar al que era su «sueño de siempre», ser cirujana. Lo desea desde los 16 años cuando acompañó a su padre, que lo es, en una operación. Ha asumido que no puede ser cirujana, pero defiende con pasión que puede ser una buena médica. «Cuando tienes una lesión como la mía, la vida te cambia de un momento a otro. En mi cabeza quería seguir haciendo cirugía».

Tras renunciar a la cirugía, Berta Domínguez pensó en especializarse en psiquiatría «para tener las menores adaptaciones posibles», pero su nota en el examen no le da acceso a esta especialidad.

Domínguez también se muestra en contra de cómo funciona el cupo de discapacidad en el MIR. «Se aplica cuando termina el examen ordinario y queda gente con discapacidad por elegir y plazas desocupadas. Eso me parece más discriminatorio, es dejarnos al final. En otras oposiciones públicas hay un cupo de discapacidad y los que optan compiten entre ellos».

De todas formas esta extremeña se presentó en el turno libre del MIR y, tal y como explica, «en todo momento, tanto para terminar la carrera como para apuntarme al MIR, como para coger especialidad, siempre he presentado mi grado de 89% de discapacidad». Berta Domínguez se indigna porque explica que nunca ha ocultado su lesión y que en ningún momento le han advertido que no podría entrar a trabajar o que había especialidades a las que no tendría acceso.

El MIR también ha sido un gran reto porque muchos médicos lo hacen en residencias. En su caso lo ha estudiado desde su casa. «He estudiado con los mismos apuntes que todo el mundo. A veces no podía ir a una clase presencial porque tenía espasmos y no se retransmitían, tenía que conseguir los apuntes. Si a mí no me han adaptado el proceso para el MIR, y lo he aprobado con las mismas condiciones que todo el mundo, no entiendo que llegado el momento de adjudicarme la plaza, sea tan fácil como decir 'no eres apta, te anulamos el contrato'», dice y suspira.

Para su entorno la decisión de dejarla sin plaza también ha sido un duro golpe. «Cuando le decía a mi familia, que son todos médicos, y a conocidos, que iba a hacer el MIR todos estaban contentos. Me decían: madre mía, que médico vas a ser, porque has sido paciente y vas a entender a los pacientes. Me decían que no me preocupase porque me lo adaptarían todo, que por ley hay que hacerlo, y ya ves».