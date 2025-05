Cáceres y Badajoz, meapilas y cachondos

Hace semanas que no veo a mi nuera. Está preparando el Carnaval y no tiene tiempo para nada. Cada rato libre lo dedica a coser, ... a ensayar, a idear coreografías. Es el Carnaval, que en Cáceres se ha convertido en una evocación de tiempos mejores. «¿Te acuerdas de aquellos años en que media ciudad se disfrazaba?», se preguntan unos a otros. Entonces se cuentan anécdotas, se recuerdan grandes momentos y así hasta que alguien se disfraza imaginariamente de Vargas Llosa y cambia la pregunta con que comienza la novela 'Conversación en La Catedral': «¿En qué momento se jodió el Perú?» pero con argumento cacereño: «¿Cuándo se fastidió el Carnaval?».

Hace semanas que mis amigos y mis compañeros de trabajo de Badajoz no están para nada ni para nadie. En cuanto tienen un rato libre o acaban su jornada laboral, salen disparados porque no dan abasto para tanta ocupación: comprar, componer, crear, construir, cantar, ensayar, inventar, idear... Tienen un proyecto en común entre manos llamado Carnaval y, además, este año están de estreno internacional y se sienten responsables de algo importante que es santo y seña de su ciudad.

No conocí los carnavales de Cáceres y tampoco conozco los de Badajoz. ¿Será por eso que no me gusta esta fiesta? Podría buscar argumentos para explicar mi desafección, pero creo que no me gustan porque no he tenido la suerte de participar en ellos. Vamos, que si busco un argumentario anticarnaval es más por envidia que por oposición racional.

De niño, mi madre me disfrazaba de rey moro en cuanto me descuidaba. Y me encantaba. Me pregunto cuándo dejé de disfrazarme de califa y conozco la respuesta, aunque como fue un momento muy desagradable, procuro olvidarlo. Sucedió en Salamanca. Yo estaba interno en el colegio mayor Hernán Cortés y me gustaba organizar actividades. En diciembre del 76, preparé una cabalgata navideña, pedimos permiso al Gobierno Civil y, difrazados de Reyes Magos, pastores y lo que se nos ocurrió, salimos todo el colegio a la calle despertando mucho revuelo e inquietud porque esa tarde habían detenido a Santiago Carrillo disfrazado con un peluquín. De hecho, la prensa local envió fotógrafos y reporteros para interesarse por aquella extraña manifestación comunista de protesta que solo era diversión.

Pero la cosa se torció. Los magos, los pajes y los pastores bebieron más de la cuenta y esa noche, a raíz de lo de Carrillo, un grupo de compañeros nacionalistas vascos y otro de compañeros de extrema derecha se enzarzaron, disfrazados, en un pelea brutal, la cabalgata acabó como el Rosario de la Aurora y, al llegar el verano, nos expulsaron a 50 'rojos' del Hernán Cortés. No volví a disfrazarme de califa ni de nada.

En Cáceres, sin embargo, no hay una razón clara para explicar la agonía de un Carnaval que todos los años se quiere recuperar. Aquí dicen que era una fiesta con tanta o más vitalidad que la de Badajoz o Navalmoral, pero nadie ha sabido explicarme bien por qué languideció. Aprovechamos que la Semana Santa es la fiesta internacional de Cáceres y el Carnaval la de Badajoz para sacar ocurrentes y simples conclusiones sociológicas. Pero no, no se trata de que los cacereños sean unos meapilas y los pacenses, unos cachondos.

La realidad es mi nuera y cientos de nueras, suegras y yernos cacereños cosiendo, ideando, ensayando y soñando con recuperar una fiesta que está en la esencia de la persona: transformarse en otra durante unos días, divertirse y ser felices temporalmente. Se llama alegría y no tiene explicación.