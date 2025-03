Los mayores aprenden a jubilarse

Los extremeños se jubilan por término medio a los 65 años, que son seis meses más tarde de lo que lo hacían en 2018, según ... los datos del Ministerio de la Seguridad Social, un retraso que tiene que ver con las últimas leyes que buscan la sostenibilidad del sistema de pensiones. Otro dato relacionado es la esperanza de vida, de 79 en Extremadura en varones y 85 en mujeres. Esto significa un periodo de entre 14 y 20 años que para muchos está lleno de posibilidades y para otros es una etapa vacía y sin sentido.

La Diputación de Badajoz ha tenido en cuenta lo anterior y además se hace cargo de que la Administración tiene una plantilla cada vez más envejecida con una media de edad que ronda los 59 años. Consciente de que gran parte de sus empleados aguardan inquietos su futuro próximo, la institución pacense ha ideado para sus trabajadores un taller denominado ‘Preparación para la jubilación’. Esta formación pionera es presencial y está destinada a personal en su tramo final como profesional dentro de la Administración provincial, a la que por primera vez podrán seguir vinculados de manera indirecta.

Según explica Jana Calderón, Directora del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación, «por un lado queremos que las personas no sufran un choque emocional en sus vidas, y por otro mantenerlos ligados a la Administración para que puedan trasladar sus valores a los que se quedan o llegan nuevos». En realidad, estos cursos que comenzarán en abril son un punto intermedio de un plan más amplio.

Por un lado, explica Jana Calderón, «hemos realizado una primera parte de taller de mentorizaje para que nos digan qué valores deben trasladar a los que se quedan y nos han hablado a través de varios vídeos de cuestiones como el sentimiento de pertenencia a una organización. También han destacado la ayuda que se presta a los ayuntamientos o la rapidez en las gestiones». En abril comienzan los cursos, que cree que serán un éxito. «Como sabemos que hay mucha gente que no se quieren desligar de su vida laboral, este taller será como el piloto de algo parecido a una asociación de jubilados», avanza.

Calderón llama a este proyecto ‘Cartras’, que significa captación, retención y traslación de talento. «Pero no es solo trasladar valores a los que llegan sino que los que se despiden lo hagan de una manera más dulce, menos traumático, ya que sabemos que muchos echarán de menos su trabajo».

Precisamente el año pasado el Congreso Nacional de Innovación en Servicios Públicos (CNIS) el año pasado concedió su premio de Mejor Iniciativa de Rediseño de la Función Pública al proyecto ‘Cartras’ de la Diputación de Badajoz, modelo que quieren exportar ahora a los ayuntamientos.

El psicólogo opina

Javier Alarcón es psicólogo clínico en Badajoz y en este caso distingue dos tipos de personas. «Los hay que van a afrontar la jubilación como un desafío, algo interesante y están deseando dejar de trabajar para realizar actividades, y otros que afrontan esta etapa como una amenaza pues tienen organizada su vida en torno al trabajo y a esas rutinas les dan mucho valor».

Por su experiencia, esta cuestión no lleva directamente pacientes a los gabinetes de psicología, pero sí de manera indirecta. «Cuando una persona que se ha jubilado ha perdido la rutina pueden aparecer síntomas de depresión o ansiedad por no saber manejar esa situación. Los deportistas de elite se ‘jubilan’ muchos antes y ocurre algo parecido relacionado con su autoestima. A ellos la pregunta es ‘dime por qué vales tú si no hicieras deporte’. Y hay quienes saben manejar bien esa situación, pero otros no e incluso sabemos de algunos que hasta se han suicidado cuando han acabado su vida deportiva».

En el caso de los trabajadores, Javier Alarcón señala que existen personas que se han volcado con su trabajo. «Han ejercido de manera prácticamente adictiva porque eso les hacía sentirse valorados, pero si desaparece eso ya no se sienten competentes y desarrollan un trastorno de ánimo».

Sobre las expectativas de una vida plena y llena de oportunidades tras la jubilación también se dan casos cuando esto no termina cumpliéndose. «El problema –explica el psicólogo– es que hay personas que ven la jubilación desde el punto de vista de un trabajador, el cual puede disfrutar mucho de un fin de semana largo como un puente o de unas vacaciones. Pero para un jubilado no hay variaciones, ese es su horizonte. Al principio parece una situación ideal, pero luego hay gestionar eso y hay personas que no saben hacerlo. Es como cuando las personas cogen vacaciones de un mes y al final, antes de que acaben, dicen que ellos quieren volver ya al trabajo».

Alarcón ve interesante que se ofrezcan estos talleres formativos previos, ya que les puede dotar de recursos para afrontar su nueva situación. En cualquier caso, señala que a una consulta no viene nadie diciendo directamente que se va a jubilar y quiere empezar una terapia. «Es más fácil –aclara– que venga alguien con las consecuencias de haberse jubilado y se han deprimido porque para ellos la jubilación es una pérdida y surgen pensamientos negativos que les generan sentimiento depresivo, de angustia, malestar y bajo estado de ánimo. Cuando llevan así un tiempo empiezan a sentir apatía, funcionan por inercia y dejan de hacer actividades, así que pierden satisfacción y la pérdida se hace mayor, como un círculo vicioso», expone este psicólogo clínico pacense, quien cree que no hay sesgo de género en esta patología que afecta tanto a hombres como a mujeres por igual.

Como consejos, Alarcón habla de «trabajar que la persona empiece a generar un nivel de actividad agradable, pero estableciendo a unas rutinas. Algo parecido surgió con el confinamiento, con gente que empezaba a agobiarse en su casa y lo que había que hacer es intentar estar activo».