Un mediador deportivo para asesorar a la Junta

El Consejo Económico y Social de Extremadura tiene nuevo presidente, Francisco Rubio Sánchez, profesor de Derecho del Trabajo en la facultad de Económicas y Empresariales. Es doctor en Derecho y catedrático de escuela univesitaria por la Universidad de Extremadura, pero sobre todo experto en Derecho ... Deportivo, materia en la que tiene un máster por la Universidad de Lleida y en la que abrió camino hace décadas cuando las cuestiones legales relacionadas con el deporte apenas habían empezado a ser exploradas. «Mi padre fue futbolista profesional y a mí me llamó la atención la parte jurídica del deporte», explicó esta semana a HOY este extremeño formado en la Facultad de Derecho de Cáceres.

Autor de numerosas publicaciones, conocido en el mundo de la universidad y hace dos décadas en la judicatura, pues fue magistrado de la Audiencia Provincial entre 1991 y 2012, su figura trascendió más allá de la región cuando en 2011 fue nombrado presidente del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol.

Ocupó ese cargo hasta que en 2018 presentó su dimisión al entonces presidente Luis Rubiales, siete años en los que, quisiera o no, se convirtió en figura influyente del fútbol español, deporte que moviliza a miles de personas, hace correr ríos de tinta cada semana y mueve millones de euros. Entre otras atribuciones, las sanciones que terminaban recayendo en los futbolistas cada fin de semana pasaban por sus manos. Ahora relativiza aquella época, intensa para cualquiera que ocupara un papel que a menudo era objeto de debate en las tertulias deportivas, pero que a él no le estresaba –según dice– gracias a ser «una persona de provincias que podía dormir en casa cada día». Según analizaba esta semana Francisco Rubio, «ese puesto era muy notorio, pero nada relevante, además de sencillo técnicamente, no es más que una labor jurídica». Y es que, para él, decidir sobre qué efectos tiene una tarjeta roja o las declaraciones inapropiadas de un entrenador «no es más importante que la labor de un celador de un hospital o un padre de familia», reflexiona.

Penúltimo de cinco hermanos y nacido en 1962 en Villanueva de la Serena, donde se crió hasta que se instaló en Badajoz, esta semana el Consejo de Gobierno de la Junta lo ha puesto al frente del Consejo Económico y Social (CES) que hasta ahora presidía Mercedes Vaquera, actual consejera de Educación. Se trata de un órgano consultor que, a través de sus 25 miembros, emite dictámenes que ayudan a los poderes ejecutivo y legislativo autonómicos en cuestiones legales, planes y programas que desarrolle, además de un elaborar, como mínimo, un informe anual con sus consideraciones sobre la situación socioeconómica de la región. En el caso de Extremadura es un cargo no remunerado, por lo que proseguirá con su trabajo de profesor universitario en Badajoz.

Francisco Rubio, que además ha presidido durante 21 años el Comité de Apelación de la Federación Extremeña de Fútbol, no se alejará del mundo del deporte. En la actualidad es mediador de la FIFA a través del Instituto de Mediación Deportiva y Pacificación y Coordinador Científico del Programa de Gestión Deportiva del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) de la FIFA para los países de habla hispana y portuguesa, por lo que ha de viajar una vez al mes a Latinoamérica para solventar asuntos relacionados con la disciplina en el fútbol, un deporte que a veces reconoce que se puede convertir en «una locura», y donde conviene trabajar algunos aspectos que conduzcan a erradicar la violencia, a la que no es ajeno, tanto a la que se practica en los grandes estadios, observa, como en los campos de fútbol base donde juegan los niños y los padres reconoce que no siempre se comportan como debieran.

«Un órgano de consenso»

Ahora, en su nuevo cargo al frente del CES, Francisco Rubio abordará todo tipo de temas de carácter económico y social. Como se sabe, este órgano consultor que tiene su réplica a nivel nacional y en todas las comunidades autónomas, en Extremadura consta de 25 miembros: ocho pertenecen a las organizaciones sindicales, ocho a las empresariales, y ocho puestos se reparten entre el sector agrario, los consumidores, el sector de la economía social, la Universidad, el tercer sector de acción social, los jóvenes y dos expertos en las competencias del Consejo.

Entre los asuntos que tratará de abordar el CES cita el Corredor Atlántico y en cuanto a la impronta que espera dejar Francisco Rubio decía que «mi predecesora dejó el listó muy alto y yo espero seguir su línea. De todos modos, el 80 por ciento de lo que podemos hacer lo marca la norma porque somos un órgano consultivo, pero sobre todo esperaré a oír al los integrantes con sus propuestas. A muchos los conozco personalmente y espero que este sea un órgano de consenso, como lo ha sido en los últimos años».