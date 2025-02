El mediático juez del caso Rubiales inició su carrera en Castuera

El magistrado encargado de dirigir el juicio contra Luis Rubiales por el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso comenzó su carrera en Extremadura. Castuera fue el primer destino de José Manuel Clemente Fernández-Prieto González, una larga trayectoria en la judicatura que ... inició en La Serena en 1984 y ahora se enfrenta a uno de sus casos más mediáticos.

Con 70 años, Fernández-Prieto preside el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde han declarado ya la futbolista Jennifer Hermoso; su hermano; el expresidente de la Federación Española de Fútbol; el seleccionador Luis de la Fuente; y otras personas que ocupaban cargos en el ente federativo durante la celebración del Mundial que coronó campeonas a las jugadoras de España.

Esta semana el nombre de Fernández-Prieto ha ganado presencia en los titulares por el papel que está desempeñando en este mediático proceso judicial. En el desarrollo de los interrogatorios, las palabras del magistrado han llamado la atención por su firmeza, con especial reprobación hacia ciertas actitudes por parte de los testigos. También ha criticado la amnesia momentánea de algunos declarantes. «Usted viene a hablar de lo que se le pregunte. Uno no elige lo que va a hablar. Viene como testigo a contestar, si lo sabe o no lo sabe, si estaba o no estaba, si se acuerda o no se acuerda...», le espetó al técnico riojano Luis de la Fuente.

Especialmente duro se mostró el magistrado con quien fuera director de comunicación de la RFEF en la época de Rubiales, Pablo García Cuervo. «Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería», le afeó.

Tras su paso por Extremadura, a finales de los ochenta, el juez Fernández-Prieto siguió especializándose en el orden penal en la Comunidad de Madrid. Recaló en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Getafe, para pasar con posterioridad a desempeñar plaza en el número 27 de Madrid.

También estuvo al frente del Juzgado de lo Penal número 1 de Madrid, firmó sentencias en las secciones sexta y séptima de la Audiencia Provincial madrileña, para ser nombrado en 2019 magistrado con destino en el Juzgado Central de lo Penal, que preside en la actualidad.

Son muchos los casos notorios que ha enjuiciado. En enero del año pasado, firmó como ponente una sentencia que absolvió a Iberdrola y a cuatro de sus directivos. Estaban acusados de idear un sistema para incrementar el precio de la electricidad entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.