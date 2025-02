«Te dan una medalla, pero ningunean la obra de los que somos molestos»

Luis Pastor (Berzocana, Cáceres, 1952) empieza la conversación y sus palabras ya suenan a verso, como si fuera su forma natural de hablar. Al sol ... de invierno desde el patio de su casa de Rivas, en Madrid, atiende a este diario por teléfono.

El pasado 27 de diciembre se hacía público que el cantautor extremeño era uno de los destinatarios de las 33 Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2022. «Me llamó el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y me lo comunicó. Es un honor, es el reconocimiento a una obra, a un trabajo de años y años, es un premio al bello arte de vivir con arte o al arte de compartir lo bello, de resistir, de crear, de crecer o ser uno mismo», señala. «No hago 'footing' ni corro, me parece un poco raro que me den una medalla», añade con humor.

En realidad no es tan desacertado el símil deportivo, ya que la suya es una carrera de fondo de más de 50 años que arrancó a los 16 años cuando compró su primera guitarra y que continúa. Ha publicado casi una veintena de discos o discolibros y ha acuñado canciones míticas como 'Flor de Jara', 'Aguas abril', y varios poemarios.

La alegría de ser galardonado junto a un grupo sobresaliente de artistas como Rosa Montero, Santiago Auserón, Víctor Manuel o Karra Elejalde no impide a Pastor hacer una lectura crítica. «Puede que ahora se dé publicidad a este reconocimiento, pero a lo mejor no se publicita mi último disco Extremadura Fado», señala Pastor.

«Yo recibo gustoso este premio, pero sé que no se le da la difusión que se le tiene que dar a ciertos autores que seguimos siendo críticos con nosotros mismos, con la sociedad, con la vida y con el mundo, y que a veces somos molestos, se ningunea nuestra obra; para mí, mis memorias tendrían que ser leídas en las escuelas por los niños, por lo menos en mi tierra, porque es contar la historia de sus abuelos, de sus tíos, conocer de dónde somos, cosas que si no somos capaces de transmitir a las nuevas generaciones serán mentes en blanco manipulables por los políticos demagogos que vienen otra vez agitando las banderas de la dictadura contra la democracia», se despacha.

«Hace tres años», continúa Pastor, «publiqué un libro ('¿Qué fue de los cantautores?') donde escribo mi vida en verso, pero en mi tierra no se han hecho eco de él, y en él hablo de una generación nacida después de la guerra y que fuimos carne de cañón, mano de obra barata, que supimos llegar a las ciudades y crear en nuestros barrios una vida más digna».

Remarca que su música «y la de cientos de cantautores» ha servido «para luchar contra la dictadura, para cambiar el mundo». Le duele que la canción 'Soy', en la que se habla de la historia de muchas generaciones y «de la memoria de los que sacrificaron su vida, que no disfrutaron casi por sacar a sus hijos adelante con un jornal de miseria, esa canción no ha sido puesta en la televisión pública de todos desde el año 2003 que salió».

Reflexiona Pastor sobre la memoria oculta de muchos cantautores que han quedado olvidados. «Es todo un movimiento de canción política o protesta o canción popular o como se la quiera llamar, pero que fue un movimiento que duró más de una década en este país; sin embargo, en los refritos de Televisión Española no se ponen».

Recuerda la otra medalla que le fue concedida en 2003. «Tengo el honor de tener la Medalla de Extremadura, que es la primera medalla grande que a mí me dan y que a mí me enorgullece porque alguien como yo, que salió con siete años de Berzocana, ha sabido hacer el camino de vuelta durante todos estos años y no olvidar sus orígenes».

La tierra

Que la relación con su tierra es estrecha lo certifica su último trabajo, 'Extremadura Fado'. «Es el disco que yo le debía a nuestra tierra, no es el final de ningún recorrido pero sí es verdad que es el disco de amor que yo le tenía que hacer a esta tierra». Presentará este trabajo los próximos 15 de abril en el López de Ayala de Badajoz y el 5 de mayo en el Gran Teatro de Cáceres. También estará en la sala Trajano de Mérida. El disco lo escribió en el mes de marzo de 2021 y se grabó en Villuercas en el mes de diciembre.

«A mí me gustaría morir en un escenario, tener 90 años y poder seguir cantando»

«Salí de mi tierra con siete años, pero durante este tiempo he sabido hacer el camino de vuelta»

«En mis 50 años de carrera nadie me ha mandado, todo lo he decidido yo, para bien y para mal »

Considera que su carrera ha sido estable porque «no he vivido del pasado, sigo creando y evolucionando y aprendiendo. En este oficio estancarse es morir y para mí la mayor alegría es continuar, las cosas suceden, la creatividad está ahí y solo hay que ponerse a trabajar».

¿Y cómo trabaja Luis Pastor? ¿A fogonazos, con constancia? «Soy un vago con conciencia, hay temporadas que no hago nada porque no me da la gana, solamente ir a cantar, pero otras temporadas, que suelen ser en enero, tomo mi diario e intento escribir todos los días». Para esta gestión tan libre se necesita ser «rico en tiempo» como dice que es él. «En mis 50 años nadie me ha mandado, nadie me ha dicho levántate a tal hora, todo lo he decidido yo, para bien y para mal».

Tal y como describe su trabajo, su vocación y su vida parece difícil que le ronde la idea de la jubilación, aunque ensalza cómo Serrat acaba de despedirse de los escenarios.

«El día que yo me sienta mal y que la voz no sea la misma no voy a hacer el tonto en un escenario, pero a mí me gustaría morir en un escenario, tener 90 años y poder cantar, la historia está llena que desde la música son eternos y son capaces de alargar la vida de esta profesión que es un placer, porque yo dejé de trabajar a los 20 años».

Fue entonces cuando Luis Pastor renunció a su empleo en una compañía de seguros. Y hasta ahora.